Prasówka z całego tygodnia 28.01.2024 w Skawinie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

„Wstąp do Policji, zostań jednym z nas” - to hasło pod którym Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie promowali zawód policjanta dla blisko 80 uczniów klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie. Mówili o zawodowej przyszłości i punktowanych umiejętnościach. A w policji docenią wiedzę na temat sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństywa, teleinformatyki, zarządzania sieciami komputerowymi, inteligentnych systemów.

Kiedy jest rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025? W większości placówek odbywa się ona w marcu. Warto jednak wcześniej dowiedzieć się, jak złożyć podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej i które dokumenty są wymagane w rekrutacji. Nabór do szkół podstawowych już wkrótce. Sprawdź wszystkie najważniejsze informacje na temat zapisania dziecka do szkoły.