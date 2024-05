Prasówka 26.05.2024 z całego tygodnia w Skawinie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Pierwszy dzień Majówki w Krzeszowicach, czyli dwudniowego święta miasta był dedykowany dzieciom i młodzieży. Upłynął wśród muzyki i tańców, warsztatów dla najmłodszych i nieco starszych tancerzy oraz zabaw przed sceną. Wokół Rynku stanęły food trucki z wszelkiego rodzaju smakołykami. Ja co roku nie zabrakło też Wiosennego Jarmarku Tradycji i Rękodzieła. Na stoiskach były wyroby miejscowych rękodzielników i artystów oraz słodycze z różnych stron świata.

Dzień Matki to jedno z najważniejszych świąt w roku. 26 maja celebrować go będą wszystkie polskie mamy, a wśród nich oczywiście największe polskie influencerki i celebrytki, które zdecydowały się na macierzyństwo. Wiele z nich dzieli się swoim życiem rodzinnym w social mediach, odsłaniając kulisy z życia popularnych rodziców. Zobacz, jak żyją znane instagramowe matki i ich małe pociechy! GALERIA

Terminarz wybranych zawodów sportowych, planowanych w Małopolsce na sobotę i niedzielę 25-26 maja 2024 r. To już ostatnie mecze w ligach centralnych (w sezonie zasadniczym, możliwe są baraże), nasze drużyny walczą o awans i utrzymanie.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Klienci polski banków i systemu BLIK nie mają ostatnio lekko, o czym świadczą pojawiające się w sieci raporty o awariach. Wśród zgłoszeń problemy, jak brak możliwości płacenia, robienia przelewów i logowania na konto. Co dokładnie się dzieje i w których polskich bankach były kłopoty? Sprawdź.

Nieprawdopodobne emocje towarzyszyły półfinałowi Pucharu Polski na szczeblu Małopolski w Skawinie. Aż 11 serii rzutów karych trzeba było do wyłonienia zwycięzcy.

Awarie to naturalna sprawa, ale niekiedy mamy ich kumulację – jak w tym przypadku. Najnowsze raporty polskich użytkowników alarmują o poważnych problemach klientów jednej z popularnych sieci komórkowych i tym samym jej internetu mobilnego. To jednak nie wszystko, a kłopoty są jeszcze z wyszukiwarkami internetowymi. Sprawdź szczegóły.

Ponad 200 kontroli i ponad 180 wykroczeń zakończone nałożeniem 152 mandatów - tak funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie podsumowują ostatni weekend. Wszystko to ujawnili na drogach powiatu krakowskiego. Do tego w ramach policyjnych działań kontrolnych czterech kierujących straciło prawo jazdy, a trzech nietrzeźwych zostało wyeliminowanych z drogi.

Sprzeniewierzyli się woli wyborców, doszło do wypaczenia idei samorządu - te słowa są zawarte w oświadczeniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Powiatu w Krakowie. Dotyczą zerwania porozumienia koalicyjnego przez trzech radnych PiS. To osoby, które podpisały porozumienie, a po trzech dniach głosowały zgodnie z propozycjami przeciwnych ugrupowań. Natomiast Porozumienie Podkrakowskie, które miało tworzyć koalicję, poddaje pod osąd wyborców, czy to oszustwo, czy korupcja polityczna.