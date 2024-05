Przegląd tygodnia z 19.05.2024 w Skawinie. Najważniejsze wydarzenia od 12.05 do 18.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Policjanci oraz ratownicy medyczni interweniowali w jednym z ośrodków turystycznych w Zatorze (powiat oświęcimski). Zaledwie 13-letnia dziewczynka, która przebywała tam na wycieczce szkolnej urodziła dziecko. Jak poinformowała w rozmowie z „Gazetą Krakowską” rzeczniczka szpitala Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, stan noworodka jest ciężki, ale stabilny. Sprawą zajmie się sąd dla nieletnich. Ojcu dziecka grozi od 2 do 12 lat więzienia.

Nastolatka oraz noworodek pod opieką ratowników zostali przewiezieni do szpitala.

Nic nie udało się uratować z pożaru piekarni "Pawlak" w Myślachowicach (pow. chrzanowski). Strażacy zostali wezwani do pożaru piekarni w o godz. 1:25. Na miejsce akcji skierowano 14 pojazdów. "Pawlak" to jedna z największych piekarni w Małopolsce. Sklepy miała od Krakowa po Śląsk.

Matura rozszerzona z matematyki 2024. Jakie były zadania i jak poradzili sobie uczniowie? "Było bardzo trudno według mnie. Natomiast jak rozmawiam i porównuję odpowiedzi z moimi kolegami, to większość wyszła nam w miarę podobnie. Oprócz jednego zadania, którego - jak się okazuje - nikt nie zrobił. To było zadanie z dowodem w trójkącie - mówił nam po egzaminie Maciej Stachnik z VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie." W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z zadaniami, które pojawiły się na tegorocznej maturze rozszerzonej z matematyki. Opublikujemy również proponowane odpowiedzi i rozwiązania zadań.

Muzyczne show prawdziwej legendy polskiej sceny klubowej – DJ Hazela i koncert zespołu Camasutra w jeden wieczór? To możliwe tylko w Energy 2000 w Przytkowicach. Przy klubowej muzyce bawiono się do rana. Chcecie wiedzieć, jak było, zobaczcie zdjęcia!

Wiślanie Jaśkowice - Wiązownica 2:1. Broniąca się przed spadkiem Wiązownica stanowiła niespodziewanie twardy orzech do zgryzienia dla gospodarzy. Ale ci w końcu przełamali rywali.

Zamknięcie jezdni na zakopiance planowane jest w nocy z czwartku na piątek, z 16 na 17 maja 2024 r. W Mogilanach w okolicy budowanej kładki ruch będzie tylko po jednym pasie w obie strony. Jest to związane z montowaniem deskowania i przęsła kładki dla pieszych.

Wielka, stara kamienica w centrum Wadowic, biurowiec w Nowym Sączu, kawał ziemi z lasem w Krakowie. Co jeszcze ma do sprzedania lub wynajęcia policja i Agencja Mienia Wojskowego z Małopolski? Sprawdziliśmy. Niektóre ich nieruchomości zaskakują, bo to nieraz wąski, długi kawałek działki tuż pod oknami bloku mieszkalnego albo 12 metrów kwadratowych - w sumie "nie wiadomo czego" w Zakopanem, bo z ogłoszenia tego się nie dowiesz.