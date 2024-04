Tygodniowy przegląd prasy 21.04.2024: Skawina, 14.04-20.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Skawiny

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Skawiny, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.04 a 20.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop dzienny na 21 kwietnia 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę ”?

Przegląd tygodnia: Skawina, 21.04.2024. 14.04 - 20.04.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop dzienny na 21 kwietnia 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w niedzielę Horoskop dzienny na niedzielę 21 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Utrudnienia na drodze powiatowej w gminie Skawina. Trwa modernizacja traktu, budowa kanalizacji, ścieżki rowerowej i muru oporowego Przebudowa drogi powiatowej Skawina-Radziszów już częściowo została wykonana, jednak kierowców czeka jeszcze sporo utrudnień. Lada dzień będą zwężenia jezdni i nowe trudności w ruchu. Obecnie roboty będą związane z budową kanalizacji deszczowej na modernizowanym odcinku drogi. Co spowoduje, że w poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r. nastąpi zawężenie jezdni od ul. Willowej w Skawinie na odcinku 250 m w kierunku Radziszowa.

📢 Pogrzeb Damiana Sobóla. Przemyślanin pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski [ZDJĘCIA] W sobotę, 20 kwietnia na Cmentarzu Głównym w Przemyślu pochowano Damiana Sobóla. Przemyślanina, który został zabity podczas ostrzału konwoju humanitarnego w Strefie Gazy, żegnały tłumy - rodzina, znajomi, mieszkańcy miasta. Przyjechali także ambasador Palestyny w Polsce Mahmoud Khalifa, założyciel World Central Kitchen Jose Andres.

Tygodniowa prasówka 21.04.2024: 14.04-20.04.2024 Skawina: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jej śmierć nie poszła na darmo. Rusza proces proces beatyfikacyjny Heleny Kmieć z Libiąża. Zostanie świętą? W maju br. rozpocznie się proces beatyfikacyjny Heleny Kmieć, wolontariuszki z Libiąża zamordowanej podczas misji w Boliwii. W styczniu obchodziliśmy siódmą rocznicę jej tragicznej śmierci. Nie poszła ona na darmo. Powołana została Fundacja im. Heleny Kmieć, a w planach jest także budowa Centrum Wolontariatu Misyjnego jej imienia.

📢 Jezioro Rożnowskie kiedyś przyciągało tłumy wczasowiczów. Wspomnienia zachowały się na archiwalnych zdjęciach Jezioro Rożnowskie, jedno z najpiękniej położonych jezior w Małopolsce. To właśnie z tego powodu przez wiele lat było tłumnie odwiedzane szczególnie w okresie letnim. Słońce, woda, góry i piękno otaczającej natury przyciągało niczym magnes. Choć jezioro i położne przy nim miejscowości nadal posiadają ogromny potencjał turystyczny, zanieczyszczenie zbiornika wodnego odstrasza. Do dziś zachowały się jednak fascynujące archiwalne zdjęcia. To trzeba zobaczyć. 📢 Kontrowersyjna Fagata rozkręciła imprezę w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Zobacz zdjęcia ze skandalicznej imprezy! To byłą jedna z najbardziej skandalicznych imprez tego roku w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Popularną dyskotekę w piątek (12 kwietnia) odwiedziła kontrowersyjna influencerka, piosenkarka oraz freak fighterka - Fagata. Klubowicze podczas imprezy mogli usłyszeć jej przeboje: „Bandycka jazda”, „Góra Dół”, „OnlyFans”, „Plastik”. Zobacz, co tam się działo.

📢 Kalendarzyk imprez sportowych w Małopolsce 19-21 kwietnia 2024 roku Terminarz wybranych zawodów sportowych planowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli (19-21 kwietnia 2024 roku). W ekstraklasie piłkarskiej będą derby Małopolski: Cracovia - Puszcza; w II lidze Sandecja zmierzy się z Hutnikiem Kraków. 📢 Oto wyjątkowe miejsca niecałą godzinę drogi od Krakowa. Idealne dla rodzin i dzieci! Piękna Małopolska na weekend Planujesz szybki wypad, ale nie wiesz gdzie? Niespełna godzinę drogi od Krakowa można znaleźć wiele wyjątkowych miejsc wartych uwagi. Zamki, parki i wyjątkowe szlaki. Oto 10 propozycji na spędzenie wiosny. To doskonałe propozycje nie tylko na weekend, ale też na spędzenie nadchodzącej majówki. Zobaczcie sami! 📢 Będzie nowa kładka dla pieszych na zakopiance w Głogoczowie. Budowa wymusza utrudnienia: zwężenia drogi, przeniesienie przystanku Budowa kładki dla pieszych nad zakopianką w Głogoczowie w gminie Myślenice wiąże się z wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu. Będą utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji publicznej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada zmiany już od czwartku, 18 kwietnia. Zmiany będą obowiązywać od godz. 9 rano w miejscu budowy kładki w okolicach przystanku Głogoczów Podlesie na odcinku 100 metrów drogi krajowej nr 7 w Głogoczowie. W tym miejscu między jezdniami zakopianki zaczną się przygotowania do budowy. Kładka ma być gotowa jeszcze w tym roku.

📢 Wakacje 2024 we Włoszech: 3 najlepsze miejsca na urlop w Italii. Nowe badanie wskazuje, które miejsca uwielbiają sami Włosi Skąd wiadomo, które miejsca we Włoszech są najlepsze na wakacje 2024? Można np. sprawdzić, gdzie urlopy we Włoszech planują spędzić sami Włosi. Nowe badanie wskazało 3 magiczne miejsca w Italii, do których latem wybiera się najwięcej rodowitych Włochów. Czy warto zaplanować wakacje właśnie tam? Jakie atrakcje czekają? Przekonajcie się!

📢 Najciekawsze miejsca, które warto zobaczyć w Polsce w 2024 roku. Koniecznie odwiedź je podczas weekendowej lub wakacyjnej wycieczki! Nietypowe i tajemnicze, a może znane i lubiane – które zakątki Polski chcesz odwiedzić podczas wiosennego weekendu i letniego urlopu? W poniższym artykule znajdziesz masę inspiracji, dzięki którym zorganizujesz niezapomnianą wycieczkę po naszym pięknym kraju. Poznaj ciekawe miejsca, które warto zobaczyć w Polsce.

📢 Ponad 10 kilogramów narkotyków i nielegalne papierosy w powiecie krakowskim. Handlarz wpadł ze swoim towarem Dwie torby wypchane marihuaną znaleźli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie u handlarza narkotyków. Dostrzegli jego samochód - mercedesa zaparkowanego na stacji benzynowej na terenie powiatu krakowskiego. Kierowca 40-latek chciał uciec, ale nie zdążył. Usłyszał zarzut i decyzją sądu na trzy miesiące trafił do aresztu. Grozi mu do 12 lat więzienia. 📢 V liga. W hicie 19. kolejki Wieczysta II Kraków pokonała Radziszowiankę i zmierza po awans do IV ligi W spotkaniu 19. kolejki sezonu 2023-2024 w grupie zachodniej małopolskiej V ligi piłkarskiej, rozegranym w niedzielny wieczór (14 kwietnia), rezerwy Wieczystej Kraków wygrały z Radziszowianką. Oto relacja i zdjęcia z tego meczu.

