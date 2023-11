Przegląd prasy ze Skawiny. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 15.11.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.11, w Skawinie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zderzenie trzech samochodów na zakopiance pod Krakowem. Zablokowany jeden pas drogi krajowej”?

Prasówka Skawina 15.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zderzenie trzech samochodów na zakopiance pod Krakowem. Zablokowany jeden pas drogi krajowej Wieczorem we wtorek, 14 listopada miał miejsce wypadek na drodze krajowej nr 7 w Libertowie w gminie Mogilany. Na pasie w kierunku Zakopanego zderzyły się trzy samochody osobowe. Jeden pas zakopianki - lewy w stronę Zakopanego został zablokowany. Ruch odbywa się prawym pasem. Kierowcy muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami.

📢 Najlepsi strzelcy grupy zachodniej V ligi po 14. kolejce. Kamil Banachowicz dogonił Chibueze Onwudiego Za nami 14. kolejka rozgrywek sezonu 2023-2024 w grupie zachodniej małopolskiej V ligi piłkarskiej. W klasyfikacji strzelców na czele jest dwóch zawodników z takim samym dorobkiem: Chibueze Onwudi (Jutrzenka Giebułtów) i Kamil Banachowicz (Wieczysta II Kraków).

📢 Młody napastnik pobił przypadkowego mężczyznę pod Krakowem. Sprawa trafiła na policję 17-latek pobił mężczyznę spacerującego wieczorem po Skawinie. Agresywny młody człowiek zaatakował 20-latka, uderzając go pięściami w twarz. Do spotkania mężczyzn doszło przypadkowo. Pokrzywdzony zgłosił sprawę w Komisariacie Policji w Skawinie. Mundurowi namierzyli i zatrzymali agresora, teraz grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Prasówka 15.11 Skawina: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Są ciepłe, wygodne, stylowe i pasują do wszystkiego. Sprawdź buty zimowe damskie, które noszą Rozenek, Koroniewska i inne gwiazdy Kozaki, botki, kowbojki i śniegowce, w przeróżnych kolorach, na niskim i wysokim obcasie, w połączeniu ze spodniami, sukienkami i spódnicami – gwiazdy prezentują całe mnóstwo stylizacji damskich butów zimowych. Joanna Koroniewska udowadnia, że botki na grubej podeszwie będą dobrze wyglądać wraz z sukienkami, a Małgorzata Rozenek, że jasne kozaki to nie tylko wspomnienie z początku lat 2000, ale obecnie jeden z najgorętszych trendów.

📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Polska króluje – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu. 📢 Terapia ostatniej szansy. Szpital Uniwersytecki w Krakowie wprowadzi terapię CAR-T w leczeniu nowotworów. Ścisła współpraca z Fundacją DKMS Szpital Uniwersytecki w Krakowie przygotowuje się do rozpoczęcia nowych terapii w hematologii, czyli CAR-T. - To szansa dla tych, których wiedzieliśmy jak leczyć, jednak nie mogliśmy im zapewnić wyleczenia, bo byli to pacjenci po wielu liniach chemioterapii, u których doszliśmy już do kresu możliwości. Podkreślam, że terapia CAR-T jest mniej toksyczna i obciążająca od intensywnej chemioterapii i transplantacji, chociaż również ma swoją toksyczność i powikłania, które uczymy się leczyć - mówił prof. Tomasz Sacha, Kierownik Oddziału Klinicznego Hematologii. Terapia jest już realizowana m.in. w Gliwicach, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach i Warszawie. W Krakowie ta terapia powinna być dostępna za ok. rok.

📢 Gdzie wychowywać dziecko w Europie? Kraków wysoko w rankingu! Według najnowszego rankingu najlepszych w Europie miejsc do wychowywania dzieci. Na podium znalazły się: Funchal (Portugalia), Triest (Włochy) oraz Lizbona (Portugalia). Top 20 miast zamyka jedno polskie miasto – Kraków. Platforma do nauki języków obcych Preply przeanalizowała 131 europejskich miejscowości w poszukiwaniu najlepszych miejsc do założenia rodziny. Wskaźnikami były m.in. edukacja, dostęp do służby zdrowia, wskaźnik przestępczości, oferta zajęć pozaszkolnych, a także długość urlopu rodzicielskiego. Pod lupę Preply trafiło sześć polskich miast – Gdańsk, Poznań, Warszawa, Łódź, Wrocław, Katowice i Kraków.

📢 Małopolskie Laury Sportu dla "zawodników, których dokonania wywarły wpływ na sportowe życie naszego regionu" Nagrody Województwa Małopolskiego za szczególne osiągnięcia sportowe podczas Igrzysk Europejskich wręczono w poniedziałek (13 listopada) w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Podczas tej samej gali rozdano Małopolskie Laury Sportu za wybitne wyniki sportowe, wywalczone w 2022 roku przez małopolskich zawodników i ich trenerów.

