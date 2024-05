Prasówka z kwietnia 2024. Sprawdź, co działo się w Skawinie. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Skawiny najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz wyniki wyborów 2024 w drugiej turze na burmistrza w gm. Świątniki Górniejsi”?

Przegląd kwietnia 2024 w Skawinie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz wyniki wyborów 2024 w drugiej turze na burmistrza w gm. Świątniki Górniejsi Oficjalne wyniki II tury wyborów samorządowych 2024 zostały opublikowane przez PKW. Już wiadomo, kto objął urząd burmistrza gm. Świątniki Górniejsi. Poniżej publikujemy szczegółowe rezultaty głosowania. Sprawdź, ile głosów otrzymali startujący w wyborach. 📢 Oto wyniki wyborów 2024 w drugiej turze na burmistrza w gm. Skawina Oficjalne wyniki II tury wyborów samorządowych 2024 zostały opublikowane przez PKW. Już wiadomo, kto objął urząd burmistrza gm. Skawina. Poniżej publikujemy szczegółowe rezultaty głosowania. Sprawdź, ile głosów otrzymali startujący w wyborach. 📢 Dziecko wpadło do studni pod Krakowem. Był tylko krok od tragedii. Wezwano pomoc. Matka sama wyciągnęła syna przed przybyciem straży We wtorek, 30 kwietnia po południu doszło do niebezpiecznego zdarzenia w Skale przy ul. Krakowskiej. Do studni przy hydrancie wpadł 10-letni chłopiec. Zaalarmowano ratowników z ochotniczych straży pożarnych, pogotowia ratunkowego oraz policję. Matka chłopca nie czekając na wezwaną pomoc sama wyciągnęła dziecko ze studni. Jak podaje portal Patrol998-Małopolska - życiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo.

Prasówka maj Skawina: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników ze Skawiny. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek ciężarówki i dwóch pojazdów osobowych na obwodnicy Skawiny. Są osoby poszkodowane W poniedziałek 29 kwietnia doszło do wypadku na obwodnicy Skawiny. Jak podaje portal Patrol998-Małopolska w okolicy zjazdu na ul. Tyniecką doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych oraz samochodu ciężarowego. W wypadku są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Występują bardzo duże utrudnienia w ruchu.

📢 Na autostradzie A4 pod Krakowem z ciężarówki spadł towar, tłusty łój zwierzęcy. Cuchnie i powoduje utrudnienia. Zablokowany pas ruchu Wypadek na autostradzie A4 (415. kilometr) w okolicy zjazdu w kierunku Skawiny. W poniedziałek 29 kwietnia przed godz. 9 na pasie w kierunku Katowic samochód ciężarowy zaczął gubić towar. Jadący za nim pojazd hamując wpadł do rowu. Służby nie informują o osobach poszkodowanych. Są natomiast duże utrudnienia w ruchu. Oficer dyżurny Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie potwierdza, że z ciężarówki rozlał się przewożony ładunek - tłusty łój zwierzęcy. 📢 Tłumy żegnały Józefa Hrabiego, byłego wójta Jerzmanowic-Przegini. "Dziadziusiu, hamak między czereśniami zawsze będzie twój" Pogrzeb Józefa Hrabiego, byłego wójta gminy Jerzmanowice-Przeginia odbył się w sobotę 27 kwietnia. Ceremonię rozpoczęła wspólna modlitwa i msza żałobna w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Jerzmanowicach. Na wieczny odpoczynek zmarłego wójta, przy dźwięku strażackich syren, odprowadziły tłumy. Długi kondukt otwierała orkiestra strażacka i poczty sztandarowe wszystkich jednostek OSP gminy Jerzmanowice-Przeginia. Za nimi szły przedstawicielki KGW oraz rodzina, znajomi, sąsiedzi, posłowie, przedstawiciele władz powiatu krakowskiego i gminy Jerzmanowice-Przeginia: radni, sołtysi, urzędnicy.

📢 Kibice na meczu Garbarnia Kraków - Wiślanie Jaśkowice w III lidze piłkarskiej W meczu III liga piłkarskiej (rozegranym w sobotę, 27 kwietnia 2024 roku) Garbarnia Kraków zmierzyła się na swoim stadionie z Wiślanami Jaśkowice. Derby Małopolski przyciągnęły kibiców obu zespołów. Zobacz, jak bawili się fani na stadionie przy ul. Rydlówka. Zdjęcia - w galerii. 📢 Krakoskikros 2024 - przełajowy bieg dla wszystkich pokoleń. Znajdźcie się na zdjęciach Za nami kolejny Krakoskikros. Następna edycja popularnego biegu przełajowego odbyła się w sobotę, 27 kwietnia 2024 roku w Krakowie. Do startu zgłosiło się ponad łącznie ponad 300 zawodników i zawodniczek, od dzieci po mastersów. Braliście udział w tej imprezie? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Poważny wypadek tira na autostradzie A4. Od rana wielkie korki na obwodnicy Krakowa! Wielkie korki na obwodnicy Krakowa. To skutek porannego wypadku przy węźle Łagiewnickim autostrady A4. Doszło tu do wypadku tira z naczepą, który przewrócił się na bok. Są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe. Cały czas występują bardzo duże utrudnienia w ruchu (godz. 10). Problemów na drogach jest jednak więcej. Do dwóch wypadków doszło na zakopiance.

📢 Oto wyjątkowe miejsca niecałą godzinę drogi od Krakowa. Idealne dla rodzin i dzieci! Piękna Małopolska na weekend Planujesz szybki wypad, ale nie wiesz gdzie? Niespełna godzinę drogi od Krakowa można znaleźć wiele wyjątkowych miejsc wartych uwagi. Zamki, parki i wyjątkowe szlaki. Oto 10 propozycji na spędzenie wiosny. To doskonałe propozycje nie tylko na weekend, ale też na spędzenie nadchodzącej majówki. Zobaczcie sami! 📢 Półfinał Miss Polski 2024 już 26 kwietnia. Zostało 60 kandydatek do korony najpiękniejszej, w tym cztery Małopolanki. Nowe zdjęcia Ćwierćfinał Miss Polski 2024 dobiegł końca! Hotel Mistral gościł ponad 150 dziewczyn z całej Polski! Z tej grupy udało się organizatorom konkursu wybrać 60 półfinalistek! W tym cztery dziewczyny z Małopolski. W miniony weekend prezentowaliśmy zdjęcia z tego wydarzenia. Na zupełnie nowych fotografiach każda z pretendentek do tytułu Miss Polski 2024 prezentuje się w trzech odsłonach. Zobaczcie sami!

📢 Wyborcy wymienili połowę wójtów i burmistrzów w gminach powiatu krakowskiego. Ośmiu nowych ludzi u steru władzy Ośmiu nowych wójtów i burmistrzów jest w powiecie krakowskim. Już w pierwszej turze okazało się, że zmiany są w sześciu gminach. Najbardziej zaskakujące decyzje wyborców przegrana Elżbiety Burtan, wójt Zabierzowa oraz Antoniego Rumiana, wójta Michałowic. Aż w ośmiu gminach potrzebna była druga tura wyborów, żeby wskazać wójta lub burmistrza. Wybory mieszkańców były tym razem podsycane złośliwościami w mediach społecznościowych, niektórzy "grali" hejtem, paszkwilami, manipulacją, a nawet przywoływaniem zdarzeń z odległej przeszłości, nie oszczędzali rodzin kandydatów.

📢 Wypadek na S7 pod Krakowem. Kierowcy pojazdu dostawczego pomógł przejeżdżający tamtędy strażak ochotnik Na drodze krajowej - trasie S7 w Zagajach Smrokowskich w gminie Słomniki doszło do wypadku. W poniedziałek 22 kwietnia zasłabł kierowca samochodu dostawczego. Pojazd jechał w kierunku Krakowa i zjechał z jezdni na pas zieleni. Kierowcy pomógł świadek zdarzenia, okazało się, że był to strażak ochotnik.

📢 Wyniki wyborów 2024 w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Wygrał Tomasz Gwizdała, pokonał Adama Piaśnika Druga tura wyborów samorządowych 2024 odbyła się w niedzielę, 21 kwietnia. Znamy oficjalne wyniki wyborów w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Wygrał Tomasz Gwizdała zdobywając 55,61 procent. Mieszkańcy oddali na niego 2443 głosy. Wyniki wyborów drugiego kandydata to 1950 głosów. 📢 Wybory samorządowe 2024. Wyniki II tury w Krzeszowicach. Wygrał urzędujący burmistrz Wacław Gregorczyk Znamy już oficjalne wyniki wyborów 2024 w gminie Krzeszowice. W II turze wyborów samorządowych w niedzielę, 21 kwietnia urzędujący burmistrz Wacław Gregorczyk wygrał zdobywając dużą przewagę 60,08 proc. głosów. Wyniki wyborów potwierdzają, że został burmistrzem. Jego kontrkandydat Kamil Kłosowski po zaciętej walce wyborczej zdobył 39,92 proc. głosów. 📢 Jezioro Rożnowskie kiedyś przyciągało tłumy wczasowiczów. Wspomnienia zachowały się na archiwalnych zdjęciach Jezioro Rożnowskie, jedno z najpiękniej położonych jezior w Małopolsce. To właśnie z tego powodu przez wiele lat było tłumnie odwiedzane szczególnie w okresie letnim. Słońce, woda, góry i piękno otaczającej natury przyciągało niczym magnes. Choć jezioro i położne przy nim miejscowości nadal posiadają ogromny potencjał turystyczny, zanieczyszczenie zbiornika wodnego odstrasza. Do dziś zachowały się jednak fascynujące archiwalne zdjęcia. To trzeba zobaczyć.

📢 Wybory 2024. II tura wyborów samorządowych w Małopolsce. Trwa głosowane Dziś II tura wyborów samorządowych. Wszędzie tam, gdzie gospodarza miasta, czy gminy nie udało się wybrać 7 kwietnia, dziś odbywa się dodatkowe głosowanie. Lokale wyborcze będą czynne w godz. od 7 do 21. Mieszkańcy Małopolski znów po 14 dniach wybiorą się do urn.

📢 Horoskop dzienny na 21 kwietnia 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 21 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Utrudnienia na drodze powiatowej w gminie Skawina. Trwa modernizacja traktu, budowa kanalizacji, ścieżki rowerowej i muru oporowego Przebudowa drogi powiatowej Skawina-Radziszów już częściowo została wykonana, jednak kierowców czeka jeszcze sporo utrudnień. Lada dzień będą zwężenia jezdni i nowe trudności w ruchu. Obecnie roboty będą związane z budową kanalizacji deszczowej na modernizowanym odcinku drogi. Co spowoduje, że w poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r. nastąpi zawężenie jezdni od ul. Willowej w Skawinie na odcinku 250 m w kierunku Radziszowa.

📢 Pogrzeb Damiana Sobóla. Przemyślanin pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski [ZDJĘCIA] W sobotę, 20 kwietnia na Cmentarzu Głównym w Przemyślu pochowano Damiana Sobóla. Przemyślanina, który został zabity podczas ostrzału konwoju humanitarnego w Strefie Gazy, żegnały tłumy - rodzina, znajomi, mieszkańcy miasta. Przyjechali także ambasador Palestyny w Polsce Mahmoud Khalifa, założyciel World Central Kitchen Jose Andres.

