Tygodniowy przegląd prasy 7.04.2024: Skawina, 31.03-6.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Skawiny

41-letnia kobieta, mieszkanka powiatu krakowskiego uwierzyła oszustom i straciła ponad 100 tysięcy złotych. Zadzwonił do niej fałszywy policjant informując o zagrożonym koncie bankowym. Kobieta padła ofiarą, nie tylko straciła pieniądze, ale przy tym wzięła dwa kredyty. W czwartek, 4 kwietnia 2024 roku zgłosiła oszustwo na Komisariat Policji w Skawinie.

Dwa ciała w zamkniętym domu znaleziono w Spytkowicach w pow. wadowickim. Doszło tam do zabójstwa. Policja szuka mężczyzny podejrzanego o zbrodnię. To najbliższy krewny ofiar. Prawdopodobnie uciekł samochodem.

Wielkie otwarcie sezonu w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze nastąpi już w sobotę 6 kwietnia. Nowy sezon 2024 zapowiada się niezwykle interesująco. To nie tylko wyjątkowe wydarzenia Kinder Party, Magic Night, Coaster Day, Oktoberfest, Halloween Time oraz Winter Kingdom, ale przede wszystkim otwarcie nowej już siódmej strefy rozrywki Sweet Valley. Jakie atrakcje tam znajdziemy?

Tygodniowa prasówka 7.04.2024: 31.03-6.04.2024 Skawina: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W piątek, 5 kwietnia z rana około godz. 7 doszło do wypadku w Więcławicach Starych w gminie Michałowice. Na drodze lokalnej bus wiozący ludzi uderzył w drzewo. Z pierwszych informacji wynikało, że sześć osób zostało poszkodowanych, jednak w większości nie były to groźne obrażenia. Ostatecznie dwie osoby trafiły do szpitala. W busie jechali prawdopodobnie pracownicy budowy.