Przegląd tygodnia z 9.06.2024 w Skawinie. Najważniejsze wydarzenia od 2.06 do 8.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Skawiny, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.06 a 8.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pewna wygrana Wiślan Jaśkowice. Unia Tarnów spada do IV ligi”?

Przegląd tygodnia: Skawina, 9.06.2024. 2.06 - 8.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Pewna wygrana Wiślan Jaśkowice. Unia Tarnów spada do IV ligi Wiślanie Jaśkowice pokonali Unię Tarnów 3:1 w meczu ostatniej kolejki trzeciej ligi. Tarnowianie opuszczają tę klasę rozgrywkową, będąc grać w czwartej lidze. Dla podopiecznych trenera Łukasza Skrzyńskiego była to piata wygrana z rzędu. Kończą sezon na 5. miejscu. 📢 Drogi w Małopolsce z takimi widokami, że aż dech w piersiach zapiera. Należą do najpiękniejszych tras w kraju! Zdjęcia Drogi w Małopolsce należą do najbardziej malowniczych w kraju. Roztaczające się widoki wyjątkowo cieszą oczy. Podróżować takimi trasami to przyjemność. Zobacz galerię zdjęć z najbardziej malowniczymi odcinkami w Małopolsce.

📢 Pies sąsiada ujada całą noc. Co zrobić, co na to mówi prawo? Czy szczekanie psa może być karalne? Każdy właściciel psa powinien pamiętać, że posiadanie zwierzaka wiąże się dla niego z szeregiem obowiązków nakładanych przez obowiązujące przepisy prawa (np. dotyczących należytych warunków bytowych, właściwego pilnowania itd.). Pamiętać należy również, że za zachowanie psa oraz jego skutki lub powstałe szkody odpowiada jego właściciel.

Tygodniowa prasówka 9.06.2024: 2.06-8.06.2024 Skawina: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zbliżają się Dni Skawiny 2024. Legendarna grupa DŻEM, Góral z Gwiazdami, plenerowa dyskoteka, pokaz laserów Centrum Kultury i Sportu w Skawinie na coroczne święto miasta przygotowało bardzo bogaty program. Każdy znajdzie coś dla siebie. Będą atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Odważni będą mogli wziąć udział w ekstremalnym biegu z przeszkodami.

Na Dni Skawiny organizatorzy na Starorzecze Skawinki zapraszają całe rodziny. Jak zapowiadają, cały czas będzie się tu działo.

📢 Kolejne zagraniczne targi zbrojeniowe z udziałem Zakładów Mechanicznych Tarnów. W Bułgarii spółka prezentuje m.in. armatę ZU-23-2 Do soboty (8 czerwca) tarnowskie Zakłady Mechaniczne uczestniczą w Międzynarodowej Wystawie Sprzętu i Usług Obronnych HEMUS 2024 w bułgarskim Płovdiv. Spółka zbrojeniowa z Tarnowa prezentuje swoje flagowe wyroby i liczy, że zainteresują się nimi nowi klienci. 📢 Wypadek na autostradzie A4. Utrudnienia w ruchu i korek w kierunku Katowic W czwartek, 6 czerwca doszło do zderzenia samochodów osobowych na autostradzie A4 w rejonie Podłęża w powiecie wielickim na pasie w kierunku Katowic. Z pierwszych relacji służb wynika, że nie ma osób poszkodowanych. Są natomiast utrudnienia w ruchu. 📢 Rejenci na start! 6 czerwca rozpoczęła się XX Olimpiada Notarialna. Od igrzysk olimpijskich w Atenach do Mszany Dolnej i Nowego Targu Olimpiady notarialne narodziły się w… Atenach. I nie ma w tym krzty przesady. Co prawda nie stało się to w 1896 r., kiedy odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie, ale w roku 2001 podczas Światowego Kongresu Notariuszy. Myśl rzucona wtedy przez rejenta Czesława Szynalika padła na podatny grunt - zmaterializowała się już w 2002 r. w Mszanie Dolnej. 6 czerwca rozpoczęła się już XX Olimpiada Notarialna.

📢 Ladies Night w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Piękne kobiety szalały na parkiecie. Mamy ZDJĘCIA To była kolejna wyjątkowa noc w klubie w Energy2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (1 czerwca) na parkiecie rządziły pięknie kobiety podczas dedykowanej im imprezy Ladies Night. Na panie tej nocy czekały liczne niespodzianki oraz prezenty. Nie mogło także zabraknąć pokazów pirotechniki scenicznej, wystrzałów konfetti oraz multilaser-show. Ponadto na sali dance wystąpił Dejw. Zobaczcie zdjęcia, jak bawili się goście dyskoteki w Przytkowicach.

📢 Vixomania w Energy 2000 w Przytkowicach, czyli szalona zabawa przy muzyce Killera, Endriu, Górskiego i Bagrola. Zdjęcia Vixomania, czyli porcja dobrej muzyki w wykonaniu: Killera, Enrdiu, Górskiego i Bagrola, przyciągnęła klubowiczów do Energy 2000 w Przytkowicach. Poza muzyką, organizatorzy przygotowali szereg innych niespodzianek.

📢 Powodzie błyskawiczne w całej Małopolsce. Po ulewnych deszczach będzie wiele sprzątania i strat. Boją się, co zobaczą, gdy woda opadnie Zaczęło się w nocy z poniedziałku na wtorek, nad Małopolską zawisł deszczowy front. Lunęło. - To nie wyglądało jak deszcz, tylko jakby ktoś wiadrami chlustał wodą - mówi starszy pan spotkany wczoraj w Jangrocie w pow. olkuskim. Z rana 4 czerwca napływały informację, że najbardziej ucierpiały gminy na zachodzie i północy województwa. Potem deszcze rozlał się na cały obszar Małopolski. Do dzisiaj strażacy nie z wszystkich miejsc zjechali do remiz. 📢 Małgorzata Rozenek-Majdan i prezydent Krakowa Aleksander Miszalski razem o in vitro W Krakowie odbyła się konferencja społeczno-medyczna #InvitroToMY, zorganizowaną przez Fundację OliEdu. Udział wzięli w niej m.in. prezydent Krakowa Aleksander Miszalski oraz Małgorzata Rozenek-Majdan. Wydarzenie odbyło się w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej przy ul. Św. Tomasza. Konferencja to odpowiedź na inaugurację rządowego programu in vitro, który od 1 czerwca 2024 roku będzie finansował medyczne wsparcie zapłodnienia pozaustrojowego oraz leczenie niepłodności w Polsce.

📢 Ojców zalany. Podtopienia w całej wsi i w parku narodowym. Prądnik wychodził z brzegów. Zalało popularną przydrożną knajpkę W Ojcowie przy wjeździe do wioski i parku narodowego tworzy się wielkie rozlewisko. Pływają całe łąki przylegające do rzeki Prądnik, która już dawno wyszła z brzegów. Jak zwykle przy intensywnych opadach woda spływa wartko z Sułoszowej i rozlewa się w Ojcowie. We wtorek 4 czerwca już od rana strażacy mieli mnóstwo zgłoszeń o podtopieniach dróg i podwórek.

📢 Ostrzeżenie IMGW dla Krakowa i Małopolski. Gdzie pada deszcz? Gdzie jest burza? Sprawdź mapę i radar online. Prognoza pogody 4 czerwca Gdzie jest burza? Sprawdź prognozę pogody na 4 czerwca 2024r. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami i silnym deszczem i drugiego stopnia o wezbraniach wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Alerty obowiązują w 17 powiatach w Małopolsce. Prognozowane są burze i gwałtowne wzrosty stanów wody.

📢 Północ pow. olkuskiego pod wodą. Część miechowskiego i krakowskiego zalana. A deszcz ciągle pada. Pogoda poprawi się w środę Pod wodą znalazło się wiele miejscowości w pow. olkuskim, miechowskim i na północy krakowskiego. Przez noc prawie nieprzerwanie padał ulewny deszcz. Prognoza pogody na dzisiaj nie jest lepsza. 📢 Powódź, burze i ulewy w Małopolsce. Zalane miejscowości, posesje i drogi. Ogłoszono najwyższy stopień ostrzeżeń pogodowych Zgodnie z ostrzeżeniami w poniedziałek wieczorem w Małopolsce zaczęły się ulewy i burze. I trwały przez całą noc, a pada nadal we wtorek 4 czerwca. Pierwsze sygnały o zalanych posesjach i drogach były z Kasiny Wielkiej w powiecie limanowskim. Liczne interwencje również na terenie miejscowości Myślenice oraz Wiśniowa. Zalane są Kęty i gmina Trzyciąż, wylała Szreniawa. Takich miejsc jest jednak dużo więcej, m.in. w powiecie krakowskim, olkuskim, miechowskim. W Krakowie do zalanych ulic dołączyły wielkie korki i paraliż w komunikacji miejskiej. Zapowiadano też, że mocno podniesie się poziom wód w rzekach, od rana stany alarmowe na rzekach Stryszawka w Suchej Beskidzkiej i Prądnik (Ojców), wysoki też stan Wisły. Nowa prognoza IMGW jednak napawa optymizmem, padać będzie nadal, ale mniej, a w nocy i środę rozpogodzenie.

📢 Śmiertelny wypadek pod Krakowem. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowcy nie udało się uratować Do tragicznego wypadku doszło w Mogilanach pod Krakowem na drodze powiatowej. W poniedziałek, 3 czerwca około godz. 19.30 samochód osobowy uderzył w drzewo przy ul. Skawińskiej w okolicy osiedla Parkowego. Z pierwszych informacji wynikało, że nieprzytomny kierowca jest zakleszczony w rozbitym samochodzie. Wezwane na miejsce służby ratownicze prowadziły resuscytację. Niestety wszystkie próby przywrócenia funkcji życiowych ofierze wypadku nie przyniosły oczekiwanego skutku. Mężczyzna poniósł śmierć. 📢 Zderzenie ciężarówki i pojazdu osobowego na obwodnicy Skawiny. Są duże utrudnienia w ruchu W poniedziałek, 3 czerwca miał miejsce wypadek na obwodnicy Skawiny, czyli drodze krajowej nr 44. Zderzyły się dwa samochody: osobowy z ciężarowym. Portal Patrol998-Małopolska informuje: Brak informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu działania prowadzi Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Skawinie, policja oraz pomoc drogowa. Występują utrudnienia w ruchu drogowym.

📢 Setki wykroczeń drogowych pijani kierowcy, zatrzymane prawa jazdy i mnóstwo mandatów - taki weekend w powiecie krakowskim Blisko 300 kontroli drogowych przeprowadzili funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Dwie trzecie kontrolowanych popełniło wykroczenia i naruszenia, które zakończyły się mandatami, a trzech kierowców straciło prawo jazdy. 📢 Kto powstrzyma ks. Natanka z Grzechyni? Rozbudowuje swoje imperium niezgodnie z prawem i niszczy "Dolinę Skawicy". Sprawa w sądzie Ks. Piotr Natanek, suspendowany duchowny katolicki już kilkanaście lat temu założył "Pustelnię Niepokalanów" w Grzechyni pomiędzy Makowem Podhalańskim a Zawoją. Nikogo nich nie zmyli jednak słowo "pustelnia". To teraz wielkie, pielgrzymkowe centrum, składające się z wielu budynków oraz hektarów ziemi. Natanek ciągle je rozbudowuje i nikt go nie potrafi powstrzymać. Obecnie jest ponad 40 postępowań administracyjnych i sądowych wobec samowoli budowlanych na jego terytorium. Część sąsiadów tego potężnego imperium wynajęła prawnika i próbują powstrzymać niszczenie lasów, łąk i pół w okolicy. Prokuratura Rejonowa z Suchej Beskidzkiej jednak odmówiła wszczęcie śledztwa, ale prawnik sąsiadów - Jan Mlekodaj - odwołał się od decyzji. Wytknął szereg błędów w piśmie od prokuratury. Teraz Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej musi podjąć decyzję co dalej.

📢 Rekordowa liczba wypadków w długi weekend na małopolskich drogach. Dziesiątki pijanych kierowców Wstępne dane statystyczne pokazują, że w okresie od 29 maja do 2 czerwca br. w Małopolsce doszło do 40 wypadków drogowych, w których zginęła 1 osoba, a 46 zostało rannych. Ponadto zatrzymano 75 nietrzeźwych kierujących. W porównaniu do ubiegłorocznego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała odnotowano wzrost liczby wypadków o 22, rannych o 26 osób, natomiast liczba ofiar śmiertelnych pozostała na tym samym poziomie.

