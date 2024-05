Prasówka Skawina 18.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Skawinie nie minęło Cię nic ważnego

Niedawno taką informacją zaskoczył Michał Kassin, czyli taneczny partner Roksany Węgiel z „Tańca z Gwiazdami”, wcześniej byli to między innymi Andrzej „Piasek” Piaseczny czy też grająca przez lata Natalię z „M jak miłość” aktorka Marcjanna Lelek. Zobacz, jakie gwiazdy przyznały się publicznie do swojej nieheteroseksualnej orientacji. Zestawienie publikujemy z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, przypadającego 17 maja.

Mam alergię na truskawki, ale z czereśniami nigdy nie było problemu. Z roku na rok zaczęłam jednak czuć się po nich coraz gorzej. Choć pieczenie ust zniechęciło mnie do jedzenia w jednym sezonie, w następnym rzuciłam się na nie jak większość Polaków. Tego, co się potem stało, nie zapomnę nigdy. Teraz już wiem, co to za alergia, więc przestrzegam wszystkich!