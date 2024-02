Przegląd tygodnia z 11.02.2024 w Skawinie. Najważniejsze wydarzenia od 4.02 do 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Skawiny, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.02 a 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Vixomania w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. To były naprawdę grube balety! Mamy zdjęcia z imprezy!”?

Przegląd tygodnia: Skawina, 11.02.2024. 4.02 - 10.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Vixomania w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. To były naprawdę grube balety! Mamy zdjęcia z imprezy! Vixomania, czyli jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez odbyła się w piątek (2 lutego) klubie Energy2000 w Przytkowicach. Tego wieczora na prawdę grubą imprezę w przytkowickiej dyskotece rozkręcili Killer, Endriu, Cyprex i Prisoners. Jak zwykle nie zbrakło dobrej muzyki, efektów pirotechnicznych oraz niespodzianek dla klubowiczów. Zobaczcie, co tam się działo. 📢 FAME MMA 20: karta walk, wyniki. Kto walczy na żywo w Krakowie? Poznaj uczestników gali freakfightowej. Transmisja stream online PPV FAME MMA 20 już 10 lutego 2024 roku. Kto walczy na żywo? Jak wygląda karta walk? Sprawdź program i wyniki. Gala freak fightów, z udziałem internetowych celebrytów, gwiazd mediów społecznościowych, elektryzuje kibiców. Wydarzenie w Tauron Arenie Kraków można oglądać na żywo w internecie, jest transmisja stream online PPV. Zobacz, kogo wystąpi w FAME MMA 20. Start walk dzisiaj o godz. 19:30.

📢 Wojsko na Rynku w Skawinie. Żołnierze złożyli przysięgę, zaprezentowali się podczas defilady. Wśród mieszkańców promowali służbę wojskową Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przybyli w sobotę, 10 lutego 2024 roku przed południem do Skawiny. Tutaj na Rynku odbyła się uroczysta przysięga wojskowa wraz z defiladą pododdziałów. Wybrano podkrakowskie miasteczko, żeby popularyzować służbę wojskową. Wojsko organizuje przysięgi na terenach publicznych, reprezentacyjnych placach miejskich, żeby społeczeństwo, w tym przypadku mieszkańcy podkrakowskiego miasta mieli możliwość zobaczenia jak ta uroczystość wygląda.

Tygodniowa prasówka 11.02.2024: 4.02-10.02.2024 Skawina: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie. Maturzyści z Witosówki na swój bal wybrali Margeritę Maturzyści z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie na swój wielki bal studniówkowy wybrali się do Hotelu Margerita w Modlnicy w gminie Wielka Wieś. Zabawę w uroczej, dwupoziomowej sali zorganizowali 9 lutego 2024 roku. Było wtedy 86 dni przed maturą, ale to wciąż jeszcze tysiące godzin, więc czas na oderwanie się od nauki, odpoczynek i wyśmienitą zabawę.

📢 Ponad 100 kg nielegalnego tytoniu pod Krakowem i setki sztuk papierosów. Kierowca hyundaia wpadł podczas kontroli drogowej 10 worków parcianych wypełnionych nielegalnym tytoniem wiózł mieszkaniec powiatu krakowskiego. 46-latka z tym towarem na drodze w Mogilanach zatrzymał patrol z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Okazało się, że kierowca jadący hyundaiem przewoził ponad 100 kilogramów tytoniu. Mundurowi znaleźli u niego też 400 sztuk papierosów bez polskiej akcyzy. Usłyszał zarzut. 📢 Zielony Ład zagłodzi wszystkich nas! - poznaj hasła z rolniczego protestu. Zobacz zdjęcia z trwającego strajku Absurdalne zdaniem rolników wymogi unijnego Zielonego Ładu i nadmierny napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy to główne powody trwającego 9 lutego strajku generalnego. W Polsce trwa protest na drogach i w centrach miast. Zobacz, z jakimi hasłami na ciągnikach rolnicy wyruszyli na manifestacje i pierwsze zdjęcia ze strajku.

📢 Nowa atrakcja na Podhalu. Piękne widoki, mało ludzi i za darmo! W Małopolsce nie narzekamy na brak atrakcji turystycznych. Piękne widoki co krok, ale wszędzie są tłumy ludzi. Nieopodal Czarnego Dunajca, w Czerwiennem-Bachledówkach, powstała nowa atrakcja turystyczna - taras widokowy, skąd możemy podziwiać wspaniałą panoramę Tatr. Nowa atrakcja Bachledówki - punkt widokowy na Tatry - to wymarzone miejsce dla tych, którzy kochają przyrodę, ale źle znoszą tłok. Jest pięknie, cicho, spokojnie i... pusto. 📢 Wojsko apeluje do kierowców. Pojazdy wojskowe wyjadą na drogi w całym kraju Na drogach niemal całego kraju od 12 lutego br. odbywać się będzie wzmożony ruch pojazdów wojskowych, związany z ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24 - zapowiada Sztab Generalny Wojska Polskiego. Do końca maja pojazdy wojskowe będą przemieszczały się m.in. na autostradach i drogach ekspresowych.

📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce. 📢 Opuszczona perła Małopolski skryta wśród zachwycających pejzaży. Otacza ją aż 5 parków narodowych Województwo małopolskie kojarzone jest przede wszystkim ze wspaniałymi zabytkami i zapierającą dech w piersiach przyrodą. Poznajcie historię kompleksu, który łączy wszystko, co najlepsze w regionie – mimo tych godnych pozazdroszczenia atutów spotkał go przygnębiający los. Czy lata świetności ma już za sobą? 📢 Wędkarstwo zawsze miało swoich amatorów. Tak łowiono ryby w I połowie XX wieku, a potem w PRL-u. Zobacz archiwalne zdjęcia Kiedyś to było, wzdycha wielu. Choć zmieniają się moda, narzędzia i miejsca, trwała pozostaje pasja. Tej nie brakuje wędkarzom, którzy na przestrzeni lat nie tracą zapału do siedzenia z wędką nad rzeką. Dla części to rekreacyjny sport, dla niektórych pole do rywalizacji. W końcu kto nie chciałby złowić rekordowego suma?

📢 Strażacy podsumowują akcje powodziowe i walczą z powalonymi drzewami. A deszcz znów pada, namoknięta ziemia już nie przyjmuje wody W podkrakowskich gminach strażacy śledzą prognozy i przygotowują się do powtórki interwencji związanych z podtopieniami, pompowaniem wody z rozlewisk na podwórkach, udrożnianiem przepustów i ochrony gminnych boisk, chodników, dróg. Podsumowali ostatnie działania z początku tygodnia, gdy walczyli z wodą w dzień i w nocy. Teraz udostępnili zdjęcia z akcji przeciwpowodziowych.

📢 Protest rolników może sparaliżować Kraków i okolice. Jest siedem punktów zbiórek. Liszki zamykają nawet szkoły Protest rolników to akcja ogólnopolska. Będzie już w piątek, 9 lutego i ma trwać od godz. 10 do 18. Zaplanowano wielkie utrudnienia i blokady dróg wojewódzkich, krajowych, a nawet autostrad poprzez blokady wjazdów i zjazdów przy węzłach. Rolnicy sprzeciwiają się polityce rolnej Unii Europejskiej. A gmina Liszki, w której będzie duża koncentracja ciągników i maszyn rolniczych zaplanowała zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach. To z obawy, że mieszkańcy nie dotrą do placówek, żeby odebrać dzieci.

📢 Wycieczki z Krakowa bez samochodu: 11 atrakcji Małopolski, do których dojedziecie pociągiem. Gotowe pomysły na weekend! Nie trzeba mieć samochodu, by wybrać się z Krakowa na niezapomnianą weekendową wycieczkę. Do jakich niezwykłych miejsc w Małopolsce można wygodnie dojechać pociągiem? Wyszukaliśmy 11 atrakcji dla miłośników przyrody, zabytków, ciekawostek i rodzin z dziećmi, do których dojeżdżają koleje z Krakowa. To gotowe pomysły na relaks i zabawę poza miastem. 📢 Najlepsze atrakcje Sliemy – odkryj wspaniałe zabytki popularnej miejscowości na Malcie. Jest co zwiedzać Kiedy pogoda nie dopisuje, wielu z nas planuje podróże do cieplejszych zakątków Europy, a jednym z najpopularniejszych kierunków jest Malta. Choć na wyspie nie brakuje malowniczych miejsc, kilka z tamtejszych lokalizacji cieszy się szczególnym uznaniem – wśród nich znajduje się miasto Sliema. Jakie atrakcje skrywa? Możemy zdradzić jedno – z pewnością nie będziecie się tam nudzić!

📢 "Ślebodni duchym" na początek 52. Góralskiego Karnawału. To opowieść o ludziach, którzy tworzą to wydarzenie Już dziś w Bukowinie Tatrzańskiej rozpoczyna się 52. Góralski Karnawał. To ogólnopolski konkurs grup kolędniczych prezentujących folklor różnych rejonów naszego kraju. W ramach Góralskiego Karnawału odbywa się konkurs tańca zbójnickiego i przegląd par tanecznych. Pierwszym wydarzeniem tegorocznego Karnawału będzie jednak promocja wyjątkowej pozycji – albumu „Ślebodni Duchym – Pnioki, Krzoki, Ptoki”.

📢 Trwa strajk generalny 9 lutego na polskich drogach i w miastach. Mapa protestów i powody blokad w Polsce Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawią się rolnicy. 9 lutego strajk zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy?

📢 Ukradł włączoną kamerę. Wciąż nagrywała i prowadziła policję śladem złodzieja, wprost do jego domu Z prywatnej działki w gminie Mogilany zniknęła kamera. Ukradł ją 42-latek, który potem padł ofiara... własnego łupu. Najpierw jednak zuchwalec wdrapał się na słup i zdemontował znajdującą się tam kamerę o wartości 900 zł. Tymczasem kamera była włączona i... wciąż nagrywała, czego złodziej nie wziął pod uwagę. Obraz z monitoringu szybko doprowadził policjantów do złodzieja. 📢 Domowe, waniliowe ptasie mleczko dla dzieci lub na walentynkowy deser. Bajecznie pyszne i bardzo łatwe do zrobienia Delikatna, puszysta, waniliowa pianka i chrupiąca warstwa czekolady, to przepis na deser, który rozpływa się w ustach i wywołuje błogi uśmiech na twarzy. Domowe ptasie mleczko jest bardzo łatwe do zrobienia i wyśmienicie smakuje. Zrób je dla swoich dzieci albo podaj podczas spotkania z rodziną lub przyjaciółmi. Na pewno będą zachwyceni.

📢 Małopolski bilet na ferie: dzieci i młodzież pojadą pociągami i autobusami za złotówkę Podczas ferii zimowych w Małopolsce, od 10 do 25 lutego, dzieci i młodzież w wieku szkolnym pojadą za symboliczną złotówkę wszystkimi pociągami w regionie, a także autobusami Małopolskich Linii Dowozowych, funkcjonujących pod pieczą województwa małopolskiego. By kupić bilet za 1 zł wystarczy okazanie legitymacji szkolnej, uprawniającej do ulgowego przejazdu.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.