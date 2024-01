Przegląd prasy ze Skawiny. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 16.01.2024

Zablokowana całkowicie była autostrada A4. Przez trzy godziny kierowcy musieli liczyć się z brakiem przejazdu na pasie w kierunku Rzeszowa. W poniedziałek, 15 stycznia przed godz. 13 doszło do wypadku. Zderzyły się trzy samochody ciężarowe w okolicy zjazdu na Skawinę. Wypadek spowodował bardzo duże utrudnienia i korek.

Ponad 12 000 zł kary za brak OC czy konfiskata samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu. Bardziej rygorystyczne zasady rejestracji samochodu czy zaostrzenie kar dla nietrzeźwych kierowców – to tylko niektóre zmiany w prawie drogowym, które wchodzą w życie w 2024 roku. Co zrobić, by uniknąć wysokiego mandatu i nie narazić się na problemy? Oto najważniejsze zmiany przepisów, które wchodzą w życie nowym roku przygotowane przez ekspertów rankomat.pl. Jeśli jesteś kierowcą sprawdź, czy znasz je wszystkie!