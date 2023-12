Prasówka tygodniowa z 10.12.2023 w Skawinie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Skawiny, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.12 a 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nietypowy kalendarz. Koła Gospodyń Wiejskich prezentują najpiękniejsze miejsca powiatu krakowskiego”?

Przegląd tygodnia: Skawina, 10.12.2023. 3.12 - 9.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Nietypowy kalendarz. Koła Gospodyń Wiejskich prezentują najpiękniejsze miejsca powiatu krakowskiego Koła Gospodyń Wiejskich prezentują uroki powiatu krakowskiego - to projekt, którego celem jest pokazanie urokliwych miejsc w powiecie i kobiet z podkrakowskich wiosek w strojach ludowych. To one - gospodynie wiejskie podczas sesji zdjęciowych do kalendarza na 2024 rok zaprezentowały najpiękniejsze miejsca powiatu, w których można odpoczywać, spacerować, zachwycać się przyrodą. Projekt na tworzenie wyjątkowego kalendarza wymyśliły panie z KGW Luborzyca. 📢 Jarmarki Bożonarodzeniowe w Małopolsce. Nie tylko Kraków. Zatrzęsienie światecznych targów Czas bożonarodzeniowych jarmarków to doskonała okazja nie tylko do świątecznych zakupów, ale także świetne miejsce do rodzinno-towarzyskich spotkań, poznania tradycji i lokalnych smaków. W Małopolsce, oprócz tego najsłynniejszego i największego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Krakowie, warto odwiedzić również te mniejsze, bo są równie urokliwe i tradycyjne. Gdzie jeszcze można zobaczyć wspaniałe świąteczne kramy? Poniżej kilka naszych propozycji!

📢 Na zakopiance bus zderzył się z pojazdem osobowym. Utrudnienia w ruchu pod Krakowem Do zderzenia busa z samochodem osobowym doszło na drodze krajowej nr 7 w Mogilanach. Służby ratownicze pracują na miejscu. Informują, że nie ma osób poszkodowanych. Są natomiast utrudnienia w ruchu.

Tygodniowa prasówka 10.12.2023: 3.12-9.12.2023 Skawina: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek na drodze krajowej nr 94 pod Krakowem. Strażacy musieli rozciąć pojazd, żeby wyciągnąć rannych. Przejazd zablokowany W piątek, 8 grudnia po południu doszło do groźnego wypadku w Wielkiej Wsi. Na drodze krajowej nr 94 zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne, utknęły w samochodzie. Pojazdy zostały mocno porozbijane. Droga krajowa została całkowicie zablokowana.

📢 Wisła, Cracovia, Wieczysta i inne. Herby małopolskich klubów piłkarskich według sztucznej inteligencji Sztuczna inteligencja zyskuje coraz większą popularność jako pomoc w tworzeniu treści. AI może tworzyć treści, ale też obrazy na podstawie danych. Sprawdziliśmy, jak wyobraża sobie herby małopolskich klubów piłkarskich. Wybraliśmy ekipy z naszego regionu i poprosiliśmy AI o wygenerowanie obrazów. Trzeba przyznać, że poradziła sobie z tym całkiem nieźle. 📢 Pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalii z Andrychowa. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyła rodzina oraz znajomi, mieszkańcy. Zdjęcia W Andrychowie odbył się we wtorek (5 grudnia) pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalki. W ostatnim pożegnaniu nastolatki brała udział rodzina, znajomi, wśród nich wielu jej rówieśników, m.in. ze szkoły w Kętach, a także rzesze mieszkańców Andrychowa. - To wydarzenia poruszyło nasze serca i sumienia - mówił podczas kazania ksiądz proboszcz andrychowskiej parafii św. Macieja Apostoła.

📢 Najmodniejsze kolory aranżacji wnętrz. Które kolory są królem sezonu 2023/2024? Dobór kolorów w naszym domu jest ważną sprawą. Może uspokajać, może dodawać energii. By dobrać dobrze kolor wnętrza, musimy wiedzieć, co lubimy i czego potrzebujemy bardziej: poczucia bezpieczeństwa, spokoju, a może radości? Zimą pragniemy przede wszystkim, aby było przytulnie. Otulające ciepło wnętrz ma sprawić, że poradzimy sobie z zimową rzeczywistością. Jakie kolory wnętrz są teraz na topie? Które barwy są najmodniejsze w aranżacjach wnętrz? 📢 Matura próbna J. POLSKI 2023 już 6 grudnia. Arkusze CKE, zadania, punktacja, lista lektur Matura próbna z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w środę 6 grudnia 20203 roku. Na napisanie egzaminu uczniowie mają 240 minut, czyli aż 4 godziny. Poniżej podajemy szczegóły, listę lektur obowiązkowych oraz zadania, jakie mogą się na nim pojawić.

📢 Matura próbna matematyka 2023. ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE. Co było na próbnej maturze z matematyki? Wielomiany, prawdopodobieństwo, funkcje Czwartek (7 grudnia) to drugi dzień matur próbnych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Przyszli maturzyści sprawdzili swoją wiedzę i przygotowanie do egzaminu z matematyki. W opracowanych przez CKE arkuszach egzaminacyjnych czekało na nich 30 zadań. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE z zadaniami i rozwiązaniami próbnej matury z matematyki. 📢 Lasy Państwowe ogłaszają sprzedaż choinek. Czas na choinki od leśników. Tyle trzeba będzie zapłacić Jak każdego roku Lasy Państwowe ogłosiły przedświąteczną sprzedaż żywych choinek. Informacje o terminach i cenach nadleśnictwa publikują na swoich stronach internetowych bądź w mediach społecznościowych. W ofercie znajdziemy takie drzewka jak: świerk, jodłę kaukaską, sosnę czarną i inne. Sprawdź ceny drzewek od Lasów Państwowych, zobacz terminy sprzedaży w konkretnych nadleśnictwach na terenie Małopolski i okolic. Niektóre nadleśnictwa już przedstawiają cenniki, inne dopiero przygotowują się do sprzedaży.

📢 Figury i urody mogą jej pozazdrościć 30-latki. Grażyna Wolszczak zdradza sekret swojej zgrabnej sylwetki. Zobacz, jak wyglądała w młodości Jest jedną z najładniejszych i najsympatyczniejszych aktorek swojego pokolenia. Od lat gra w serialu „Na Wspólnej”, w którym wciela się w rolę Barbary Brzozowskiej. Zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym imponuje urodą, sylwetką, a widzowie pokochali ją za szczery uśmiech. 📢 Kraków i Małopolska. Śnieg wrócił, mróz mniejszy, ale jest. Trudne warunki na drogach Myśleliście, że śnieg już nie wróci, a to co odgarnięte w pryzmach po prostu sobie stopnienie? Niestety nie. Śnieg padał w Krakowie i Małopolsce w nocy i pada teraz. Warunki na drogach niekorzystne dla kierowców. Jest ślisko, trzeba uważać. Nie ma super zatorów, ale wszędzie widać, że jedziemy powoli. Korkuje się A4 od Swoszowic po Balice, ale też na wysokości Podłęża. Zakopianka przytkana na jezdni dojazdowej do Krakowa. A w samym mieście - Konopnickiej, rondo Grunwaldzkie, Opolska, Nowohucka, Czarnowiejska, wolniutko na Wielickiej, Zakopiańskiej. Na Wita Stwosza doszło do poważnego wypadku, jest osoba ranna.

📢 Kto nie powinien jeść ryb? Przeciwskazaniem do ich spożycia jest nie tylko alergia na ryby. Uważać muszą osoby z dną moczanową i migrenowcy Śledzie, karpie i inne rybne frykasy – bez nich wielu z nas nie wyobraża sobie Wigilii. Jednak nie każdy powinien jeść ryby, zarówno w święta, jak i na co dzień. Głównym przeciwskazaniem jest alergia na ryby, jednak także osoby cierpiące na dnę moczanową czy migreny, powinny zrezygnować ze spożywania niektórych gatunków. 📢 Tanie wycieczki last minute na święta Bożego Narodzenia 2023. Poznaj najciekawsze oferty all inclusive Nie przepadasz za świątecznymi przygotowaniami i godzinami stania przy kuchennym blacie? W tym roku możesz zafundować sobie i najbliższym niezapomnianą podróż do wspaniałego miejsca, w którym wspólnie spędzicie Boże Narodzenie 2023. Przyjrzeliśmy się najlepszym i tanim ofertom wyjazdów all inclusive w tym magicznym okresie. Warto się pospieszyć – to oferty last minute!

📢 We wtorek zamkną dla kierowców tunel na zakopiance. Służby przeprowadzą tam ćwiczenia 12 grudnia zamknięty zostanie tunel pod Luboniem Małym w ciągu zakopianki. Kierowcy będą kierowani na objazdy, bo strażacy będą tego dnia ćwiczyli w tunelu. - To obowiązkowa, doroczna procedura - wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 📢 Pożar domu pod Krakowem. Ogień wybuchł wczesnym rankiem. Wezwano pięć jednostek straży pożarnych Pożar w domu jednorodzinnym w Woli Radziszowskiej w gminie Skawina wybuchł w środę, 6 grudnia 2023 roku. Było jeszcze całkiem ciemno, tuż przed godz. 5 rano, gdy jednostki strażackie zostały zaalarmowane do ratowania tego budynku przy ul. Lipki. Na miejsce wezwano pięć jednostek straży pożarnych. Ze względu na duże skupisko samochodów pożarniczych i akcję ratowniczą ulica została zamknięta.

📢 Lodowiska we Wrocławiu: 5 idealnych miejsc na łyżwy. Hala Orbita, Stadion Wrocław i inne. Kiedy otwarcie, ile kosztują bilety? Zimowa aura sprawia, że nabieramy ochoty na białe szaleństwo. Nie musicie jednak jechać daleko w góry, by dobrze się bawić. Narty to nie wszystko! Także w miastach możecie zimą wypoczywać aktywnie, np. jeżdżąc na łyżwach. Gdzie we Wrocławiu znajdują się najlepsze lodowiska? Czy są już otwarte? Ile kosztują bilety i wypożyczenie łyżew? Sprawdziliśmy. Zapraszamy do praktycznego przewodnika po 5 najlepszych lodowiskach we Wrocławiu na sezon zimowy 2023/2024. 📢 Choinka z szyszek – to hit wśród świątecznych ozdób DIY. Możesz ją zrobić krok po kroku. Zainspiruj się zdjęciami pięknych choinek z szyszek Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy możemy wykorzystać naszą kreatywność do stworzenia unikalnych ozdób, które wprowadzą magiczną atmosferę do naszych domów. Jednym z uroczych projektów DIY, który z pewnością zachwyci każdego, jest choinka z szyszek. Sprawdź koniecznie, jak zrobić tę bożonarodzeniową ozdobę, korzystając z darów lasu, jakim są szyszki.

📢 Zupa "biała lazania" to idealna propozycja na szybki, sycący obiad dla całej rodziny. Robi się sama. Wystarczy kilka składników W zimowe popołudnie nie ma nic lepszego niż miseczka ciepłej, pożywnej zupy. Jeszcze lepiej, jeśli można ja przygotować w kilka minut. Do takich dań należy pożywna zupa "biała lazania", która nawiązuje do jasnej wersji tradycyjnego włoskiego dania. Podstawę stanowi kurczak, szpinak oraz makaron. Zupa jest gęsta, kremowa i od razu poprawia humor. 📢 Poznaj reprezentantki Polski na MŚ 2023 w piłce ręcznej kobiet. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet w 2023 r. odbywają się w dniach 29 listopada - 17 grudnia. W MŚ rozgrywanych w Danii, Szwecji i Norwegii występuje również reprezentacja Polski. Poznaj zawodniczki z naszej kadry, która zagrają w najważniejszej imprezie sezonu. Zdjęcia - galerii.

