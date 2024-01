Przegląd prasy ze Skawiny. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 26.01.2024

Kiedy jest rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025? W większości placówek odbywa się ona w marcu. Warto jednak wcześniej dowiedzieć się, jak złożyć podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej i które dokumenty są wymagane w rekrutacji. Nabór do szkół podstawowych już wkrótce. Sprawdź wszystkie najważniejsze informacje na temat zapisania dziecka do szkoły.