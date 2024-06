Przegląd prasy Skawina 21.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Skawinie

Kolejny dzień zgrupowania Miss Supranational 2024! Kandydatki zwiedzają województwo małopolskie! Kolejny intensywny dzień za pretendentkami do korony Miss Supranational 2024. Dziewczyny miały okazję zwiedzić jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, serce województwa małopolskiego oraz miasto królów polskich, czyli Kraków. Dzień finalistki zaczęły od jednego z najpiękniejszych zabytków w naszym kraju, czyli Wawelu.

Siedem hal Targów Kielce szykuje się na przyjęcie ponad 500 aut z Polski i pięciu krajów Europy oraz tysięcy zwiedzających. W ośrodku prace wrą – ustawiane są sportowe modele porsche, polerowana jest karoseria, tor do driftu prawie gotowy. Mubi Dub It Tuning Festival startuje w sobotę, 22 czerwca o 10. Potrwa do niedzieli.