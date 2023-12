Tygodniowy przegląd prasy 24.12.2023: Skawina, 17.12-23.12.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Skawiny

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Skawiny, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nie żyje słynny śląski kabareciarz i artysta Krzysztof Respondek. Miał 54 lata”?

Przegląd tygodnia: Skawina, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nie żyje słynny śląski kabareciarz i artysta Krzysztof Respondek. Miał 54 lata 22 grudnia 2023 zmarł słynny śląski kabareciarz, aktor i artysta - Krzysztof Respondek. O jego śmierci poinformował przyjaciel z kabaretu Rak, Krzysztof Hanke. 📢 Wypadek i duże utrudnienia na drodze krajowej nr 52. Dwa pojazdy: ciężarowy i osobowy zderzyły się z dziką zwierzyną Samochody ciężarowy i osobowy zderzyły się z dziką zwierzyną na drodze krajowej nr 52 w powiecie myślenickim. Wypadek ten miał miejsce w Krzywaczce w gminie Sułkowice w piątek, 22 grudnia rano. Kierowcy napotykali tam na duże utrudnienia na drodze krajowej, ruch odbywał się wahadłowo.

📢 W wielu domach pije się go na Wigilię zamiast kompotu z suszonych owoców. Aromatyczny kisiel żurawinowy to regionalny przysmak W wielu domach do dziś istnieje tradycja picia wigilijnego kisielu żurawinowego zamiast kompotu z suszonych owoców. Jest gęsty, przepełniony aromatem goździków i cynamonu. Jego przygotowanie jest banalnie proste. Możemy go podawać jako ciepły napój albo jako deser na zimno.

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Skawina: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pogrzeb profesora Janusza Filipiaka w Bazylice Mariackiej. Kraków pożegnał prezesa Comarchu i właściciela Cracovii W Bazylice Mariackiej odbyła się msza żałobna w intencji profesora Janusza Filipiaka. Właściciel i twórca firmy Comarch oraz prezes Cracovii zmarł w niedzielę, 17 grudnia. Profesor 30 września trafił do szpitala i od tego czasu nie odzyskał przytomności. Janusz Filipiak decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

📢 Dla nich świętowanie może skończyć się tragicznie! Masz psa lub kota? Na to musisz uważać podczas Bożego Narodzenia Kiełbasy, sałatki, pieczone mięsa, pierogi, ciasta... Podczas Bożego Narodzenia na stołach wielu Polaków nie brak pyszności, którym trudno się oprzeć. Słabość do nich mają również nasze domowe zwierzaki. Zarówno psy, jak i koty lubią podjadać to, co przeznaczone jest dla ich właścicieli. Dla tych łakomczuchów okres świąt może niestety okazać się niebezpieczny. A jedzenie to nie jedyna pułapka dla zdrowia, jaka na nie czyha. Zobacz, na co jako opiekun psa lub kota powinieneś uważać. 📢 Wigilia i Święta Bożego Narodzenia będą dla nich inne, niż zawsze. Celebryci, którzy w tym roku stracili bliskich Święta Bożego Narodzenia to czas dla wielu niezwykle ważny. Poza wymiarem religijnym znaczenie ma również możliwość na spędzenie tych dni w gronie najbliższych nam osób, rodziny lub przyjaciół. Nie dla wszystkich jednak jest to radosny okres. W te dni wyjątkowo doskwiera nam brak tych, którzy odeszli. Zobacz, jacy celebryci w tym roku musieli zmierzyć się ze stratą.

📢 Co czeka raki w 2024 roku i inne znaki zodiaku? Poznaj swój horoskop roczny i sprawdź, kto będzie miał wyjątkowego pecha Horoskop roczny prawdę ci powie na temat twojej najbliższej przyszłości, a mianowicie to, co cię czeka w 2024 roku. Nadchodzące 366 dni niestety, ale nie będą dla wszystkich znaków zodiaku zbyt dobre. Kto powinien uważać, bo będzie mieć pecha, a kto okaże się szczęściarzem? Przekonajcie się i poznajcie swoją najbliższą przyszłość. 📢 Krzysztof Jan Klęczar - nowy wojewoda. Jakie będą jego kolejne decyzje? [ROZMOWA] Krzysztof Jan Klęczar, dotychczasowy burmistrz Gminy Kęty, a także szef małopolskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, w ubiegłym tygodniu decyzją premiera Donalda Tuska został powołany na stanowisko wojewody małopolskiego. W pierwszych dniach objęcia urzędu przez nowego wojewodę spotkaliśmy się z nim, by porozmawiać o jego planach na kolejne lata, a także najważniejszych decyzjach, które będzie podejmował w najbliższym czasie.

📢 Brak planów na święta? W Krakowie nie będziesz się nudzić. Oto lista atrakcji Spędź święta w Krakowie. Dla tych, którzy planują przyjechać w tym wyjątkowym czasie do stolicy Małopolski zdecydowanie nie zabraknie atrakcji. Choinki, błyszczące lamki, spotkania z rodziną, zapachy świątecznych potraw i grzanego wina, świąteczne piosenki to wszystko zdecydowanie kojarzy nam się ze świętami Bożego Narodzenia. Jak połączyć to wszystko i nie nudzić się? Oto świąteczna lista atrakcji, dostępnych w Krakowie. 📢 Jedzenie na wypróżnienie. Tych 9 produktów pomoże ci na zaparcia. Są tanie, łatwo dostępne i naprawdę działają Jedzenie to przyjemność, ale… No właśnie, ale. Czasem przyjemność z jedzenia zabierają nam zaparcia. Radość ze świętowania przy obficie zastawionym stole i rozkoszowanie się smakołykami może nam zabrać wizja tego, że zrobienie kupy będzie nie lada wyzwaniem. Zobacz, jakie produkty warto dodać do swojej diety, żeby wypróżnienie było tak samo miłe jak jedzenie.

📢 Świąteczne darmowe gry Epic Games Store i nie tylko – nie przegap okazji, a pełen zestaw Destiny 2, kupony i promocje to dopiero początek Jeśli poszukujecie dobrych okazji związanych z grami to nie ma lepszego czasu na to, niż okolice świąt. Wystartowała bowiem Świąteczna wyprzedaż Epic Games Store, a wraz z nią darmowe gry, bonusy i zestawy, gry w promocyjnych cenach i więcej. Sprawdź koniecznie. 📢 "Pilne! Rasowy szczeniak do oddania za darmo" - takie ogłoszenia to oszustwo! Masowo pojawiają się na Facebooku Ma na imię Kessy/Juana, uroczy francuski buldog/maltańczyk. Ma trzy i pół miesiąca i jest w doskonałej kondycji. Patrzy na ciebie ślicznymi oczkami ze zdjęcia. Nic tylko przygarnąć, i to za darmo, gdy za szczeniaka takiej rasy trzeba zapłacić kilka tysięcy złotych. Takie ogłoszenia co jakiś czas pojawiają się na Facebooku. Wielu dało się już "naciąć" i gorzko żałują. To perfidne oszustwo. Można stracić wiele pieniędzy.

