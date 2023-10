Przegląd prasy Skawina 21.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Skawinie

Prasówka Skawina 21.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Średnia dynamika cen materiałów budowlanych we wrześniu zniżkowała w relacji rok do roku do ujemnej wartości -0,6 proc., z kolei w odniesieniu do poprzedzającego sierpnia spadek cen wyniósł już 0,9 proc. Jak zauważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl tym samym na krajowym rynku materiałów budowlanych zagościła korekta. Pytanie, czy to tylko krótki epizod korekcyjny, czy też początek dłuższej tendencji spadkowej.