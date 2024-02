Prasówka z całego tygodnia 4.02.2024 w Skawinie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Skawiny, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.01 a 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Elegancka Danuta Stenka, zjawiskowa Beata Ścibakówna i Liszowska w gorsecie eksponującym biust. Tak gwiazdy wyglądały na pokazie mody”?

Przegląd tygodnia: Skawina, 4.02.2024. 28.01 - 3.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Elegancka Danuta Stenka, zjawiskowa Beata Ścibakówna i Liszowska w gorsecie eksponującym biust. Tak gwiazdy wyglądały na pokazie mody W czwartek 1. lutego odbył się pokaz mody, a na nim tłumnie pojawiły się gwiazdy polskiego show-biznesu. Celebrytki dumnie prezentowały się na tzw. czerwonym dywanie i pokazały się w stylizacjach, które z powodzeniem może założyć każda z was. Szczególnie warte uwagi są kreacje dojrzałych pań. Danuta Stenka i Beata Ścibakówna w tym dniu wyglądały rewelacyjnie. 📢 Bezrobocie, mieszkania, zarobki i biznes w Krakowie i Małopolsce. Najnowszy raport GUS Główny Urząd Statystyczny przygotował dane porównując grudzień 2023 do grudnia 2022 dla Małopolski i większych miast regionu. Dzięki temu mamy dane jak zmienił się rynek pracy, nieruchomości, zatrudnienia w ciągu roku. Stopa bezrobocia wyniosła 4,2% i odnotowano lekki spadek, przeciętne wynagrodzenie wzrosło aż o ponad 10 procent i wynosi 8151 zł, mamy kosmiczny wzrost rozpoczętych budów mieszkań, ale spadek jeśli chodzi o mieszkania przygotowywane do budowy. Przeczytajcie o najważniejszych wnioskach z raportu.

📢 Finał akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. P&G i Fundacja Polsat stworzyli pokoje socjalne na oddziałach onkologicznych Dzięki wspólnym działaniom Procter & Gamble i Carrefour Polska na rzecz Fundacji Polsat we wrocławskim „Przylądku Nadziei” powstało 11 pokoi socjalnych. Skorzystają z nich rodzice i opiekunowie dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych za sprawą prowadzonej od maja akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. Konsumenci mogli wesprzeć chore dzieci i ich opiekunów poprzez zakup produktów P&G w sklepach Carrefour. Część zysków z tych zakupów trafiła do Fundacji.

Tygodniowa prasówka 4.02.2024: 28.01-3.02.2024 Skawina: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar spotkał się z samorządowcami. Wśród tematów m.in. likwidacja szkół Rady seniorów, wprowadzenie standardów ochrony małoletnich z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego i planowane zmiany w obszarze edukacji. To tematy jakie pojawiły się na czwartkowym spotkaniu wojewody małopolskiego z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

📢 „Pan Tadeusz” na studniówce. Ci maturzyści dbają o tradycję, która ma zapewnić pomyślność na maturze. Zobacz nagranie Sezon studniówkowy trwa, choć już powoli dobiega końca. W tym roku mamy okazję obserwować wiele zabaw maturalnych uczniów, którzy są naprawdę pomysłowi i potrafią się wspaniale bawić. Okazuje się, że tradycje studniówkowe wciąż są kultywowane. Zobaczcie, co zrobili maturzyści, by zapewnić sobie pomyślność na egzaminie maturalnym. To nieodłączny element krakowskich studniówek! 📢 Nieletni złodzieje ukradli motocykle. Włamali się do garażu pod Krakowem. Po kilku godzinach przygoda z motocyklami się skończyła Trzech nastolatków, jeden w wieku 15 lat i dwóch 14-latków włamali się do garażu na terenie prywatnej posesji w gminie Mogilany. Ukradli dwa motocykle o wartości 50 tysięcy złotych. Jeden z pojazdów od razu porzucili, drugim udało im się odjechać. Namierzyli ich i zatrzymali policjanci z Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych. Nieletni pochodzą z Mogilan, Myślenic i Krakowa. Teraz za swój czyn odpowiedzą przed sądem rodzinnym.

📢 Tak Morskie Oko wygląda po zejściu lawiny z Marchwicznego Żlebu. Na lawinisku głębokie szczeliny. Nadal może zjechać śnieg Nad Morskim Okiem w ostatnim czasie zeszła lawina z Marchwicznego Żlebu. Dosięgnęła tafli stawu, ale nie załamała lodu. Choć zagrożenie lawinowe zmalało, nie oznacza to że nad słynnym stawem jest bezpiecznie. - Nadal trzeba być czujnym i spodziewać się, że coś może zjechać – ostrzega Tomasz Zająć, Tatrzański Park Narodowy. 📢 Jest składnikiem wielu produktów. To jednak nie to samo, co w naturalnej postaci. Ten tłuszcz zawiera szkodliwe, a nawet rakotwórcze związki Ten rodzaj tłuszczu jest dosłownie wszędzie i nie przestaje szkodzić naszemu zdrowiu. To jeden z najtańszych tłuszczów przemysłowych, a przy tym najgorszych, bo jego masowe zużycie niszczy środowisko. Choć w naturalnej postaci może być zdrowym składnikiem diety, większość osób zjada szkodliwe formy przetworzone. Oto, dlaczego powinniśmy przestać.

📢 Od wygłupów w internecie do wielkiej inwestycji pod Krakowem. EKIPA influencerów Friza zbuduje swoją nową siedzibę w Brzeziu EKIPA Management, spółka należąca do EKIPA Holding wygrała przetarg na zakup nieruchomości gruntowej nieopodal Krakowa o wartości ponad 6 mln zł netto. Spółka planuje tam zbudować swoją nową siedzibę z zapleczem produkcyjno-montażowym, która stanie się centralnym punktem dla wszystkich spółek grupy kapitałowej i projektów realizowanych przez EKIPĘ. Prezesem Ekipy jest Karol Wiśniewski znany jako Friz. Działka znajduje się w miejscowości Brzezie w gminie Zabierzów. 📢 Kandydaci na burmistrzów już się polecają. A wójtowie? Mogą być niespodzianki, rezygnacja z kandydowania Są pierwsi zadeklarowani kandydaci na burmistrzów i wójtów w gminach powiatu krakowskiego. W większości kandydują urzędujący szefowie gmin, ale konkurenci też się deklarują. W Skawinie, największej gminie w powiecie trzech kandydatów oficjalnie ogłosiło swój start w tym urzędujący burmistrz Norbert Rzepisko. W gminie Krzeszowice również wiadomo, że obecny burmistrz Wacław Gregorczyk będzie zabiegał o kolejną kadencję. Natomiast w Zielonkach mówi się, że obecny wójt Bogusław Król ustąpi.

📢 Od 1 lutego rodzice mogą składać wnioski o 800+. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat Od 1 lutego 2024 r. ZUS będzie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres, czyli od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 roku. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Wniosek na nowy okres świadczeniowy będzie można złożyć przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia albo swój bank – jeśli uruchomił tę usługę.

📢 Podziemna atrakcja w Tatrach. Co wiadomo o nowym obiekcie na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego? Tatry są dla wielu turystów jednymi z najciekawszych gór na terenie Polski. Trudno się temu dziwić, bowiem na wędrowców czeka tam nie tylko wspaniała przyroda, ale też multum ciekawych atrakcji. Do tego grona dołączy niedługo obiekt skryty… pod ziemią. Co wiadomo o nowej wystawie w Tatrach?

📢 Rozbój przed szkołą pod Krakowem. Nieletni agresor zaatakował, żeby zdobyć papierosa elektronicznego 16-latek uderzył rówieśnika pięścią w głowę. Do ataku doszło w Skawinie przed jedną ze szkół. Agresję wywołał fakt, że pokrzywdzony nie chciał dać papierosa elektronicznego atakującemu. Na miejsce zostali wezwani policjanci z Komisariatu Policji w Skawinie. Mundurowi zatrzymali atakującego 16-latka. Został przesłuchany w charakterze sprawcy czynu karalnego. Teraz sprawą zajmie się sąd dla nieletnich. 📢 Projekt rozbudowy obwodnicy Krakowa. Są kolejne petycje i termin następnego spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad organizuje kolejne dodatkowe spotkanie dla mieszkańców w sprawie planowanej rozbudowy obwodnicy autostradowej Krakowa. Dyskusja odbędzie się w czwartek 1 lutego o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Księcia Józefa 337. Projektowana inwestycja ma objąć i A4 (ok. 17,3 km, od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie), i drogę S52 (na odcinku ok. 2,5 km pomiędzy Balicami a węzłem Modlniczka). Plany GDDKiA budzą wielki sprzeciw mieszkańców.

📢 Kosmiczny pociąg przejedzie nad Polską. O której można zobaczyć sznur 22 satelitów Po wielu tygodniach przerwy nad Polską znów będzie widoczny kosmiczny pociąg. Dziś rano wystartowała misja Starlink G7-12, która wyniosła na orbitę 22 satelity. I to właśnie one będą latały dziś oraz w kolejnych dniach nad naszym krajem. Niby nic nadzwyczajnego, bo codziennie coś lata, ale w tym przypadku mówimy o tzw. kosmicznym pociągu, czyli jasnej linii utworzonej z 22 satelitów. Z racji tego, że dopiero co wyniesiono je na orbitę będą latać bardzo blisko siebie, będą bardzo jasne i łatwe do zauważenia gołym okiem. Kanał You Tube Nocne Niebo pomaga w śledzeniu zjawiska.

📢 Rekord 32. Finału WOŚP padł w Krakowie? Do puszek wolontariuszek wrzucił sto tysięcy zł! Wiemy, kim jest darczyńca To się nazywa hojność! Wolontariusze kwestujący dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Rynku Głównym ten dzień zapamiętają na długo. Nie tylko ze względu na atmosferę, jak towarzyszy finałom WOŚP, ale także z uwagi na niezwykłą hojność jednego z darczyńców. Starszy mężczyzna do puszek kwestujących wrzucił sto tysięcy zł! Po czasie okazało się, że to... przebrany youtuber z Krakowa Budda, czyli Kamil Labudda, który już wcześniej zasłynął wysokimi wpłatami na WOŚP.

📢 Prasówka z całego tygodnia 28.01.2024 w Skawinie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Skawiny, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.01 a 27.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Do policji ze znajomością sztucznej inteligencji, dyscypliną i uprawnieniami prowadzenia pojazdu i jachtu lub motorówki”? 📢 Studniówka Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach. Maturzyści na swój wielki bal wybrali Kasztel Kajasówkę Uczniowie trzech klas Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach rozpoczęli swój pierwszy, wielki bal w sobotę, 27 stycznia 2024 roku. Poloneza odtańczyli dokładnie sto dni przed maturą. Na niezapomnianą zabawę przed jednym z najważniejszych egzaminów w życiu przyjechali do Kasztelu Kajasówka w Rybnej w powiecie krakowskim. Była okazja nie tylko do zabawy, ale także do podziękowań swoim nauczycielom i rodzicom.

