Przegląd prasy z tygodnia 17.03.2024. Co działo się w Skawinie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Skawiny, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.03 a 16.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zobacz galerię zdjęć Kobiet z powiatu krakowskiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu!”?

Przegląd tygodnia: Skawina, 17.03.2024. 10.03 - 16.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz galerię zdjęć Kobiet z powiatu krakowskiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu! Zobacz galerię zdjęć kobiet z powiatu krakowskiego, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Regionu. Na zwyciężczynie czeka mnóstwo fantastycznych nagród: zaproszenia na Forum Kobiecości, profesjonalne sesje fotograficzne, weekendowe pobyty w SPA oraz główne nagrody - samochody Toyota Aygo X! 📢 Droga krzyżowa na ulicach Myślenic. Szli z przesłaniem: "Pokój mój daję wam...". Zobacz niezwykłe zdjęcia tego misterium To była Jubileuszowa 25. Droga Krzyżowa ulicami Myślenic. W piątek, 15 marca wieczorem, mieszkańcy podkrakowskiego miasta jak co roku wyruszyli na ulice. Szli za Chrystusem, za krzyżem i modlili się o pokój na świecie, a także za swoją Ojczyznę. Droga jak co roku zgromadziła rzesze ludzi. I tak jest od ćwierćwiecza. Sceny z męki Pańskiej "zawodowo" odgrywali aktorzy amatorzy, wśród nich bardzo wielu młodych ludzi. Misterium Męki Pańskiej w drodze w Myślenicach odbywa się od lat 90-tych XX wieku.

📢 Bliżej wiosny, bliżej przyrody. Fotograficzna promocja walorów gminy Krzeszowice. Konkurs z pięknymi widokami ZDJĘCIA „Blisko, coraz bliżej – wiosenna przyroda w skali makro” - to hasło Gminnego Konkursu Fotograficznego. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań i pasji młodych ludzi w dziedzinie fotografii, ale również promocja przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych walorów Gminy Krzeszowice. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach zachęca do udziału. Zobacz w naszej GALERII zdjęcia ubiegłorocznych laureatów konkursu.

Tygodniowa prasówka 17.03.2024: 10.03-16.03.2024 Skawina: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Protest Rolników 20 marca 2024. Gdzie będą blokowane drogi? Mapa protestów 20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice.

📢 Wypadek pod Krakowem na A4. Zderzenie trzech samochodów na autostradzie Do wypadku doszło na autostradzie A 4 w piątek, 15 marca 2024 roku. Było około godz. 9, gdy zderzyły się trzy samochody osobowe. Na pasie w kierunku Katowic. Zdarzenie miało miejsce tuż za węzłem w Balicach, przed bramkami autostradowymi. Uszkodzone pojazdy zablokowały jeden pas ruchu. Na czas działań służb ten pas został wyłączony z ruchu. 📢 Rekordziści wśród wójtów i burmistrzów. Rządzą ponad 30 lat! Zaczynali jako naczelnicy, tworzyli samorząd gminny Był naczelnikiem, wójtem, w końcu jest burmistrzem, do tego 45 letni staż w roli szefa gminy. Takim rekordzistą jest Stanisław Rybak, obecnie burmistrz miasta i gminy Koszyce w powiecie proszowickim. Do długowiecznych wójtów pod Krakowem zalicza się jeszcze kilku z ponad 30-letnim stażem, którzy nadal kandydują i mają ogromne szanse na reelekcje.

📢 Kilogramy narkotyków zarekwirowane pod Krakowem. Przeszukania w warsztacie i domach. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty Niemal 6 kilogramów narkotyków znaleźli policjanci u dwóch mężczyzn z powiatu krakowskiego. Posiadali oni różne rodzaje środków odurzających. Funkcjonariusze zatrzymali obydwu panów w wieku 26 i 28 lat. Podejrzani usłyszeli zarzuty. Starszy z nich trafił na 3 miesiące do aresztu, a młodszy został oddany pod dozór policji. Grozi im do 12 lat więzienia. 📢 Będą dotacje na wymianę kopciuchów. Można kupić piece na gaz, prąd, biomasę, instalacje solarne i pompy ciepła Na zakup i montaż nowych pieców będą dofinansowania z powiatu krakowskiego. To już czwarta edycja programu "Powiat bez smogu", którą realizuje Starostwo Powiatowe w Krakowie. Z roku na rok władze samorządowe podnoszą kwotę przeznaczoną na wsparcie dla mieszkańców. W tym roku radni zdecydowali, że pula pieniędzy na dotacje wyniesie 350 tys. zł.

📢 Wakacje w Chorwacji: wyspy bez tłumów, na których możecie naprawdę odpocząć. 9 nieoczywistych i mało znanych miejsc na wymarzony urlop Gdzie zaplanować wakacje w Chorwacji, by uniknąć tłumów, hałasu i letniej drożyzny? Mamy dla was zestawienie 9 mało znanych, nieoczywistych wysp Chorwacji, o których większość zwykłych turystów nie słyszała. To prawdziwe wakacyjne skarby, które warto odkryć. Ich zabytki, piękna przyroda i rajskie plaże zapewnią wam prawdziwy wypoczynek i świetną zabawę. 📢 Najsmaczniejsza pieczona owsianka z bananem i czekoladą. Raz spróbujesz i będziesz ją powtarzać. Poznaj prosty przepis na słodkie śniadanie Pieczona owsianka z bananem smakuje wyśmienicie. To pożywne i sycące śniadanie, po którym nie odczujesz potrzeby podjadania. Proponuję dodać do niej gorzką czekoladę i szczyptę cynamonu. Całość zrobisz bez trudu – wystarczy 15 minut pracy, resztę wykona za ciebie piekarnik. Przekonaj się i wypróbuj sprawdzony przepis na owsiankę.

📢 Paznokcie na WIELKANOC 2024: żółte, fioletowe, niebieskie, zielone stylizacje paznokci hybrydowych Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. Aby świąteczna stylizacja była dopięta na ostatni guzik musisz pamiętać o pięknych wielkanocnych paznokciach. Jeśli szukasz inspiracji na świąteczny manicure hybrydowy dobrze trafiłaś! U nas znajdziesz wyjątkowe wielkanocne wzory i pomysły na stylizację paznokci. Zobacz co jest teraz modne! 📢 Najpopularniejsze trasy kajakowe w Małopolsce. Propozycja na aktywne spędzenie wiosennego weekendu Choć mówi się, że w marcu jak w garncu, trzeba przyznać że tegoroczna wiosna jest bardzo pogodna. Wiosenna aura zachęca do aktywności fizycznych i spędzania coraz większej ilości czasu na zewnątrz. Dla miłośników obcowania z naturą doskonałą rozrywką może okazać się spływ kajakami. Chociaż do oficjalnego rozpoczęcia sezonu jeszcze trochę czasu pozostało to warto już teraz zapoznać się z najpopularniejszymi spływami kajaków.

📢 Sanatorium za darmo. Kto może pojechać do uzdrowiska bez opłat? Sprawdź, gdzie znajdują się uzdrowiska i jakich kosztów nie musimy ponosić Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jeżeli w celu odzyskania sprawności po chorobie lub wypadku, albo z powodu choroby zawodowej wymagasz określonych zabiegów, które wykonywane są w uzdrowiskach, możesz skorzystać z tego rodzaju leczenia. Wyjazd do sanatorium jednak potrafi być niezwykle kosztowny. Warto więc wiedzieć, że z oferty uzdrowiska można skorzystać za darmo. Zarówno NFZ, ZUS jak i KRUS refundują pobyty w sanatoriach. Trzeba jednak spełniać konkretne wymagania. 📢 Gala wręczenia Oscarów 2024. John Cena wyszedł na scenę zupełnie nago, a takie kreacje zaprezentowały na sobie pozostałe gwiazdy gwiazdy gala wręczenia Oscarów już jest historią. Jedno z najbardziej prestiżowych spotkań, na którym pojawiła się cała śmietanka show-biznesu, dobiegło końca. Również tym razem nie zabrakło szokujących wystąpień. Znany aktor podczas zapowiedzi wręczenia Oscara za najlepszy kostium wystąpił zupełnie nago! A jak zaprezentowały się pozostałe gwiazdy? Było szokująco i inspirująco. Sprawdźcie!

