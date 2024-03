Trasy nordic walking do 18 km od Skawiny. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 30 - 31 marca

Rozglądasz się za nowymi trasami nordic walking w okolicy Skawiny? We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka pomysłów na ten tydzień. Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by znaleźć swoje tempo. Poznaj nasze propozycje, gdzie można się wybrać w okolicy Skawiny na nordic walking. Tym razem wybraliśmy szlaki w odległości do 18 km od miasta. Sprawdź je i podziel się opinią z innymi.

Nordic walking w okolicy Skawiny

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 18 km od Skawiny. Zobacz, czy trasa polecana przez innego użytkownika Traseo jest dobra również dla Ciebie. Przed drogą sprawdź prognozę pogody dla Skawiny. W sobotę 30 marca według prognozy pogody ma być 23°C. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Rezerwat Skołczanka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,14 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 84 m

Suma podejść: 326 m

Suma zejść: 353 m Amatorom nordic walking ze Skawiny trasę poleca Alli Odjazd autobusu MPK 10:10 z przystanku Centrum Kongresowe ICE, przyjazd 10:33, na przystanek Bolesława Śmiałego. Od przystanku rozpoczyna się spacer za turystycznym znakiem niebieskimi. Pogoda słoneczna 26 stopni Celsjusza. Łatwe zalesione pagórki Uroczysko Wielkanoc i Uroczysko Kowadza. Z nostalgią mijam groby 500 pomordowanych Żydów, a na wzniesieniu leśny ołtarz MB. Tablice dydaktyczne opisują osobliwości rezerwatu. Dowiedziałem się, że kopiec mrówek z jednego mrowiska, w czasie masowego pojawienia się szkodników, może zniszczyć nawet 10 mln owadów. Leśna ścieżka, meandrując, prowadzi do końcowego przystanku MPK Tyniec Kamieniołom. Krótka asfaltowa droga, potem wzniesienie Grodzisko, a wałem Wisły osiąga się Opactwo Benedyktynów i po 15 minutach przystanek MPK Tyniec, meta spaceru.

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Prognoza pogody na weekend dla Skawiny

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,51 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podejść: 115 m

Suma zejść: 43 m Trasę do marszu ze Skawiny poleca Szlaki_Malopolski

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, przy współpracy z Fundacją Muzeum Wojciecha Weissa i Małopolskim Instytutem Kultury wydało przewodnik po Kalwaryjskim Szlaku Wojciecha Weissa. Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa to propozycja zwiedzania Kalwarii Zebrzydowskiej śladami Wojciecha Weissa i jego żony Aneri. Jest to szlak pieszo-samochodowy, składający się z dwóch pętli. Pętla A przeznaczona dla miłośników spacerów zachęca do wyprawy śladami Wojciecha Weissa po kalwaryjskich dróżkach. Pętla B prowadzi przez mniej znane zakątki Kalwarii Zebrzydowskiej i pobliskich Zebrzydowic, polecana jest turystom zmotoryzowanym. Wojciech Weiss (1875-1950) był wybitnym malarzem i grafikiem, uczniem, profesorem i rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Urodzony na emigracji w Rumunii, rozpoczął naukę we Lwowie, skąd przeniósł się do Krakowa i z miastem tym związał swoje życie. Drugim miejscem, które nierozerwalnie łączyło się z jego twórczością, była Kalwaria Zebrzydowska, gdzie szukając chwil odpoczynku od miejskiego gwaru, mieszkał i malował w domu otoczonym sadem przy ul. Jagiellońskiej.

(Cytat za: „Kalwaryjski szlak Wojciecha Weissa – przewodnik” Niezbędne materiały do publikacji udostępniła Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa. Autorką tekstu przewodnika jest Zofia Weiss-Nowina Konopka, która w oparciu o źródła historyczne, jak i przekazy ustne mieszkańców miasta stworzyła interesującą opowieść o pobycie artysty w Kalwarii. Małopolski Instytut Kultury był partnerem merytorycznym projektu odpowiedzialnym za opracowanie merytoryczne i graficzne materiałów. Przewodnik można otrzymać w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (ul. Broniewskiego 3, Kalwaria Zebrzydowska) oraz w Małopolskim Instytucie Kultury (ul. Karmelicka 27, Kraków). Opracowanie: Karolina Fidyk

MATERIAŁ POCHODZI Z SERWISU SZLAKI MAŁOPOLSKI (szlakimalopolski.pl)

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Poręba - Kudłacze - Chełm Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,67 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 604 m

Suma podejść: 1 204 m

Suma zejść: 1 196 m Amatorom nordic walking ze Skawiny trasę poleca Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych

Trasa zarówno dla biegaczy, jak i dla szukających wrażeń rowerzystów.

Dzieki ciekawej budowie Beskidu Wyspowego możemy zrobić tutaj całkiem dużo przewyższenia - na tej trasie ponad 1000 m.

Trasa poprowadzona jest głównie szlakami turystycznymi i szlakami rowerowymi, które są dobrze oznaczone.

Informacja dla biegaczy: nie mijamy na trasie źródełek, więc trudno uzupełnić bidony (warto wziąć ze sobą całość wody, jakiej potrzebujemy).

Jedynym momentem, który musimy pokonać po asfalcie, jest odcinek ok. 2 km w Porębie, gdzie zbiegamy z jednego pasma górskiego i wybiegamy na kolejne.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Nordic walking - co to?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.