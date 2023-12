Przegląd prasy Skawina 4.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Skawinie

Dominikanie idą z duchem czasu i przygotowali coś w zupełnie nietradycyjnej formie na rozpoczynający się Adwent. O nadziei, oczekiwaniu, radości spotkania i obecności Boga w dziejach świata i życiu człowieka mówią cztery adwentowe piosenki, które co tydzień będą się ukazywać w serwisie dominikanie.pl. Teledyski do tych utworów zostały wygenerowane przez AI. Pierwszy już jest dostępny w internecie - i robi wrażenie.

Zakorkowane drogi wlotowe do Krakowa i długi czas przejazdów sprawiają, że mieszkańcy podmiejskich gmin i powiatów muszą przesiąść się na komunikację kolejową i autobusy aglomeracyjne. Najwięcej szczęścia mają ci, którzy mogą korzystać z Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Obecnie są trzy linie tej kolei podmiejskiej. Jedna z nich za tydzień zostanie wydłużona z Przeciszowa do Oświęcimia. Co istotne samorząd wojewódzki rozwija też sieć linii autobusowych, które dowożą mieszkańców z odleglejszych miejscowości do przystanków kolejowych i parkingów, na których można się przesiadać i jechać komunikacją publiczną. Tekst jest częścią naszej akcji "Po pierwsze komunikacja".