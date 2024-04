Prasówka tygodniowa z 28.04.2024 w Skawinie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Skawiny, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.04 a 27.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kibice na meczu Garbarnia Kraków - Wiślanie Jaśkowice w III lidze piłkarskiej”?

Przegląd tygodnia: Skawina, 28.04.2024. 21.04 - 27.04.2024: top 3 artykuły

📢 Kibice na meczu Garbarnia Kraków - Wiślanie Jaśkowice w III lidze piłkarskiej W meczu III liga piłkarskiej (rozegranym w sobotę, 27 kwietnia 2024 roku) Garbarnia Kraków zmierzyła się na swoim stadionie z Wiślanami Jaśkowice. Derby Małopolski przyciągnęły kibiców obu zespołów. Zobacz, jak bawili się fani na stadionie przy ul. Rydlówka. Zdjęcia - w galerii. 📢 Nie żyje Józef Hrabia, były wójt gminy Jerzmanowice-Przeginia. Odszedł samorządowiec wielkiej klasy, zatroskany o rozwój gminy Nie żyje Józef Hrabia, były wójt gminy Jerzmanowice-Przeginia. Samorządowiec zmarł w czwartek, 25 kwietnia, w wieku 75 lat. Był społecznikiem, niezwykle oddanym gminie gospodarzem i twórcą samorządu. Pogrzeb odbędzie się sobotę, 27 kwietnia 2024 r., msza żałobna o godz. 15 w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Jerzmanowicach.

📢 Zuzanna Balonek wśród półfinalistek Miss Polski 2024. Zdobyła już nie jedną koronę! Zatorzanka ma już w dorobku m.in. tytuł Miss Beskidów Nastolatek i koronę Bursztynowej Miss Polski. Teraz będzie walczyć o tytuł Miss Polski 2024. Za nią już ćwierćfinały. To także jedna z czterech reprezentantek naszego województwa, której udało się dostać do półfinału. Czy uda jej się dostać do kolejnego etapu konkursu? Zobaczcie jaka jest Zuzanna Balonek.

Tygodniowa prasówka 28.04.2024: 21.04-27.04.2024 Skawina: pozostałe wydarzenia

📢 Jaskinia Mroźna w Tatrach ponownie otwarta dla turystów. Wstęp jest dodatkowo płatny Jaskinia Mroźna w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich ponownie otwarta dla turystów. Po zimowej przerwie Tatrzański Park Narodowy otworzył jaskinię dla zwiedzających w piątek 26 kwietnia. To jedna z ciekawszych atrakcji na terenie Tatr. Wejście do jaskini jest jednak dodatkowo płatne.

📢 Poważny wypadek tira na autostradzie A4. Od rana wielkie korki na obwodnicy Krakowa! Wielkie korki na obwodnicy Krakowa. To skutek porannego wypadku przy węźle Łagiewnickim autostrady A4. Doszło tu do wypadku tira z naczepą, który przewrócił się na bok. Są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe. Cały czas występują bardzo duże utrudnienia w ruchu (godz. 10). Problemów na drogach jest jednak więcej. Do dwóch wypadków doszło na zakopiance. 📢 Aż trudno ją rozpoznać! Tak Izabela Macudzińska wyglądała lata temu. Izabela Macudzińska zdobyła rozgłos jako jedna z uczestniczek popularnego telewizyjnego show „Królowe życia”. Bizneswoman z Poznania przez lata pokazywała widzom, jak wyglądają kulisy jej życia zawodowego i prywatnego. Zobacz, jak się zmieniła i jak wyglądała wcześniej! 📢 Chrzanów. Nielegalni imigranci ukryci w pojemnikach na... mięso Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Zakopanem zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia w jednym z przedsiębiorstw z powiatu chrzanowskiego, zajmujących się przetwórstwem mięsnym. Zakopiańscy strażnicy graniczni podczas prowadzonej na hali obróbki mięsa kontroli byli bardzo zaskoczeni, kiedy w pojemnikach zamiast mięsa ujawnili siedmioro cudzoziemców - pięcioro Kolumbijczyków oraz dwoje Nepalczyków.

📢 Wyborcy wymienili połowę wójtów i burmistrzów w gminach powiatu krakowskiego. Ośmiu nowych ludzi u steru władzy Ośmiu nowych wójtów i burmistrzów jest w powiecie krakowskim. Już w pierwszej turze okazało się, że zmiany są w sześciu gminach. Najbardziej zaskakujące decyzje wyborców przegrana Elżbiety Burtan, wójt Zabierzowa oraz Antoniego Rumiana, wójta Michałowic. Aż w ośmiu gminach potrzebna była druga tura wyborów, żeby wskazać wójta lub burmistrza. Wybory mieszkańców były tym razem podsycane złośliwościami w mediach społecznościowych, niektórzy "grali" hejtem, paszkwilami, manipulacją, a nawet przywoływaniem zdarzeń z odległej przeszłości, nie oszczędzali rodzin kandydatów.

📢 Wypadek na S7 pod Krakowem. Kierowcy pojazdu dostawczego pomógł przejeżdżający tamtędy strażak ochotnik Na drodze krajowej - trasie S7 w Zagajach Smrokowskich w gminie Słomniki doszło do wypadku. W poniedziałek 22 kwietnia zasłabł kierowca samochodu dostawczego. Pojazd jechał w kierunku Krakowa i zjechał z jezdni na pas zieleni. Kierowcy pomógł świadek zdarzenia, okazało się, że był to strażak ochotnik.

📢 12-letni Jacek Krzemień z Podolsza grał z kolegami w piłkę, gdy serce mu się zatrzymało. Od dwóch tygodni nie odzyskał przytomności Jacek Krzemień z Podolsza niedaleko Zatora w Małopolsce 10 kwietnia wybiegł z kolegami na boisko. Rozgrywki piłkarskie w jednej chwili zamieniły się w dramat. Serce 12-latka zatrzymało się. Szybka pomoc, najpierw trenera, potem miejscowych strażaków i ratowników Lotniczego Pogotowia Ratunkowego uratowały chłopcu życie. Mimo to, prawie dwa tygodnie później, chłopiec nadal jest nieprzytomny. Przebywa w jednym z krakowskich szpitali na oddziale intensywnej terapii. Konieczna jest dalsza diagnostyka oraz zabieg wszczepienia kardiowertera, zabezpieczającego przed ponownym zatrzymaniem krążenia. Stan Jacka jest ciężki i już wiadomo, że powrót do zdrowia będzie wymagał zakupu specjalistycznego sprzętu oraz intensywnej i kosztownej rehabilitacji. 📢 Single Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Kto znalazł drugą połówkę w popularnej dyskotece? Mamy zdjęcia z imprezy! Single Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Każdy z gości dyskoteki miał okazję założyć specjalną opaskę. Dla singielek i singli przygotowano opaski koloru zielonego, a dla zajętych koloru czerwonego. Przygotowano także nową, żółtą opaskę z napisem: "Szalej i nie pytaj co dalej". Ponadto na sali dance wystąpił Matt Palmer. Czy komuś udało się znaleźć miłość? Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Policjanci grali w piłkę. Funkcjonariusze z powiatu krakowskiego rywalizowali na stadionie w Słomnikach Turniej piłki nożnej o puchar Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie rozegrali policjanci z komendy i komisariatów podkrakowskich. Funkcjonariusze spotkali się na terenie obiektu klubu sportowego LKS Słomniczanka. Organizatorami byli słomniccy policjanci, a zawodom patronował burmistrz Słomnik Paweł Knafel. 📢 Wybory samorządowe 2024. Wyniki II tury w Krzeszowicach. Wygrał urzędujący burmistrz Wacław Gregorczyk Znamy już oficjalne wyniki wyborów 2024 w gminie Krzeszowice. W II turze wyborów samorządowych w niedzielę, 21 kwietnia urzędujący burmistrz Wacław Gregorczyk wygrał zdobywając dużą przewagę 60,08 proc. głosów. Wyniki wyborów potwierdzają, że został burmistrzem. Jego kontrkandydat Kamil Kłosowski po zaciętej walce wyborczej zdobył 39,92 proc. głosów. 📢 Wybory 2024. II tura wyborów samorządowych w Małopolsce. Trwa głosowane Dziś II tura wyborów samorządowych. Wszędzie tam, gdzie gospodarza miasta, czy gminy nie udało się wybrać 7 kwietnia, dziś odbywa się dodatkowe głosowanie. Lokale wyborcze będą czynne w godz. od 7 do 21. Mieszkańcy Małopolski znów po 14 dniach wybiorą się do urn.

