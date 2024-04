Prasówka z marca 2024. Sprawdź, co działo się w Skawinie. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Skawiny najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W Wielki Piątek tłumy pielgrzymów wzięły udział w Drodze Krzyżowej. Zobacz zdjęcia”?

Przegląd marca 2024 w Skawinie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. W Wielki Piątek tłumy pielgrzymów wzięły udział w Drodze Krzyżowej. Zobacz zdjęcia W Kalwarii Zebrzydowskiej trwają obchody Wielkiego Tygodnia. W uroczystościach Wielkiego Piątku uczestniczyły tłumy pielgrzymów, idąc w Drodze Krzyżowej z Jezusem na Wzgórze Ukrzyżowania. 📢 Zobacz galerię zdjęć Kobiet z powiatu krakowskiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu! Zobacz galerię zdjęć kobiet z powiatu krakowskiego, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Regionu. Na zwyciężczynie czeka mnóstwo fantastycznych nagród: zaproszenia na Forum Kobiecości, profesjonalne sesje fotograficzne, weekendowe pobyty w SPA oraz główne nagrody - samochody Toyota Aygo X!

📢 Droga krzyżowa na ulicach Myślenic. Szli z przesłaniem: "Pokój mój daję wam...". Zobacz niezwykłe zdjęcia tego misterium To była Jubileuszowa 25. Droga Krzyżowa ulicami Myślenic. W piątek, 15 marca wieczorem, mieszkańcy podkrakowskiego miasta jak co roku wyruszyli na ulice. Szli za Chrystusem, za krzyżem i modlili się o pokój na świecie, a także za swoją Ojczyznę. Droga jak co roku zgromadziła rzesze ludzi. I tak jest od ćwierćwiecza. Sceny z męki Pańskiej "zawodowo" odgrywali aktorzy amatorzy, wśród nich bardzo wielu młodych ludzi. Misterium Męki Pańskiej w drodze w Myślenicach odbywa się od lat 90-tych XX wieku.

Prasówka kwiecień Skawina: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników ze Skawiny. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Paznokcie na WIELKANOC 2024: żółte, fioletowe, niebieskie, zielone stylizacje paznokci hybrydowych Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. Aby świąteczna stylizacja była dopięta na ostatni guzik musisz pamiętać o pięknych wielkanocnych paznokciach. Jeśli szukasz inspiracji na świąteczny manicure hybrydowy dobrze trafiłaś! U nas znajdziesz wyjątkowe wielkanocne wzory i pomysły na stylizację paznokci. Zobacz co jest teraz modne!

📢 Kandydaci do sejmiku wojewódzkiego (okręg nr 2) w wyborach samorządowych 2024. Sprawdź, kto kandyduje w twoim regionie Wybory samorządowe 2024 odbędą się już wkrótce. Znamy wszystkich kandydatów z okręgu nr 2 do sejmiku województwa małopolskiego. Przeczytaj, kto w Twoim regionie będzie starał się o mandat radnego sejmiku województwa. Zdecyduj, na kogo oddasz swój głos. 📢 Wybory samorządowe 2024. Sprawdź, jacy kandydaci startują do rady powiatu krakowskiego Wybory samorządowe 2024 zostaną przeprowadzone już wkrótce. Zamieszczamy pełną listę kandydatów do rady powiatu w okręgów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeśli jeszcze nie wiesz, na kogo możesz oddać swój głos, sprawdzisz to tutaj. 📢 Wybory samorządowe 2024. Jacy kandydaci startują do rady miasta i na burmistrza w gm. Skawina? W najbliższym czasie odbędą się wybory samorządowe 2024. Dowiedzieliśmy się, jakie są listy kandydatów na burmistrza i kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4. W lokalach wyborczych w całym kraju będziemy oddawać nasze głosy na swoich wybranych faworytów. Kto zawalczy o mandaty w Twoim okręgu? Poniżej znajdziesz pełną listę kandydatów.

📢 Skargi na Valeo nie ustają. Mieszkańcy Skawiny wciąż narzekają na uciążliwy fetor, bóle głowy i nudności Prośby, protesty, marsze sprzeciwu, pikiety, pisma mieszkańców Skawiny, skargi, ale także rozmowy, negocjacje ze strony władz miasta, burmistrza nie przynoszą efektów. Z Valeo ciągle cuchnie. Ludzie mówią, że uciążliwy fetor unoszący się w pobliżu firmy Valeo jest nie do wytrzymania. Teraz burmistrz Norbert Rzepisko stanowczo zaprotestował - gdy firma otrzymała z powiatu pozwolenie na rozbudowę zakładu - szef gminy złożył odwołania od decyzji o pozwoleniu na rozbudowę. Poinformował o tym w środę, 27 marca 2024 roku na konferencji prasowej.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 7 pod Krakowem. Zderzyły się dwa samochody W środę, 27 marca po południu na drodze krajowej nr 7 w Widomej w gminie Iwanowice doszło do wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Z informacji służb wynika, że nie ma osób poszkodowanych. natomiast były duże utrudnienia w ruchu. Obecnie droga jest uprzątnięta. Ruch odbywa się normalnie.

📢 Puszysty sernik królewski. Przepis na sernik, który zawsze wychodzi i nigdy nie opada. Sernik na kakaowym cieście Sernik królewski to prawdziwy rarytas. Kruche, kakaowe ciasto z tradycyjną masą serową i kakaową kruszonką smakuje wyśmienicie. Mam dla ciebie niezawodny przepis na ten wypiek. Z pewnością się uda i posmakuje każdemu. Wypróbuj przepis na sernik królewski. 📢 Wizyta prezydenta RP Andrzeja Dudy w szpitalu rehabilitacyjnym w Radziszowie. Zwiedzał nowy budynek i oglądał najnowocześniejsze wyposażenie Nowy budynek Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie oddany do użytku przed miesiącem odwiedził w środę 27 marca 2024 roku prezydent RP Andrzej Duda. Chwalił nowoczesny obiekt, sprzęt i wyposażenie. Prezydent zapoznał się z funkcjonowaniem Ośrodka Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej, jednego z najnowocześniejszych w Małopolsce. 📢 Konkurs palm w Zielonkach. Najpiękniejsze, największe, najbardziej tradycyjne, a przede wszystkim naturalne Konkurs na najpiękniejszą palmę w Zielonkach jest organizowany od dziewięciu lat. Mieszkańcy przynoszą swoje ręcznie robione palmy do poświęcenia w kościele, ale stają też z nimi do konkursu. Jedni robią artystyczne palny, inni jak najbardziej tradycyjne, ale wszystkie z naturalnych materiałów. Podczas konkursu są oceniane i zwracane właścicielom, bo trzeba je zanieść do domu, bo gałązki palm to symbol odradzającego się życia, są błogosławieństwem dla domowników.

📢 Krakowski Bieg z Dystansem Dla Małych Serc 2024. Znajdźcie się na zdjęciach Krakowski Bieg z Dystansem "Dla Małych Serc" za nami. W niedzielę (24 marca 2024 roku) w Krakowie do rywalizacji przystąpiło ponad 1000 osób z Polski i zagranicy. Wzięliście udział w tej imprezie? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Piękne palmy wielkanocne znów ozdobiły Rynek w Lipnicy Murowanej. Konkurs Palm zorganizowano tam już po raz 65. Zobacz zdjęcia i wideo W Niedzielę Palmową w Lipnicy Murowanej już po raz 65. zorganizowano konkurs palm i rękodzieła artystycznego im. Józefa Piotrowskiego. Rynek stał się kolorowy za sprawą pięknych palm, przygotowywanych całymi rodzinami. Każdą palmę oceniają jurorzy. Konkursowi towarzyszy kiermasz wielkanocny z licznymi stoiskami. "Gazeta Krakowska" jest patronem medialnym tego wydarzenia.

📢 Polska - Estonia. Najlepsze memy po meczu barażowym w Warszawie - zobacz z czego śmieją się internauci W półfinale baraży o prawo gry w Euro 2024 reprezentacja Polski zmierzyła się w Warszawie z drużyną Estonii. Biało-Czerwoni pokonali rywala 5:1, co zapewniło im awans do finału baraży. We wtorek 26 marca zagrają z Walią, ale swą grą długo nie zachwycali. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Estonia na PGE Narodowym. 📢 Co jeść, żeby nie mieć gazów i wzdęć? Po te produkty sięgaj przed ważnym wyjściem i treningiem. Unikniesz bólu brzucha i stresu Wzdęty brzuch i gazy to problemy, które mocno rzutują na nasze samopoczucie i codzienne funkcjonowanie. Chcąc uniknąć wystającego brzucha i oszczędzić sobie dodatkowego stresu przed większym wyjściem lub ćwiczeniami, warto wybrać posiłek, który nie wywołuje gazów i wspomaga trawienie.

📢 Marzysz o weekendzie nad jeziorem Como? Sprawdź polską alternatywę: Jezioro Bielawskie na Dolnym Śląsku zachwyca krajobrazem Jezioro Bielawskie, znane również jako Zbiornik Sudety, jest ukrytym skarbem położonym około 50 km od Wrocławia, w południowo-zachodniej Polsce. Zlokalizowane na zachodnich obrzeżach Bielawy, tuż u podnóża Gór Sowich, jezioro przyciąga turystów swoim malowniczym położeniem. 📢 Droga S1 przez Beskidy. To będzie szybka trasa z widokami! Nowe możliwości podróżowania dla kierowców z Małopolski. Zobaczcie zdjęcia i film Na ponad 73 proc. oceniane jest zaawansowanie budowy drogi ekspresowej S1 Przybędza - Milówka przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to jedna z kluczowych inwestycji na południu Polski. Wraz z brakującym odcinkiem "jedynki" od Mysłowic do Bielska otworzy nowe możliwości podróżowania także dla kierowców z Małopolski. Zobaczcie galerię ze zdjęciami trasy udostępnionymi przez GDDKiA.

📢 Apetyczna babka czekoladowa na Wielkanoc. Poznaj przepis na prosty wypiek pachnący kakao. Dzięki jednemu składnikowi rozpływa się w ustach Prosta i szybka babka czekoladowa może być prawdziwą ozdobą świątecznego stołu. Wierzch ciasta dekoruje posypką z mlecznej czekolady i skórką pomarańczową. Świetnie sprawdza się także tabliczka czekolady z kawałkami pomarańczy lub orzechów. Nadaje ona wypiekom dodatkowego smaku. A dzięki masłu babka rozpływa się w ustach. Poznaj przepis na wielkanocną babkę czekoladową do kawy. 📢 Protest Rolników 20 marca 2024. Gdzie będą blokowane drogi? Mapa protestów 20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice.

