Przegląd prasy Skawina 21.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Skawinie

Sprzeniewierzyli się woli wyborców, doszło do wypaczenia idei samorządu - te słowa są zawarte w oświadczeniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Powiatu w Krakowie. Dotyczą zerwania porozumienia koalicyjnego przez trzech radnych PiS. To osoby, które podpisały porozumienie, a po trzech dniach pokazały, że ich podpisy nic nie znaczą, głosowały zgodnie z propozycjami przeciwnych ugrupowań. Natomiast Porozumienie Podkrakowskie, które miało tworzyć koalicję poddaje pod osąd wyborców, czy to oszustwo, czy korupcja polityczna.