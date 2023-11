Przegląd prasy ze Skawiny. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 17.11.2023

Niska cena to główna przewaga artykułów występujących pod szyldem marek własnych. Która sieć sklepów kusi najlepszą ofertą cenową produktów z tego sektora? Lidl, Biedronka czy Kaufland? Wszelkie wątpliwości rozwiewa badanie sporządzone na podstawie paragonów dodanych do aplikacji PanParagon. Wyniki zaskakują!

Adwent to we wspólnotach chrześcijańskich czas radosnego oczekiwania na narodziny Jezusa. Okres ten rozpoczyna się zazwyczaj na początku grudnia, a kończy w Wigilię Bożego Narodzenia. Sprawdź, na czym polega adwent, jakie są jego symbole i tradycje.

8 grudnia (piątek) odbędzie się w Krakowie III Charytatywny Amatorski Turniej Siatkówki. Głównym celem wydarzenia jest zbiórka pieniędzy na krakowskie Hospicjum św. Łazarza. Do rywalizacji przystąpi sześć drużyn.

Mecz Polska - Czechy w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024 odbędzie się 17 listopada 2023 roku. Poznaj piękne żony i partnerki (WAGs, czyli wives and girlfriends) najbliższych rywali naszej reprezentacji. Swoje wdzięki prezentują na Instagramie. Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

Wieczysta Kraków. Sławomir Peszko, prawie dwa miesiące temu mianowany tymczasowym trenerem Wieczystej, w środę 15 listopada był gościem Kanału Sportowego. Podczas realizowanego w Gliwicach programu "Zebranie zarządu" ujawnił, że jego status w klubie uległ zmianie.

W dniach 15-19 listopada na warszawskim lodowisku COS Torwar odbędą się zawody Warsaw Cup 2023, zaliczane do cyklu Challenger Series. To już dwudziesta pierwsza edycja imprezy, do której w tym roku zgłosiło się 62 solistów oraz solistek, ponad 20 par tanecznych oraz 13 par sportowych z Polski i Świata startujących w zawodach międzynarodowych. W tym roku szczególną uwagę warto zwrócić na występy m.in. Jekateriny Kurakowej, która w barwach Polski wywalczyła 4. miejsce na Mistrzostwach Europy oraz jednego z najbardziej utytułowanych zawodników na świecie – Jasona Browna z USA.