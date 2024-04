Prasówka z całego tygodnia 14.04.2024 w Skawinie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Droga ekspresowa S1 od węzła Oświęcim do Bielska-Białej nabiera kształtów, szczególnie na odcinku do Dankowic. Mija 19 miesiąc budowy tej oczekiwanej przez kierowców trasy. Zobaczcie galerię nowych zdjęć z powietrza udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z realizacji inwestycji.

Kwitnącą na żółto mahonię często spotykamy w parkach, a sami chętnie sadzimy ją w naszych ogrodach. Jednak nie każdy wie, że mahonia – w przeciwieństwie do ostrokrzewu – to roślina bezpieczna dla ludzi, mająca wiele właściwości zdrowotnych. Związki zawarte w jej owocach mogą być wykorzystywane przy wspomaganiu leczenia wielu schorzeń. Sprawdź, na co może pomóc mahonia i wypróbuj sprawdzony przepis na nalewkę z mahonii.

Prośba Wisły Kraków do Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie udziału zorganizowanych grup kibiców „Białej Gwiazdy” na finale Pucharu Polski znalazła szczęśliwe zakończenie dla klubu z ul. Reymonta. Fani mogą szykować się na wyjazd do Warszawy 2 maja.

W skali kraju w sejmikach PiS zdobyło 239 mandatów, KO - 210, Trzecia Droga - 80, Lewica - 8, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 6, Śląscy Samorządowcy - 5, Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" - 3, Koalicja Samorządowa OK Samorząd - 1 – podała we wtorek PKW przedstawiając pełne, zbiorcze wyniki tych wyborów.

Koalicji Obywatelskiej nie udało się przejąć władzy w małopolskim samorządzie. PiS zyskało 43,9 proc. poparcia, co przełożyło się na 21 radnych i będzie rządzić regionem samodzielnie. W sejmiku kadencji 2024-2029 zasiądzie także 12 radnych KO oraz sześcioro Trzeciej Drogi. Klęskę poniosła Lewica, która nie przekroczyła 5 proc. progu wyborczego. Brak mandatu dla Lewicy to porażka także KO. To przegrana, której można było najprawdopodobniej uniknąć, gdyby ugrupowania te wystawiły wspólną listę do sejmiku.