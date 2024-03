Przegląd prasy ze Skawiny. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 1.03.2024

Horoskop miłosny na wiosnę 2024. Po intensywnych zimowych miesiącach, nadchodzące tygodnie prezentują się zgoła optymistycznie. Szczęściem w miłości będzie cieszyć się większość znaków zodiaku, choć niestety nie wszystkie. Będzie namiętnie, romantycznie i burzliwie! Zobacz, co czeka twoje życie uczuciowe w najbliższych miesiącach. Sprawdź nasz wiosenny horoskop 2024.

Krakowski youtuber po raz kolejny zaskakuje swoich fanów. Budda, znany ze swojej szczodrości i kreatywnych pomysłów, nie osiada na laurach, ponownie angażując się w ciekawe akcje skierowane do swoich widzów. Zaledwie kilka dni temu zorganizował dla nich przedpremierowy pokaz filmu, a teraz - ogłasza kolejną akcję. Nagroda szokuje - fani influencera mogą bowiem wygrać aż 2 miliony złotych!

W 2023 roku Narodowy Fundusz zdrowia wysłał do pacjentów blisko 12 milionów SMS-ów z przypomnieniem o wizycie u specjalisty, zabiegu czy badaniu. Powiadomienia na telefon mają pomóc zmniejszyć skalę przepadających, nieodwołanych wizyt. W ubiegłym roku w Małopolsce na umówionej wizycie nie pojawiło się ponad 134 tys. osób. Przepadło m.in. blisko 48 tys. terminów u ortopedy.

Tablet Galaxy Tab A8 to prawdziwe serce domowego e...

Tablet DOOGEE to urządzenie z 10,1-calowym wyświet...

Prasówka 1.03 Skawina: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wyśmienity rosół z kaczki smakuje jak z najlepszej restauracji. Zadziwiające jest to, że można go zrobić z resztek, które zostają po pieczeniu kaczki. Dodatek w postaci lanych klusek sprawia, że do garnka ustawia się kolejka wygłodniałych domowników. Wypróbuj nasz sprawdzony przepis na rosół z kaczki i podaj na obiad przepyszną, posilającą zupę.