Prasówka ze stycznia 2024. Sprawdź, co działo się w Skawinie. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Skawiny najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszkają Sławomir i Kajra. Mają niezwykły dom w Małopolsce! Na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? ”?

Przegląd stycznia 2024 w Skawinie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszkają Sławomir i Kajra. Mają niezwykły dom w Małopolsce! Na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? Cześć, tu Sławomir! – to przywitanie słyszał niemal każdy. Jak żyje i mieszka słynny Sławomir Zapała, gwiazda Rock Polo, autor takich hitów jak „Miłość w Zakopanem” i „Weselny pyton”? Pochodzący z Krakowa muzyk na co dzień mieszka ze swoją żoną Kajrą - Magdaleną Kajrowicz i synem Kordianem w pięknym domu. To szczęśliwy mąż i kochający ojciec, który uwielbia spędzać aktywnie czas ze swoją rodziną. Ostatnio wystąpił po raz kolejny w trakcie koncertu sylwestrowego w Zakopanem i poderwał tłumy, a kilka dni temu zaprezentował nowy utwór "Kolorowy film". Słynni muzycy na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? Mają piękny dom, w którym wychowują syna! Czuć u nich "pinondz"? Jacy są prywatnie? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Rozbój przed szkołą pod Krakowem. Nieletni agresor zaatakował, żeby zdobyć papierosa elektronicznego 16-latek uderzył rówieśnika pięścią w głowę. Do ataku doszło w Skawinie przed jedną ze szkół. Agresję wywołał fakt, że pokrzywdzony nie chciał dać papierosa elektronicznego atakującemu. Na miejsce zostali wezwani policjanci z Komisariatu Policji w Skawinie. Mundurowi zatrzymali atakującego 16-latka. Został przesłuchany w charakterze sprawcy czynu karalnego. Teraz sprawą zajmie się sąd dla nieletnich.

📢 Kosmiczny pociąg przejedzie nad Polską. O której można zobaczyć sznur 22 satelitów Po wielu tygodniach przerwy nad Polską znów będzie widoczny kosmiczny pociąg. Dziś rano wystartowała misja Starlink G7-12, która wyniosła na orbitę 22 satelity. I to właśnie one będą latały dziś oraz w kolejnych dniach nad naszym krajem. Niby nic nadzwyczajnego, bo codziennie coś lata, ale w tym przypadku mówimy o tzw. kosmicznym pociągu, czyli jasnej linii utworzonej z 22 satelitów. Z racji tego, że dopiero co wyniesiono je na orbitę będą latać bardzo blisko siebie, będą bardzo jasne i łatwe do zauważenia gołym okiem. Kanał You Tube Nocne Niebo pomaga w śledzeniu zjawiska.

Prasówka luty Skawina: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników ze Skawiny. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wyglądały studniówki w czasach PRL. Inna moda, inny styl. Zamiast wieczorowych sukni granatowe spódnice i białe bluzki. Zdjęcia Styczeń to dla absolwentów szkół średnich bardzo wyjątkowy czas. I to nie ze względu na zbliżające się ferie zimowe czy koniec półrocza, ale przede wszystkim ze względu na rozpoczynające się studniówki. Dzisiaj studniówka kojarzy nam się z eleganckim balem. Długie balowe suknie, fryzury, niecodzienne makijaże i garnitury to dress code, który przeważa na każdej studniówce. Ten znacznie odbiega od tego sprzed kilkudziesięciu lat. Jak studniówki wyglądały w czasach PRL? Z pewnością różniły się od tych dzisiejszych. Zobaczcie sami archiwalne zdjęcia!

📢 Prasówka z całego tygodnia 28.01.2024 w Skawinie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Skawiny, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.01 a 27.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Do policji ze znajomością sztucznej inteligencji, dyscypliną i uprawnieniami prowadzenia pojazdu i jachtu lub motorówki”? 📢 Studniówka Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach. Maturzyści na swój wielki bal wybrali Kasztel Kajasówkę Uczniowie trzech klas Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach rozpoczęli swój pierwszy, wielki bal w sobotę, 27 stycznia 2024 roku. Poloneza odtańczyli dokładnie sto dni przed maturą. Na niezapomnianą zabawę przed jednym z najważniejszych egzaminów w życiu przyjechali do Kasztelu Kajasówka w Rybnej w powiecie krakowskim. Była okazja nie tylko do zabawy, ale także do podziękowań swoim nauczycielom i rodzicom.

📢 Studniówka Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Bal w dworze szlacheckim ze służbami mundurowymi Na 102 dni przed maturą uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale bawili się na studniówce. Swój pierwszy, wielki bal zorganizowali w czwartek, 25 stycznia 2024 roku w Szlacheckim Dworze w Sieciechowicach. Uczniowie trzech klas maturalnych skalskiej placówki zabawę zaczęli tradycyjnie od poloneza, a tuż po nim równie tradycyjnego w tej szkole "walca profesorskiego", potem były podziękowania i życzenia pomyślności na maturze i w życiu. 📢 Pomysły na ferie 2024. TOP 10 miejsc na zimową wycieczkę zaledwie godzinę drogi od Krakowa! Nie macie pomysłu, gdzie wybrać się na weekendową wycieczkę zimą? Miejski, szary krajobraz nie zawsze sprzyja zimowym wypadom, dlatego mamy dla was kilka propozycji na weekendową wycieczkę w okolicy Krakowa. Dotarcie w proponowane przez nas miejsca zajmie wam około godzinę, jednak zdecydowanie warto poświęcić na to czas. Zachwycające, śnieżnobiałe widoki czy może ucieczka przed zimnem i kąpiel w wodach termalnych? Decyzja odnośnie tego, jak chcecie spędzić wolny czas, należy do was!

📢 Olga Frycz prywatnie. Tak żyje aktorka pochodząca z Krakowa. Podróże to jej drugie imię. Przeprowadziła się do nowego domu! Olga Frycz w mediach społecznościowych często chwali się prywatnymi chwilami ze swojego życia. Aktorka, influencerka trzykrotnie nominowana do Orłów za drugoplanowe role kobiece chociaż od lat mieszka w Warszawie, pochodzi właśnie z Krakowa. Kilka lat temu urządziła w apartament, a teraz kilka miesięcy temu przeprowadziła się do nowego domu. W mediach społecznościowych chętnie chwali się także swoimi podróżami. Ostatnio odwiedziła Hiszpanię. Zobaczcie jak wygląda codzienne życie krakowskiej aktorki. 📢 Kopciuchy wciąż trują powietrze. W metropolii krakowskiej 12 tys. urządzeń grzewczych do wymiany Niechlubna trójka gmin w okolicy Krakowa z największa liczbą kopciuchów jest w powiecie wielickim. Najwięcej starych pieców do wymiany jest w w gminie Biskupice, bo aż 1637. Jak wskazuje Polski Alarm Smogowy oznacza to, że w ponad połowie budynków jednorodzinnych mogą funkcjonować stare systemy grzewcze. W niechlubnej pierwszej trójce znalazły się również gminy: Wieliczka i Niepołomice. A mowa tu tylko o gminach w najbliższym sąsiedztwie Krakowa w kolejnych także jest mnóstwo kopciuchów.

📢 Elon Musk w Krakowie i Oświęcimiu. W poniedziałek przebywa z wizytą w Muzeum Auschwitz-Birkenau Najbogatszy człowiek świata Elon Musk, właściciel Tesli i platformy X, przyleciał do Krakowa. Ma m.in. wziąć udział w sympozjum dotyczącym antysemityzmu w Krakowie i w ceremonii w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym KL Auschwitz. W poniedziałek (22 stycznia) przebywa z wizytą w Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. 📢 Niecodzienne zdarzenie w Skawinie. Pies wszedł do lisiej nory. Nie sposób było go wydostać. Wezwano strażaków Takiej interwencji strażacy jeszcze nie mieli. Druhowie pod Krakowem reagują na wszelkie zgłoszenia ratują zwierzęta, które utkną na drzewie, w ogrodzeniu, w kanale, ptaki wyjmują z kominów. Jednak psa w lisiej norze dotąd nie było. Właśnie taką interwencję mieli w niedzielę, 21 stycznia po południu druhowie z OSP Skawina II z Korabnik i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Skawinie.

📢 Joanna Racewicz wygląda rewelacyjnie, a to za sprawą jej stylizacji. Ten komplet dresowy to hit zimy. Zobacz, jak pięknie modeluje sylwetkę Komplet dresowy składający się z bluzy i spodni na dobre zagościł w kobiecych szafach. Było to najlepsze i najwygodniejsze rozwiązanie podczas pandemii. Wówczas to właśnie takie ciuchy były na topie. Teraz nie jest inaczej. Obecnie dresy są nie tylko praktyczne, ale i stylowe. Dowodem na to jest ostatni modowy wybór Joanny Racewicz. 📢 Studniówka Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie. Polonezem w Trianie maturzyści rozpoczęli swój bal Maturzyści z czterech klas Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie swój pierwszy, wielki bal mieli w sobotę, 20 stycznia 2024 roku. Na radosną zabawę przed maturą, niezapomnianym i jednym z najważniejszych egzaminów w życiu przyjechali do Sali Bankietowej Triana w Mogilanach w powiecie krakowskim. Bawiło się około 160 osób. Uczniowie odtańczyli poloneza na 107 dni przed maturą.

📢 Plebiscyt Edukacyjny. Poznaj najlepszych nauczycieli w Małopolsce Dziś wielki finał naszej akcji: Plebiscyt Edukacyjny 2023 rozstrzygnięty! Poznajcie zwycięzców Plebiscytu Edukacyjnego! W szacownych murach Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, mieliśmy zaszczyt gościć laureatów Plebiscytu Edukacyjnego z Małopolski. Kto został najlepszym nauczycielem? Które przedszkole, szkoła i uczelnia okazały się najpopularniejsze? Który nauczyciel zdobył największe uznanie? Zobacz naszą relację. 📢 Syrup nails to najmodniejsze paznokcie na zimę. Pokochały je kobiety na całym świecie, a na TikToku biją rekordy popularności Modne paznokcie na zimę to bez wątpienia te, które przyszły do nas z Korei. Swoją popularność zyskały dzięki gwiazdom K-popu. Teraz o ten manicure prosi każda klientka w salonie kosmetycznym! Dlaczego? Bo są subtelne, ale jednocześnie eleganckie.

📢 Co robić w ferie w Krakowie? TOP 14 atrakcji dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe 2024. Tu nie będziecie się nudzić! Co robić na ferie zimowe w Krakowie? To pytanie zadaje co roku wielu rodziców. Przedstawiamy TOP 14 pomysłów i największych atrakcji dla dzieci i młodzieży. Niektóre propozycje są na tyle ciekawe, że zainteresują także dorosłych. Brzmi jak dobry plan? Przejdź do galerii zdjęć i sprawdź, jak dobrze wykorzystać czas zimowych ferii w Krakowie.

📢 Niezwykły pogrzeb ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, znanego duchownego, brata niepełnosprawnych. Na cmentarzu zapłonęły nawet race Czwartek, 18 stycznia, był drugim dniem ceremonii pogrzebowych ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. O godzinie 10 wprowadzono trumnę do kościoła pw. św. Brata Alberta w Radwanowicach. To w tej miejscowości żył ks. Tadeusz, tu pracował, pełnił posługę i tu chciał być pochowany. Pochowany został na cmentarzu w sąsiedniej Rudawie. Zmarłego ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, prezesa tej fundacji pochowano w grobowcu śp. Zofii Tetelowskiej, właścicielki dworu w Radwanowicach, która oddała ten swój majątek, żeby powstała placówka dla osób niepełnosprawnych. W drugi dzień pogrzebu uroczystościom przewodniczył ks. bp. Damian Muskus, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej. Modlitwy odbywały się w obrządkach łacińskim i ormiańskim. 📢 Dodatkowe spotkanie w sprawie rozbudowy A4 w Krakowie. Pojawił się też film w sieci i kolejny list Czytelnika Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza mieszkańców Krakowa na dodatkowe spotkanie w sprawie planowanej rozbudowy obwodnicy naszego miasta. Planowane jest na 25 stycznia. Inwestycja budzi wielkie emocje, nie tylko w relacji mieszkańców w stosunku do GDDKiA, ale też między mieszkańcami, którzy maja różne opinie na temat przebiegu trasy. Na kanale youtube Autostrady Polska pojawił się natomiast film, w którym autor stara się w przystępny sposób wytłumaczyć założenia inwestycji, jej warianty i problemy jakie ona generuje. Publikujemy też kolejny list Czytelnika w sprawie przebudowy A4 w rejonie Krakowa.

📢 Europejskie trasy lotnicze z najsilniejszymi turbulencjami w 2023 roku. Jeden kierunek pojawia się bardzo często Osoby, które cierpią na strach przed lataniem, bardzo mocno przeżywają każdy rejs i obawiają się turbulencji. Chociaż w większości przypadków wstrząsy na pokładzie nie oznaczają niczego złego, nie należą do najprzyjemniejszych. Poznajcie listę europejskich tras, których powinni unikać cierpiący na awiofobię.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.