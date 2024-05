Prasówka z całego tygodnia 5.05.2024 w Skawinie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Skawiny, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.04 a 4.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak zdać maturę i nie zwariować. Radzi psycholog z UJ. To już za kilka dni!”?

Przegląd tygodnia: Skawina, 5.05.2024. 28.04 - 4.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Jak zdać maturę i nie zwariować. Radzi psycholog z UJ. To już za kilka dni! Już w najbliższy wtorek, 7 maja, ponad 260 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych w całej Polsce rozpocznie swoje matury. Będą musieli zmierzyć się z wypracowaniem, testem, rozmaitymi zadaniami zawartymi w arkuszu egzaminacyjnym, ale też poradzić sobie ze sporym stresem. Specjaliści podpowiadają, by teraz skupić się na pozytywnym myśleniu, szukać wsparcia u osób, którym się ufa, nie uczyć się do późna w nocy. A tuż przed egzaminem - spokojnie oddychać oraz zrezygnować ze słodkiego śniadania. 📢 Jak zakończyć tę majówkę? Kilka inspiracji, gdzie w Małopolsce można jeszcze wypocząć Majówka jeszcze się nie kończy! Wiosna w Małopolsce, a patrząc na temperatury, to nawet początek lata, jest idealną okazją, by wyruszyć całą rodziną na wycieczkę. Natura budzi się do życia, a zabytkowe miasteczka oraz malownicze krajobrazy zachęcają do odkrywania swoich sekretów. W tej krainie pełnej historii i tradycji są miejsca niezwykłe, które kuszą niepowtarzalnym urokiem, a na pewno nie zastaniecie w nich tłumów. Sprawdźcie, gdzie można się wybrać!

📢 Majowe świętowanie w Skawinie. Obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja ze strażacka paradą i pokazami Niech się świeci 3 maja! Tak swoje przemówienia kończyli przedstawiciele władz Skawiny podczas dorocznego majowego święta. Uroczystości rozpoczęły się od mszy w intencji Ojczyzny i strażaków, a potem na Rynku obchodzono 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Strażaka. Było ślubowanie najmłodszych strażaków z dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz pokazy strażackie.

Tygodniowa prasówka 5.05.2024: 28.04-4.05.2024 Skawina: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ze 100-metrową flagą maszerowali w patriotycznym pochodzie ulicami Krzeszowic. Świętowali Dzień Flagi i uchwalenie Konstytucji 3 Maja Wielki symbol patriotyzmu - ogromna, stumetrowa flaga znów pojawiła się na ulicach Krzeszowice. Przez miasto od ul Krakowskiej do parku przed Grób Nieznanego Żołnierza niosły ją setki ludzi - od władz parlamentarnych, samorządowych z województwa, powiatu i gminy poprzez przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych, uczniowie miejscowych szkół podstawowych i średnich, a nawet małe dzieci. To już kolejny raz taka manifestacja polskości i wspólne świętowanie - tym razem 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

📢 Majówka w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Wystąpiły piękne Modelki. Zobacz ZDJĘCIA To była wyjątkowa noc w klubie w Energy2000 w Przytkowicach. Tym razem z okazji Majówki klubowicze bawili się w środku tygodnia. We wtorek (30 kwietnia) odbyła się tam energiczna majówka, podczas której goście szaleli nie tylko przy muzyce klubowej, ale także muzyce zespołu Modelki. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Zamykają jezdnię na zakopiance, przenoszą ruch na jedną stronę. Będzie jeszcze trudniej, zmiany wymusza budowa wiaduktu w Gaju Nie brakuje utrudnień przy budowie węzła, a z nim 120-metrowego wiaduktu na zakopiance w Gaju w gminie Mogilany. Od poniedziałku, 6 maja 2024 o 5 rano zmieni się organizacja ruchu na zakopiance w Gaju. Zarządca drogi zapowiada kolejne utrudnienia i zamkniecie jednej jezdni drogi w kierunku Krakowa. Ruch będzie przeniesiony na drugą jezdnię, tę w kierunku Myślenic.

📢 Cheerleaderki spod Krakowa na mistrzostwach świata w Orlando. Polska reprezentacja pierwszy raz w Cheer Jazz Rywalizowały w dwóch kategoriach jednocześnie i jako pierwsza polska reprezentacja wystąpiły w kategorii Cheer Jazz. Tak zaprezentowały się dziewczyny z Klubu Sportowego Unique Cheerleaders z Kocmyrzowa-Luborzycy w Mistrzostwach Świata Cheerleaders w Orlando. 20 zawodniczek reprezentowało Polskę pokazując dwie choreografie: Pom oraz Cheer Jazz. To historyczny polskich reprezentantek w TOP10 Świata w Cheerleadingu Sportowym. 📢 Wypadek na autostradzie A4 pod Krakowem. Zderzyły się trzy samochody. Jezdnia zablokowana, duże utrudnienia w ruchu Na autostradzie A4 na wysokości węzła Kraków Bieżanów doszło w środę, 1 maja 2024 r. do wypadku. Na jezdni w kierunku Rzeszowa zderzyły się trzy samochody osobowe. Jak podaje zarządca drogi trzy pasy jezdni są zablokowane. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 12.

📢 Nocny wypadek pod Krakowem. Samochód uderzył w betonowy przepust. Jedna osoba została ranna Nocą z wtorku na środę, 30 kwietnia na 1 maja doszło do wypadku na lokalnej drodze - ul. Widokowej w Kulerzowie w gminie Mogilany. Samochód osobowy nagle zjechał z drogi i uderzył w betonowy przepust. Jak podaje portal Małopolska Alarmowo - jedna osoba poszkodowana znajduje się pod opieką ratowników medycznych. Na miejscu pracują wszystkie służby. Na czas prowadzonych działań droga była zablokowana. 📢 Zatorland, największy w Europie Park Ruchomych Dinozaurów, obchodzi 15. urodziny. Zabawa zaczyna się od 1 maja 1 maja otwiera się na sezon Zatorland. Do 3 maja ten największy w Europie Park Ruchomych Dinozaurów przygotował wiele dodatkowych atrakcji dla gości. W ten sposób hucznie świętują swoje piętnaste urodziny.

📢 Mapa zagrożeń doprowadziła policjantów do poszukiwanego listem gończym. Zatrzymali mężczyznę, który na osiem miesięcy trafi za kratki 49-latek poszukiwany listem gończym wpadł w ręce policji. Mundurowi zatrzymali mężczyznę dzięki temu, że anonimowa osoba zamieściła informację na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa o tym, że pod jednym z adresów w Skawinie przebywa poszukiwany. Policjanci podjęli interwencję i zatrzymali mężczyznę, który ma odbyć karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. 📢 Dziecko wpadło do studni pod Krakowem. Był tylko krok od tragedii. Wezwano pomoc. Osoba postronna wyciągnęła chłopca przed przybyciem straży We wtorek, 30 kwietnia po południu doszło do niebezpiecznego zdarzenia w Skale przy ul. Krakowskiej. Do studni przy hydrancie wpadł 10-letni chłopiec. Zaalarmowano ratowników z ochotniczych straży pożarnych, pogotowia ratunkowego oraz policję. Początkowo informowano, że dziecko ratowała matka. Jednak potem wskazywano, że matka chłopca była przerażona, wzywała pomocy na drodze, a dziecko ze studni wyciągnęły przejeżdżający tamtędy osoby. Jak podaje portal Patrol998-Małopolska - życiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo.

📢 Wypadek na A4. Zderzenie czterech pojazdów. Występują duże utrudnienia w ruchu, autostrada mocno się korkuje Cztery samochody najechały na siebie na autostradzie A4. W zderzeniu brało udział trzy samochody osobowe i jeden dostawczy. Do kolizji i utrudnień na drodze doszło we wtorek, 30 kwietnia po południu. Kierowcy informowali o dużym zakorkowaniu już przed wypadkiem, który te utrudnienia jeszcze spotęgował. Zdarzenie miało miejsce na pasie w kierunku Rzeszowa. 📢 Prekursorzy walki ze smogiem w gminie Zielonki. Zakładają nowe czujniki, będą kontrolowały także pyły ze spalin samochodowych Gmina Zielonki zawsze była prekursorem kontroli powietrza w regionie. Tutejsze władze pierwsze montowały czujniki mierzące jakość powietrza i podjęły walkę ze smogiem, której skutkiem jest 70-procentowa poprawia powietrza. To nie wszystko teraz ten podkrakowski samorząd idzie dalej. Znów jako prekursor rozpoczyna kontrole powietrza, ale teraz pod kątem spalin samochodowych. Nowością jest mierzenie tlenku i dwutlenku azotu.

📢 Mieszkaniec Trzebini skazany na pół roku więzienia za znęcanie się nad psami. Jego ojciec też dostał wyrok Na pół roku więzienia bez zawieszenia został skazany mieszkaniec Trzebini, który omal nie zagłodził swoich psów - Diabla i Sally. Wyrok dostał także jego ojciec, który bez refleksji przyglądał się poczynaniom syna i nie dbał o swojego psa. 📢 Zarekwirowane narkotyki pod Krakowem. Policjanci aresztowali 38-latka, zajął się nim prokurator 136 gramów metamfetaminy i ponad 8 gramów marihuany zarekwirowali kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Za ich posiadanie zatrzymali 38-latka z powiatu krakowskiego. Podejrzany usłyszał zarzut i został objęty policyjnym dozorem. 📢 Wypadek ciężarówki i dwóch pojazdów osobowych na obwodnicy Skawiny. Są osoby poszkodowane W poniedziałek 29 kwietnia doszło do wypadku na obwodnicy Skawiny. Jak podaje portal Patrol998-Małopolska w okolicy zjazdu na ul. Tyniecką doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych oraz samochodu ciężarowego. W wypadku są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Występują bardzo duże utrudnienia w ruchu.

📢 Sen o morzach południowych. Wystawa w budynku dawnego dworca w Skawinie w sam raz na podróżnicze marzenia Ilustracje do książek, do wspomnień, do opowieści o dalekich krajach - to wszystko można zobaczyć na wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie, która mieści się w budynku dawnego dworca PKP. Autorka wystawy Karina Znamirowska mówi, że to miejsce - biblioteka i dworzec w jednym zainspirowało ja do stworzenia cyklu ilustracji pod tytułem „Sen o morzach południowych”. To niezwykle kolorowe dzieła kojarzone ze snem, marzeniami, podróżami. 📢 Na autostradzie A4 pod Krakowem z ciężarówki spadł towar, tłusty łój zwierzęcy. Cuchnie i powoduje utrudnienia. Zablokowany pas ruchu Wypadek na autostradzie A4 (415. kilometr) w okolicy zjazdu w kierunku Skawiny. W poniedziałek 29 kwietnia przed godz. 9 na pasie w kierunku Katowic samochód ciężarowy zaczął gubić towar. Jadący za nim pojazd hamując wpadł do rowu. Służby nie informują o osobach poszkodowanych. Są natomiast duże utrudnienia w ruchu. Oficer dyżurny Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie potwierdza, że z ciężarówki rozlał się przewożony ładunek - tłusty łój zwierzęcy.

