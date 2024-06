Tygodniowy przegląd prasy 2.06.2024: Skawina, 26.05-1.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Skawiny

Beliansky Express, czyli pociąg turystyczny relacji Muszyna - Poprad Tatry, wraca na tory i to już w najbliższy weekend (1-2 czerwca). Połączenie daje możliwość podróży na Słowację i podziwiania panoramy Tatr. Express kursować będzie w weekendy (sobota, niedziela) aż do września. Mamy dobrą wiadomość, ceny biletów pozostały bez zmian.

Doszło do kolizji na rondzie, na ul. Czernichowskiej w Liszkach. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Nie wiadomo, czy kierowca jednego z pojazdów toyoty dostrzegł z daleka baner, a na nim ogłoszenie o skupie samochodów tej marki, ale wjechał wprost na ten baner. To raczej nie była skrócona droga do skupu, a efekt zderzenia. Zdarzenie z udziałem dwóch pojazdów na szczęście nie okazało się groźne, nie było osób poszkodowanych. Jak podaje portal Patrol 998-Małopolska na miejsce wezwano służby, występują utrudnienia w ruchu drogowym.

Oszuści zaatakowali mieszkańców gmin powiatu krakowskiego. Działali metodą „na policjanta”, „na wnuczka”, „na wypadek”, omamili ludzi fałszywymi opowieściami. Tym razem skupili się na gminach Skała i Sułoszowa, wcześniej atakowali w gminach Krzeszowice, Czernichów i Świątniki Górne. Niestety, cztery osoby uwierzyły przestępcom i straciły swoje oszczędności. Najmniejsza kwota oddana tym razem oszustom to 29 tys., a największe straty poniosła osoba, która oddała pieniądze i biżuterię na kwotę 100 tys. zł. Znalazł się też senior, który uwierzył oszustom, ale pieniądze chciał przekazać na komisariacie w obecności policji. Wtedy oszust udający prawnika uciekł.