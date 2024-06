Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Pełna lista lokali wyborczych w Skawinie

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

Lista lokali wyborczych w Skawinie

Centrum Aktywności Kulturalnej w Polance Hallera

Centrum Usług Społecznych w Skawinie

Dom Ludowy w Jaśkowicach

Dom Ludowy w Jurczycach

Dom Ludowy w Ochodzy

Dom Ludowy w Pozowicach

Dom Ludowy w Woli Radziszowskiej

Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. w Krakowie z siedzibą w Skawinie

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Facimiechu

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie

Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Skawinie

Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie

Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Rzozowie

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radziszowie

Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach

Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Brzechwy w Borku Szlacheckim

Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

Świetlica Wiejska w Gołuchowicach

Świetlica Wiejska w Grabiu

Głosowanie w wyborach europejskich

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania