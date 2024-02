Przegląd prasy ze Skawiny. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 1.02.2024

Od 1 lutego 2024 r. ZUS będzie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres, czyli od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 roku. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Wniosek na nowy okres świadczeniowy będzie można złożyć przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia albo swój bank – jeśli uruchomił tę usługę.

16-latek uderzył rówieśnika pięścią w głowę. Do ataku doszło w Skawinie przed jedną ze szkół. Agresję wywołał fakt, że pokrzywdzony nie chciał dać papierosa elektronicznego atakującemu. Na miejsce zostali wezwani policjanci z Komisariatu Policji w Skawinie. Mundurowi zatrzymali atakującego 16-latka. Został przesłuchany w charakterze sprawcy czynu karalnego. Teraz sprawą zajmie się sąd dla nieletnich.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad organizuje kolejne dodatkowe spotkanie dla mieszkańców w sprawie planowanej rozbudowy obwodnicy autostradowej Krakowa. Dyskusja odbędzie się w czwartek 1 lutego o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Księcia Józefa 337. Projektowana inwestycja ma objąć i A4 (ok. 17,3 km, od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie), i drogę S52 (na odcinku ok. 2,5 km pomiędzy Balicami a węzłem Modlniczka). Plany GDDKiA budzą wielki sprzeciw mieszkańców.