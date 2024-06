Przegląd tygodnia z 23.06.2024 w Skawinie. Najważniejsze wydarzenia od 16.06 do 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Kolejny dzień zgrupowania Miss Supranational 2024! Kandydatki zwiedzają województwo małopolskie! Kolejny intensywny dzień za pretendentkami do korony Miss Supranational 2024. Dziewczyny miały okazję zwiedzić jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, serce województwa małopolskiego oraz miasto królów polskich, czyli Kraków. Dzień finalistki zaczęły od jednego z najpiękniejszych zabytków w naszym kraju, czyli Wawelu.

Już po raz kolejny nagrodziliśmy zwycięzców naszej akcji „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2024”. Podczas prestiżowej gali uhonorowaliśmy laureatów III edycji ekokonkursu „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2024”. Jak edukować dzieci i przekonać je do stosowania zasad ekologii w praktyce? Co zrobić, by zminimalizować degradację środowiska naturalnego, ale jednocześnie rozwijać firmę? Zwycięzcy „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2024” to nie tylko wiedzą, ale już stosują.