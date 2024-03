Prasówka z całego tygodnia 24.03.2024 w Skawinie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Skawina, 24.03.2024. 17.03 - 23.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W półfinale baraży o prawo gry w Euro 2024 reprezentacja Polski zmierzyła się w Warszawie z drużyną Estonii. Biało-Czerwoni pokonali rywala 5:1, co zapewniło im awans do finału baraży. We wtorek 26 marca zagrają z Walią, ale swą grą długo nie zachwycali. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Estonia na PGE Narodowym.

Wybory samorządowe przeprowadzone zostaną już wkrótce. Sprawdź, kto kandyduje na burmistrza oraz do rady miasta z okręgów nr 1, 2, 3, 4. Kto jest na listach wyborczych? Poniżej znajdziesz więcej szczegółów.