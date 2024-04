Druga tura wyborów samorządowych 2024. Lokale wyborcze w Skawinie. Gdzie głosować?

Centrum Aktywności Kulturalnej w Polance Hallera

Centrum Usług Społecznych w Skawinie

Dom Ludowy w Grabiu

Dom Ludowy w Jaśkowicach

Dom Ludowy w Jurczycach

Dom Ludowy w Ochodzy

Dom Ludowy w Pozowicach

Dom Ludowy w Woli Radziszowskiej

Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. w Krakowie z siedzibą w Skawinie

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Facimiechu

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie

Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Skawinie

Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Skawinie

Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie

Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Rzozowie

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radziszowie

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radziszowie

Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach

Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Brzechwy w Borku Szlacheckim

Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

Świetlica Wiejska w Gołuchowicach

Jakie są zarobki prezydenta miasta, burmistrza i wójta?

W 2024 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1.789,42 zł. Wysokość wynagrodzenia wójta gminy nie może przekroczyć 11,2 – krotności kwoty bazowej. Oznacza to, że maksymalne miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku może wynosić 20.041,50 zł. Minimalnie wójt gminy może otrzymywać miesięcznie 16 033,20 zł. Jest to uzależnione od uchwał radnych gminy i lokalnych realiów.

Wysokość wynagrodzenia prezydenta miasta w 2024r. nie może przekroczyć 11,2 – krotności kwoty bazowej, która wynosi 1.789,42 zł. Maksymalnie prezydent miasta może więc otrzymywać co miesiąc 20.041,50 zł. Minimalna kwota miesięcznego wynagrodzenia prezydenta miasta może wynosić 16 033,20 zł. Jej wysokość ustalana jest przez radnych poprzez odpowiednie uchwały i dostosowana do lokalnych realiów.

Wysokość wynagrodzenia burmistrza miasta w 2024 r. określona jest w ustawie budżetowej. Maksymalnie jest to 11,2 – krotność kwoty bazowej, wynoszącej 1.789,42 zł, czyli 20.041,50 zł, a minimalnie 16 033,20 zł. Dokładne miesięczne zarobki na tym stanowisku określają w drodze uchwał radni, uwzględniając możliwości finansowe danej gminy.