Przegląd prasy z tygodnia 16.06.2024. Co działo się w Skawinie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Na zakopiance w Głogoczowie w gminie Myślenice został potrącony rowerzysta przez samochód osobowy. Do zdarzenia doszło w sobotę 15 czerwca około godz. 8. Rowerzysta został ranny, przyleciał po niego śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zadysponowano też wszystkie inne służby ratownicze. Były duże utrudnienia na drodze.

Niezwykły korowód na Święto Ojcowa przeszedł od Bramy Krakowskiej do zamku. Setki osób, przebierańcy wcielili się w role znanych osobistości, które na przestrzeni wieków odwiedziły Ojców. Przybyli królowie Łokietek, Kazimierz Wielki i Stanisław August Poniatowski, pojawili się hrabiowie, naukowcy, artyści, muzycy z samym Chopinem i Kiepurą, malarze, powstańcy styczniowi i kuracjusze przypominający o słynnym uzdrowisku. Tak w sobotę, 15 czerwca świętowano w Ojcowskim Parku Narodowym, przy okazji był to Dzień Ojca w Ojcowie.

Nowi wicewójtowie i wiceburmistrzowie zaczęli pracę w podkrakowskich gminach. Szefowie podkrakowskich samorządów powołali swoich zastępców. Część z nich przyszła "od sąsiadów", bo np. do Czernichowa przyszedł były wicewójt Liszek, a do Liszek były wicewójt Zabierzowa, natomiast do Słomnik na wiceburmistrza powołany został były zastępca wójta Igołomi-Wawrzeńczyc. Jest też wiele nowych osób na stanowiskach zastępców, ale są też przypadki pozostawienia przez nowych wójtów dotychczasowych zastępców.

Praca w Krakowie. Szukasz? Myślisz o zmianie? Sprawdź najnowsze oferty z Grodzkiego Urzędu Pracy! W Krakowie poszukiwani są pracownicy w wielu zawodach, z bardzo różnymi kwalifikacjami. Wśród najświeższych ogłoszeń jest takie z zarobkami przekraczającymi 16 tysięcy złotych miesięcznie. Wszystkie oferty prezentujemy w tej galerii z informacją o stawce, jaką można zarobić na danym stanowisku.