Przegląd prasy z tygodnia 8.10.2023. Co działo się w Skawinie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

📢 Weekend Japoński w TAURON Arenie. Wyjątkowe wydarzenie po raz pierwszy w Krakowie Już 21 i 22 października TAURON Arenę wypełnią zapachy, smaki i wzory wprost z Kraju Kwitnącej Wiśni. Przez dwa dni trwać będzie Weekend Japoński - po raz pierwszy organizowany w Krakowie. Zaplanowano szereg ciekawych atrakcji dla gości, m.in. składanie origami, gotowanie na żywo, pokazy ubierania samurajskich zbroi i spotkanie autorskie z Piotrem Milewskim. Będzie też największy w Polsce wybór oryginalnych japońskich przekąsek. 📢 Wrócą pociągi na trasę Oświęcim - Kraków przez Skawinę. Od połowy grudnia mają wozić pasażerów Jest szansa, że z Oświęcimia, Dworów i Włosienicy w końcu pojedziemy pociągiem do Krakowa przez Skawinę. Linia ma zostać przywrócona od połowy grudnia. Obecnie pociągi z Krakowa jeżdżą na części tej trasy. Bieg kończą w Przeciszowie.

📢 Produkty wycofane przez GIS ze sklepów. Parówki, boczek, mięso mielone - nie nadają się do jedzenia! Aktualna lista 6.10.2023 GIS wycofuje produkty ze sklepów! Główny Inspektor Sanitarny podał do publicznej wiadomości ostrzeżenia dotyczące żywności. Artykuły w nich wymienione mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego trzeba sprawdzić, czy nie mamy ich w domu. Jeśli tak, należy je wyrzucić lub oddać do sklepu, w którym zostały kupione.

Tygodniowa prasówka 8.10.2023: 1.10-7.10.2023 Skawina: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wojsko w Krakowie wyprzedaje atrakcyjny sprzęt. Samochody, rowery do ćwiczeń, kosiarki i łódź! Przegląd ofert Nadarza się okazja, by zostać właścicielem mikrobusa lublin, samochodu ciężarowo-osobowego honker 2000, a może jednej z kos lub kosiarek spalinowych czy fotela dentystycznego wraz z wyposażeniem. Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ogłosił sprzedaż poprzetargową na pojazdy, sprzęt i przedmioty, których nie udało się sprzedać na przetargu w połowie września. Na decyzję i złożenie oferty cenowej jest czas do 26 października do godziny 11.

📢 Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023. Oto reprezentantki Małopolski. One zawalczą o tytuł najpiękniejszej Znamy już zwyciężczynie półfinału Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek. Do finału Polska Miss Nastolatek zakwalifikowało się 36 kobiet, a Polska Miss 38. Wśród finalistek znalazły się także Małopolanki! To one niebawem zawalczą o tytuł najpiękniejszej! Część z nich może już pochwalić się bogatym portfolio, co można zobaczyć na ich profilach w mediach społecznościowych. Oto nasze reprezentantki. Zobaczcie sami! 📢 Justyna Kowalczyk-Tekieli zdradziła, na kogo zagłosuje w najbliższych wyborach parlamentarnych. To znana postać Justyna Kowalczyk-Tekieli wskazała swojego kandydata w wyborach parlamentarnych. To też były sportowiec, choć bardziej znany z telewizyjnych występów w roli eksperta i komentatora. Kto zasłużył na głos dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej w biegach narciarskich?

📢 Kraków. Poznaliśmy finalistki Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! W Arche Hotel Krakowska odbył się półfinał Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytuły Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji! Warto zaznaczyć, że w konkursach regionalnych udział wzięło ponad 1300 uczestniczek, a łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tyś. Zobaczcie kandydatki w naszej galerii. 📢 Ogromna afera w polskim internecie. Jeden z najpopularniejszych youtuberów posądzony o zapędy pedofilskie Po opublikowanym przez Sylwestra Wardęgę filmie internet płonie. Twórca przeprowadził śledztwo, z którego wynikło, że jeden z największych polskich youtuberów – Stuart „Stuu” B. miał zapędy pedofilskie. Cała sprawa ma co najmniej kilka lat, jednak na światło dzienne wyszła ona dopiero teraz. O wszystkim mieli wiedzieć inni twórcy, którzy przez lata nie zdecydowali się na powiadomienie odpowiednich służb.

📢 Oktoberfest w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Impreza w popularnej dyskotece była fest! Mamy zdjęcia To był szalona szalona sobota w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Goście dyskoteki bawili się podczas imprezy Oktoberfes, czyli niemieckiego święta piwa. Goście tej nocy przenieśli się do prawdziwego królestwa piwa i wszelkiego rodzaju smakołyków z grilla. Z kolei na scenie dance wystąpił zespół Topky. Zobaczcie, co tam się działo. 📢 Licytacje komornicze. Mieszkania nawet za połowę ceny! Te licytacje odbędą w październiku [4.10.23] LICYTACJE MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na październik 2023 r. Sprawdziliśmy, jakie mieszkania w województwie małopolskim będą przedmiotem licytacji komorniczych w październiku. Licytacje to szansa na zakup mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! 📢 Wypadek w Skawinie. Samochód osobowy potrącił 14-latkę. Wezwano pogotowie lotnicze Do potrącenia 14-letniej dziewczynki doszło w poniedziałek, 2 października w Skawinie na ul. Korabnickiej. Było po godz. 18, gdy miał miejsce wypadek na drodze. Po tym zdarzeniu dziewczyna była nieprzytomna, ale wstępne informacje mówiło o tym, że utrzymywała czynności życiowe.

