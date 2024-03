Prasówka tygodniowa z 31.03.2024 w Skawinie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Skawiny, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.03 a 30.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Podwyżka opłaty za przejazd A4 Kraków - Katowice. Jedziecie autostradą w prima aprilis? To nie będzie wam do śmiechu”?

Przegląd tygodnia: Skawina, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Podwyżka opłaty za przejazd A4 Kraków - Katowice. Jedziecie autostradą w prima aprilis? To nie będzie wam do śmiechu Od 1 kwietnia za przejazd koncesjonowanym odcinkiem autostrady A4 Kraków-Katowice zapłacimy więcej. Taka podwyżka na święta wielkanocne i prima aprilis i śmigusa-dyngusa. A kto spółce Stalexport zabroni? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad próbowała przekonać do zmiany decyzji, ale i tak większe opłaty spadną na kierowców. 📢 Tak wyglądało życie nad rzekami w Małopolsce: Wisłą, Sołą, Dunajcem, Skawą czy Rabą. Zdjęcia archiwalne Wisła, Soła, Dunajec, Raba, Skawa czy Biała od zawsze wyznaczały życie mieszkańców Małopolski w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Sączu, Wadowicach, Myślenicach czy Nowym Targu. Kiedyś decydowały o ich rozwoju. Widać to na archiwalnych zdjęciach z różnych okresów. Zobaczcie galerię zdjęć jak toczyło się życie nad Wisłą, Sołą, Dunajcem, Skawą czy Rabą.

📢 Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W Wielki Piątek tłumy pielgrzymów wzięły udział w Drodze Krzyżowej. Zdjęcia W Kalwarii Zebrzydowskiej trwają obchody Wielkiego Tygodnia. W uroczystościach Wielkiego Piątku uczestniczyły tłumy pielgrzymów, idąc w Drodze Krzyżowej z Jezusem na Wzgórze Ukrzyżowania.

Tygodniowa prasówka 31.03.2024: 24.03-30.03.2024 Skawina: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Z małej wsi pod Wadowicami do świata filmu. Oto Maria Kowalska, gwiazda "Znachora" i serialu Matylda" Co tydzień w niedzielę wieczór w telewizyjnej Jedynce ogląda ją ponad dwa miliony widzów w kolejnych odcinkach serialu "Matylda". Wcześniej zabłysła jako córka profesora Wilczura w nowej wersji "Znachora", zrealizowanej przez Netflix. O tym, dlaczego tak dobrze sprawdza się w kostiumowych rolach, opowiada nam młoda aktorka pochodząca spod Wadowic - Maria Kowalska.

📢 Pijany wandal zaatakował komisariat pod Krakowem. Wykrzykiwał wulgaryzmy, kopał i uszkodził drzwi Mężczyzna z całych sił kopał w drzwi Komisariatu Policji w Słomnikach. Wykrzykiwał przy tym wulgarne słowa pod adresem policji. W końcu uszkodził szybę w drzwiach wejściowych do komisariatu. Funkcjonariusze zatrzymali 42-latka. Okazało się, że był kompletnie pijany. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut zniszczenia mienia za co grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. 📢 Kraków. Pierwsza partia pyłu saharyjskiego już w Polsce i w Małopolsce. Kolejne porcje pyłu w święta Pył saharyjski o tej porze roku to już tradycja. Odwiedził nas również i teraz i według najnowszych prognoz IMGW utrzyma się w Polsce aż do świąt wielkanocnych. W Małopolsce już jest i brudzi okna i samochody. Co dalej? 📢 Skargi na Valeo nie ustają. Mieszkańcy Skawiny wciąż narzekają na uciążliwy fetor, bóle głowy i nudności Prośby, protesty, marsze sprzeciwu, pikiety, pisma mieszkańców Skawiny, skargi, ale także rozmowy, negocjacje ze strony władz miasta, burmistrza nie przynoszą efektów. Z Valeo ciągle cuchnie. Ludzie mówią, że uciążliwy fetor unoszący się w pobliżu firmy Valeo jest nie do wytrzymania. Teraz burmistrz Norbert Rzepisko stanowczo zaprotestował - gdy firma otrzymała z powiatu pozwolenie na rozbudowę zakładu - szef gminy złożył odwołania od decyzji o pozwoleniu na rozbudowę. Poinformował o tym w środę, 27 marca 2024 roku na konferencji prasowej.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 7 pod Krakowem. Zderzyły się dwa samochody W środę, 27 marca po południu na drodze krajowej nr 7 w Widomej w gminie Iwanowice doszło do wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Z informacji służb wynika, że nie ma osób poszkodowanych. natomiast były duże utrudnienia w ruchu. Obecnie droga jest uprzątnięta. Ruch odbywa się normalnie.

📢 IKEA znowu gości w Wieliczce. Wraca w nowym formacie, już tu jest Mobilny Punkt Odbioru Zamówień Do Wieliczki wraca IKEA. Kiedyś był tu punkt odbioru towarów. Jednak został zamknięty 3 lata temu. Teraz IKEA znów tu ulokowała swój mobilny punkt. Mieszkańcy Wieliczki i okolic ponownie mogą odbierać produkty szwedzkiej marki blisko domu. Usługa dostępna jest w formie mobilnej, a pierwsze zamówienia zrealizowane będą jeszcze przed świętami.

📢 Puszysty sernik królewski. Przepis na sernik, który zawsze wychodzi i nigdy nie opada. Sernik na kakaowym cieście Sernik królewski to prawdziwy rarytas. Kruche, kakaowe ciasto z tradycyjną masą serową i kakaową kruszonką smakuje wyśmienicie. Mam dla ciebie niezawodny przepis na ten wypiek. Z pewnością się uda i posmakuje każdemu. Wypróbuj przepis na sernik królewski. 📢 Wizyta prezydenta RP Andrzeja Dudy w szpitalu rehabilitacyjnym w Radziszowie. Zwiedzał nowy budynek i oglądał najnowocześniejsze wyposażenie Nowy budynek Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie oddany do użytku przed miesiącem odwiedził w środę 27 marca 2024 roku prezydent RP Andrzej Duda. Chwalił nowoczesny obiekt, sprzęt i wyposażenie. Prezydent zapoznał się z funkcjonowaniem Ośrodka Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej, jednego z najnowocześniejszych w Małopolsce. 📢 Tego nie wkładaj do wielkanocnego koszyczka! Za te rzeczy w święconce ksiądz może ci zwrócić uwagę Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. W 2024 roku święto przypada na 31 marca, a dzień wcześniej, w Wielką Sobotę, wierni – choć nie tylko – powędrują do kościołów na święconkę. Poświęcenie pokarmów to nie tylko religijna powinność, ale i piękna tradycja. Zazwyczaj wiemy, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku, ale sprawdź, czego lepiej unikać.

📢 Zielonki liderem 20-lecia samorządów. Podkrakowski samorząd najlepszy spośród prawie 1500 gmin wiejskich Gmina Zielonki jest najlepsza w Polsce spośród 1464 gmin wiejskich. Zielonki wygrały ranking otrzymując tytuł Lidera 20-lecia Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej". Władze gminy odebrały honory w Warszawie podczas gali "Samorządy Rzeczpospolitej 20 lat Polski w Unii Europejskiej”. Na przestrzeni lat ta podkrakowska gmina nieustająco zdobywa laury w wielu rankingach. 📢 Będą budować drogę beskidzką Bielsko-Biała - Głogoczów. Zaczynają od badań geologicznych na najdłuższym odcinku Trwają przygotowania do budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej S52 Bielsko-Biała – Głogoczów. Na początek będą badania geologiczne. W Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we wtorek, 26 marca zostały otworzone oferty firm zainteresowanych przeprowadzeniem tych badań. Na razie firmy są zainteresowane wykonaniem badań tylko na jednym z sześciu odcinków tej trasy. W przyszłości częścią tej trasy S52 będzie powstająca północna obwodnica Krakowa.

📢 Konkurs palm w Zielonkach. Najpiękniejsze, największe, najbardziej tradycyjne, a przede wszystkim naturalne Konkurs na najpiękniejszą palmę w Zielonkach jest organizowany od dziewięciu lat. Mieszkańcy przynoszą swoje ręcznie robione palmy do poświęcenia w kościele, ale stają też z nimi do konkursu. Jedni robią artystyczne palny, inni jak najbardziej tradycyjne, ale wszystkie z naturalnych materiałów. Podczas konkursu są oceniane i zwracane właścicielom, bo trzeba je zanieść do domu, bo gałązki palm to symbol odradzającego się życia, są błogosławieństwem dla domowników. 📢 Pieczeń rzymska z jajkiem. Smakuje wyśmienicie i pięknie wygląda. Zrób ją według tego przepisu, a sukces kulinarny gwarantowany Szukasz pomysłu na wielkanocny obiad? Proponuję przepis na pyszną pieczeń rzymską z jajkiem. To sycąca i wyrazista potrawa, którą można podać zarówno na ciepło, jak i pokroić na plasterki i podać, jako zimną przekąskę. Przekonaj się, jak świetnie smakuje i wypróbuj przepis na pieczeń rzymską z jajkiem.

📢 Wielkanocny Jarmark Tradycji z konkursem palm i zbiórką żywności. Tu zawsze pamiętają o ubogich mieszkańcach Wielkanocny Jarmark Tradycji w Krzeszowicach zaczynał się w Niedzielę Palmową w deszczu i śniegu. Ale organizatorzy i uczestnicy zwłaszcza od degustacji wielkanocnych smakołyków postarali się, żeby było gwarno, kolorowo, wesoło. Na Rynku stanęły stragany ze smakołykami wielkanocnymi, wędlinami, serami, łakociami oraz ozdobami świątecznymi, oryginalnymi dekoracjami. O degustacje wspaniałych, tradycyjnych potraw zadbały gospodynie w ramach Krzeszowickiego Koszyka Wielkanocnego. 📢 Krakowski Bieg z Dystansem Dla Małych Serc 2024. Znajdźcie się na zdjęciach Krakowski Bieg z Dystansem "Dla Małych Serc" za nami. W niedzielę (24 marca 2024 roku) w Krakowie do rywalizacji przystąpiło ponad 1000 osób z Polski i zagranicy. Wzięliście udział w tej imprezie? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Piękne palmy wielkanocne znów ozdobiły Rynek w Lipnicy Murowanej. Konkurs Palm zorganizowano tam już po raz 65. Zobacz zdjęcia i wideo W Niedzielę Palmową w Lipnicy Murowanej już po raz 65. zorganizowano konkurs palm i rękodzieła artystycznego im. Józefa Piotrowskiego. Rynek stał się kolorowy za sprawą pięknych palm, przygotowywanych całymi rodzinami. Każdą palmę oceniają jurorzy. Konkursowi towarzyszy kiermasz wielkanocny z licznymi stoiskami. "Gazeta Krakowska" jest patronem medialnym tego wydarzenia. 📢 Niesamowite zające pod Krakowem. Takie można wyczarować ze słomy na warsztatach ekologicznych ZDJĘCIA Słomiane zające i jajka wielkanocne zdobione sznurkiem powstały w remizie OSP Rudnie podczas warsztatów ekologicznych "EKO Stroik", których cykl właśnie się zakończył. Te ozdoby świąteczne należą do wyjątkowo udanych!

