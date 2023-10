Prasówka tygodniowa z 1.10.2023 w Skawinie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Skawina, 1.10.2023. 24.09 - 30.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Rezygnacja z odwiedzenia turystycznych miejsc w Małopolsce takich jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn z powodu tłumów? To znany powód. Mamy dobrą informację! Te miejsca warto odwiedzić w październiku. W tym terminie zdecydowanie spotkasz tam mniej turystów. Ale to nie wszystkie zalety podróżowania w październiku. Jesień to koniec sezonu turystycznego, dlatego dostępność hotelowych miejsc jest większa, a ich ceny często w tym terminie spadają. Dodatkowo jesienna aura sprzyja niezwykle klimatycznym spacerom. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie w październiku wybrać się na wypad.

Ponad 298 tys. mieszkańców Małopolski oddało swój głos 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Jak się okazuje, to o 274 proc. więcej niż w 1. edycji tego projektu i o ponad 52 tys. więcej niż w poprzednim głosowaniu. Podczas tegorocznej edycji do realizacji przyjęto 88 zadań, z czego 80 pochodzi z puli regionalnej, a 8 zadań będzie realizowanych na skalę ogólnowojewódzką. Realizacja projektów rozpocznie się 1 stycznia 2024 r. i będzie kosztować budżet województwa ok. 14 mln zł.