Przegląd prasy ze Skawiny. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 10.02.2024

Wygasł mandat radnej Marii Kotarby z gminy Mogilany. Zaczęło się od wykroczenia, złamania przepisu drogowego. Policjanci zatrzymali radną i chcieli ukarać mandatem. Gdyby po prostu przyjęła mandat, to nie "podpisałaby" na siebie wyroku - nie straciłaby mandatu radnej. Jednak tak to się nie zakończyło. Sprawa miała swój dalszy ciąg, została skierowana do sądu, a ten wydał wyrok.