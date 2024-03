Przegląd prasy Skawina 2.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Skawinie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.03, w Skawinie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Marzec w Skawinie: Przegląd prasy z lutego 2024 w Skawinie, najważniejsze informacje miesiąca”?

Prasówka Skawina 2.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Marzec w Skawinie: Przegląd prasy z lutego 2024 w Skawinie, najważniejsze informacje miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Skawiny najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Horoskop dzienny na 29 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek”?

📢 Finał Pucharu Polski siatkarzy. Jastrzębski Węgiel faworytem turnieju w Krakowie. Nietypowa deklaracja Tomasza Fornala Przed nami kolejna duża impreza siatkarska w Krakowie. W weekend (2-3 marca 2024) w Tauron Arenie odbędą się mecze turnieju finałowego Tauron Pucharu Polski 2024. Kto zdobędzie cenne trofeum? Wielki finał w niedzielę o godz. 14:45. Frekwencja ma być rekordowa.

📢 Wielkanocna babka majonezowa na deser. Poznaj przepis na puszyste ciasto do kawy. Tak dobre, że trudno mu się oprzeć Majonez dodawany do ciasta to pozornie zaskakujący składnik. Jednak dobrej jakości produkt składa się z jajek, oleju i odrobiny octu, czyli składników, które i tak wykorzystujemy do pieczenia ciast. Na świąteczny stół proponuję zrobić wielkanocną babkę majonezową, która jest puszysta i wprost rozpływająca się w ustach. A przy tym można zaskoczyć gości niecodziennym dodatkiem.

Prasówka 2.03 Skawina: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tropem Wilczym na cześć Żołnierzy Niezłomnych. Impreza patriotyczno-sportowa pod Krakowem Bieg Tropem Wilczym w Bibicach w gminie Zielonki będzie organizowany po raz 9. pod Krakowem. Tutejsi organizatorzy włączają się w ten sposób w ogólnopolskie obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. W skali kraju jest to już XII edycja biegu. Ideą wydarzenia jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-1963 w obrębie powojennych granic RP. To jest również sposób na popularyzowanie wiedzy na ten temat i poznawanie losów Żołnierzy Niezłomnych. Bieg odbędzie się 3 marca 2024 roku. Rejestracja zawodników od godz. 9.15, start o godz. 11.

📢 Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce 1-3 marca 2024 roku Terminarz wybranych zawodów sportowych, zaplanowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 1-3 marca. 📢 25-latek podejrzany o pedofilię. Policjanci z powiatu krakowskiego zgromadzili dowody. Mężczyzna był już wcześniej karany Pedofilia, udostępnianie małoletniej ofierze treści pornograficznych i prezentowanie jej czynności seksualnej - o takie rzeczy podejrzewany jest 25-letni mężczyzna. Usłyszał trzy zarzuty związane z seksualnym wykorzystaniem małoletniej osoby poniżej 15 lat. Nawiązał on kontakt ze swoją ofiarą za pośrednictwem komunikatora. Już został zatrzymany przez policjantów z powiatu krakowskiego. Okazało się, że zatrzymany był już wcześniej karany. 📢 Pociągiem z Krakowa na plaże Chorwacji. Jest propozycja nowego połączenia kolejowego Komisja Główna Rady Miasta Krakowa przygotowała projekt rezolucji do Ministra Infrastruktury i do PKP Intercity w sprawie uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego z Krakowa do Chorwacji.

📢 Czekamy na bociany. Wędrowne ptaki przybywają wraz z wiosną. Tu im się podoba, tu się lęgną, ale ich populacja niepokojąco maleje Lecą do nas bociany, ale nie spieszą się. Niektóre są jeszcze w Afryce. Tam zimowały jedne na południu kontynentu, inne na północy. Muszą pokonać 5, a nawet 10 tys. km, żeby znów przybyć do Polski. A w naszych wioskach ludzie już wypatrują tych wędrowców, bo to ich sezonowi sąsiedzi. Bociany mają gniazda blisko zabudowań, często na słupach stojących na podwórkach. Ta bliskość sprawia, że i bociany, i ludzie darzą się nawzajem sympatią. 📢 Plebiscyt Sportowy 2023. Laureaci odebrali nagrody podczas uroczystej gali w Krakowie [ZDJĘCIA] Laureaci Plebiscytu Sportowego za rok 2023 odebrali w czwartek 29 lutego 2024 roku swoje trofea. Uroczystość odbyła się w krakowskiej siedzibie Narodowego Banku Polskiego podczas gali 10 Asów Małopolski. Wcześniej sportowcy z całego regionu oklaskiwali medalistki i medalistów mistrzostw świata oraz innych wielkich imprez, którzy zostali uhonorowani przez kapitułę redakcji "Dziennika Polskiego" i "Gazety Krakowskiej", a także gościa honorowego Roberta Korzeniowskiego, czterokrotnego mistrza olimpijskiego i trzykrotnego mistrza świata. Obejrzyjcie zdjęcia z gali w naszej galerii.

📢 Oto uczestniczy 6 sezonu "Sanatorium Miłości". W nowej edycji kultowego programu wystąpią mieszkańcy Krakowa Końcem ubiegłego roku, w Krynicy-Zdroju, zakończyły się zdjęcia do najnowszej - już szóstej - edycji „Sanatorium miłości”. Bijący rekordy popularności program, za każdym razem przyciąga tłumy miłośników. Tym razem na ekranach będziemy mieli okazję oglądać między innymi miłosne zmagania mieszkańców Krakowa. Kto wystąpi w nowym sezonie "Sanatorium miłości"? Oto uczestnicy! Poznajcie ich!

ZOBACZ KONIECZNIE Nasze podatki to nic przy tych pomysłach LISTA

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.