Marzec w Skawinie: Przegląd prasy z lutego 2024 w Skawinie, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Skawiny najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Horoskop dzienny na 29 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek”?

Przegląd lutego 2024 w Skawinie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop dzienny na 29 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 29 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Magazyn narkotyków kiboli odkryty pod Krakowem. Dwie tony warte 180 mln zł! Ponad 2 tony przejętych narkotyków wartych w hurcie ponad 60 mln zł, a w detalu 180 mln zł, 7 osób zatrzymanych, zlikwidowane laboratorium i 2 magazyny narkotykowe, przejęte urządzenia i półprodukty - to efekt pracy policjantów z Zarządu w Krakowie CBŚP i prokuratorów. Znaleziono też broń palną. Warto zaznaczyć, że laboratorium zostało zlikwidowane przed rozpoczęciem produkcji, a z zabezpieczonych półproduktów można by wyprodukować setki kilogramów mefedronu. Sprawa jest rozwojowa.

📢 Zapadlisko powstało w powiecie krakowskim. Dziura w ziemi w kolejnej gminie. Sprawa trafiła do służb kryzysowych powiatu i województwa Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Sąspowie w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Zapadła się ziemia na prywatnym terenie niezabudowanym. Dziura ma już 5 metrów średnicy i 3 metry głębokości. W poniedziałek, 26 lutego z rana władze gminy pojechały na miejsce, wezwano strażaków z OSP do zabezpieczenia zagrożonego obszaru.

Prasówka marzec Skawina: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników ze Skawiny. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak luksusowo mieszka królowa Doda. Jej dwupoziomowy, czarno-biały apartament w stolicy jest pełen drogich i stylowych dodatków 26.04.2024 Tak mieszka Doda. Jej dwupoziomowy apartament w stolicy w Mokotowie jest nowoczesny i stylowy. Nie brakuje w nim modnych dodatków. Gwiazda spędza w nim dużo czasu z ukochanym Dariuszem Pachutem w przerwie między koncertami oraz zagranicznymi podróżami. Doda kilka dni temu obchodziła swoje 40. urodziny w Tajlandii. Z tej okazji zaprezentowała swoje pierwsze perfumy, których zapach odpowiedni jest dla kobiet i mężczyzn.

📢 W rowie pod Krakowem znaleziono mężczyznę bez oznak życia. Wezwano służby. Na miejscu działa policja i prokurator Ciało człowieka znaleziono w poniedziałek, 26 lutego 2024 r. w Nowej Wsi Szlacheckiej w gminie Czernichów. Początkowo było zgłoszenie do służb, że w rowie przy ul. Widokowej leży osoba. Wezwano pomoc straż, pogotowie i policję. Po dotarciu na miejsce ratowników okazało się, że to mężczyzna bez oznak życia. 📢 Nowa atrakcja na Podhalu. Piękne widoki, mało ludzi i za darmo! W Małopolsce nie narzekamy na brak atrakcji turystycznych. Piękne widoki co krok, ale wszędzie są tłumy ludzi. Nieopodal Czarnego Dunajca, w Czerwiennem-Bachledówkach, powstała nowa atrakcja turystyczna - taras widokowy, skąd możemy podziwiać wspaniałą panoramę Tatr. Nowa atrakcja Bachledówki - punkt widokowy na Tatry - to wymarzone miejsce dla tych, którzy kochają przyrodę, ale źle znoszą tłok. Jest pięknie, cicho, spokojnie i... pusto.

📢 Przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej... Na Rynku w Myślenicach przysięgę złożyli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej Żołnierze po szkoleniu wojskowym w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej stawili się na Rynku w Myślenicach. Tu w niedzielę, 25 lutego 2024 r. złożyli ślubowanie. Wśród nich są studenci, uczniowie szkół średnich, a nawet nauczyciele i wykładowcy uczelni wyższych oraz pielęgniarki i lekarze. W ramach projektu "Ferie z WOT" edukowali się i ćwiczyli. W ten sposób ostatnie ferie spędzało ok. 200 osób, a 16 procent z nich to kobiety. Nie wszyscy przeszli to trudne szkolenie. Ślubowanie złożyło 109 osób. 📢 Oto uczestnicy nowego "Sanatorium miłości" z Krynicy Zdroju. Zobaczcie, kto będzie szukał miłości w 6. edycji. Kiedy emisja w TVP? Już w marcu widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów najnowszego 6. sezonu "Sanatorium miłości" emitowanego na antenie TVP1 w urokliwej Krynicy-Zdrój. Na kilka tygodni przed premierą producenci pokazali bohaterów. Kto wystąpi w randkowym show? Więcej szczegółów poznamy niebawem, ale na razie już wiemy jak wyglądają uczestnicy.

📢 Jak go zobaczyłam, chciałam mieć taki sam. Biały garnitur Agnieszki Woźniak-Starak to idealna propozycja na wiosnę dla kobiet 40 plus Agnieszka Woźniak-Starak ma specyficzny styl ubierania. Łączy różne modowe trendy, które na pierwszy rzut oka, mogą do siebie nie pasować. Jednak ona to robi ze smakiem i klasą. Na jej profilu na Instagramie zauważyłam jedną kreację, która idealnie sprawdzi się wiosną. 📢 PKP wystawiło na sprzedaż domy, mieszkania, działki i wielki hotel w Małopolsce. Ceny? Zaskoczą cię Majątek Polskich Kolei Państwowych to nie tylko tory i budynki dworcowe. Mają bardzo wiele nieruchomości. Część z nich wyprzedają. W Małopolsce mają do sprzedania działki, mieszkania, domy a nawet hotel. I to nie byle jaki, a taki z widokiem na Giewont. PKP nieruchomości wystawiają na licytację. Takie, na które nie będzie wielu chętnych pójdą po cenie za którą są wystawione, a te wcale nie są wysokie. Sprawdź, ile trzeba mieć, by kupić kawałek ziemi, wielki hotel czy "cztery kąty".

📢 Aleksandra Król-Walas prywatnie. Poznaj gwiazdę światowego snowboardu [ZDJĘCIA] Aleksandra Król w ubiegłym roku została brązową medalistką snowboardowych mistrzostw świata i świetnie spisywała się w zawodach Pucharu Świata. Pochodząca z Nowego Targu trzykrotna olimpijka od lat zalicza się do światowej czołówki. Teraz po urodzeniu córeczki ma przerwę w jeździe na desce, ale zapewnia, że wróci na stoki już w kwietniu. Obejrzyj, czym się zajmuje na co dzień. Na Instagramie dzieli się prywatnymi zdjęciami, nie tylko z alpejskiego stoku. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wybory do rady gminy. Fundament samorządności lokalnej Wybory do rady gminy to fundament samorządności lokalnej, pozwalający mieszkańcom na realny wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. W Polsce, wybory te charakteryzują się powszechnością, co oznacza, że prawo do głosowania mają wszyscy pełnoletni obywatele zamieszkujący dany obszar. Równość wyborów gwarantuje, że każdy głos ma tę samą wartość, co podkreśla demokratyczny charakter procesu wyborczego. Bezpośredniość oznacza, że wyborcy osobiście wybierają swoich przedstawicieli, a tajność głosowania zapewnia wolność wyboru bez obaw o naciski czy konsekwencje. Te zasady są kluczowe dla zachowania poprawności procesu wyborczego i zaufania publicznego do instytucji samorządowych.

📢 Walentynkowe Single Party w Energy 2000 w Przytkowicach. Impreza dla tych, co szukali miłości. Zobacz zdjęcia Miłość! Pod takim hasłem bawili się klubowicze w Energy 2000 w Przytkowicach koło Krakowa w minioną sobotę. Walentynkowe Single Party były okazją nie tylko do znalezienia "drugiej połówki" ale przede wszystkim do dobrej zabawy i tańca. 📢 Strajk rolników w Krakowie i Małopolsce. Utrudnienia na drogach we wtorek 20.02.2024 Protest rolników 20.02.2024: przez Kraków i Małopolskę znów przetoczyła się kawalkada ciągników i maszyn rolniczych. Rolniczy strajk przeciw napływowi zboża z Ukrainy i unijnemu "Zielonemu Ładowi" nie traci na sile, wtorkowy protest miał większy zasięg niż ten z 9 lutego. 📢 Mapa online protestów rolników w dniu 20 lutego 2024 roku. Sprawdź gdzie będą blokady 100 blokad i nawet 30 tysięcy ciągników na ulicach całej Polski.. Ogólnopolski protest rolników we wtorek 20 lutego 2024 r. spowoduje duże utrudnienia w ruchu w całym kraju.

📢 Znów protesty rolników przetoczą się przez drogi Krakowa i Małopolski. Znana jest trasa przejazdu i miejsca zbiórek ciągników Rolnicy znów przejadą dziś, 20 lutego, przez Małopolskę i wjadą do Krakowa. Może to spowodować duże utrudnienia w ruchu, choć ostatni protest nie zamienił stolicy regionu w totalnie zakorkowane miasto. Pomaga czas ferii kiedy w mieście jest trochę mniej samochodów. Warto jednak wziąć pod uwagę trasy przejazdu sznurów ciągników i starać się je ominąć. Protesty zaplanowane są w całej Polsce. 📢 Najlepsze babki na Wielkanoc 2024. Przepisy na ciasta z rodzynkami i czekoladą. Wybieraj spośród 7 niezawodnych przepisów Spotkania przy wielkanocnym stole lubimy osłodzić sobie ciastem. Tradycyjnie śniadanie wielkanocne kończymy puszystą babką drożdżową z rodzynkami. Jednak możliwości jest wiele. Wybraliśmy 7 przepisów na babki na Wielkanoc 2024, które zaproszeni goście i domownicy będą jedli do ostatniego okruszka. Wypróbuj nasze sprawdzone przepisy na smakowite wypieki, które będą ozdobą wiosennego stołu.

📢 Mapa protestu rolników 20 lutego. Dziś kolejna seria strajków w Polsce w walce o przyszłość gospodarstw. Tu będą blokady Na wtorek 20 lutego 2024 r. rolnicy zapowiedzieli kolejną dużą akcję protestacyjną. - Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem - uważa rolnicza Solidarność. Indywidualni rolnicy, związki branżowe czy samorząd rolniczy podnoszą również niekorzystne dla producentów rolnych założenia unijnego Zielonego Ładu. 📢 Z Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie spadł gzyms. Powstało gruzowisko przed wejściem do zabytkowego budynku Kupa gruzu przed wejściem do zabytkowego XIX-wiecznego Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie w gminie Skawina. Nocą z 15 na 16 lutego od budynku oderwał się dekoracyjny gzyms z piaskowca. Odpadł na długości niemal całej ściany północnej. To mogło być bardzo niebezpiecznie, bo z obiektu korzysta wielu mieszkańców. Organizowane są tutaj zajęcia dla dzieci, spotkania seniorów, wystawy oraz koncerty. W piątek, 16 lutego, ulica Szkolna, przy której stoi dwór została zamknięta. Po ocenie sytuacji inspektor nadzoru zamknął budynek.

📢 Małopolska policja sprzedaje swoje używane samochody. Jest perełka od sił specjalnych - Land Rover Defender 110 Co pewien czas, Policja wyprzedaje swoje używane pojazdy. Zazwyczaj, są to doskonale znane z małopolskich ulic samochody służące funkcjonariuszom jako radiowozy. Czasami jednak trafiają się perełki motoryzacyjne takie jak… Limitowana wersja Land Rover Defender 110 z 3,5 litrowym silnikiem benzynowym. Samochodów na wyprzedaży jest jednak więcej. Zobaczcie je i ich ceny!

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.