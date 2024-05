Skawina – lista lokali wyborczych na wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Jaki jest obowiązujący próg wyborczy do Parlamentu Europejskiego?

Polska w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest podzielona na 13 okręgów wyborczych:

Lokale wyborcze w Skawinie - lista

Centrum Aktywności Kulturalnej w Polance Hallera

Centrum Usług Społecznych w Skawinie

Dom Ludowy w Jaśkowicach

Dom Ludowy w Jurczycach

Dom Ludowy w Ochodzy

Dom Ludowy w Pozowicach

Dom Ludowy w Woli Radziszowskiej

Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. w Krakowie z siedzibą w Skawinie

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Facimiechu

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie

Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Skawinie

Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie

Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Rzozowie

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radziszowie

Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach

Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Brzechwy w Borku Szlacheckim

Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

Świetlica Wiejska w Gołuchowicach

Świetlica Wiejska w Grabiu

Głosowanie w wyborach europejskich

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym Unii Europejskiej. Jego członkowie są wybierani w wyborach bezpośrednich przez obywateli państw należących do UE na kadencję, która trwa pięć lat. Jest odpowiednikiem jednoizbowego parlamentu. Jego oficjalna siedziba to Strasburg, natomiast większość prac legislacyjnych odbywa się w Brukseli. Mieszczą się tam również komisje parlamentarne i biura poselskie. W Luksemburgu zaś znajduje się zaplecze techniczne tej instytucji.

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.