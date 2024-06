Skawina i okolice. Kąpieliska otwarte 18.06. Gdzie dziś warto się wybrać?

Co to są kąpieliska?

Które kąpieliska są otwarte w Twojej okolicy? Sprawdź, gdzie popływasz w Skawinie

Nie każde miejsce, gdzie chodzi się pływać, to kąpielisko. Oficjalne kąpieliska są bezpieczne. Próbki wody regularnie trafiają do laboratorium na badania, natomiast nad bezpieczeństwem na miejscu czuwają ratownicy. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Skawinie.

Kąpielisko Kryspinów

Kąpielisko Zakrzówek

Kąpielisko Plaża Bagry II

Kąpielisko: Zbiornik nr 1 Przylasek Rusiecki

🚩Kąpielisko Chechło - plaża

Kąpielisko Balaton

Kąpieliska w pobliżu Skawiny

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.