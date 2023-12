Prasówka tygodniowa z 17.12.2023 w Skawinie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 10.12 do 16.12.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Skawiny, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.12 a 16.12.2023.

Przegląd tygodnia: Skawina, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Rekordowe wygrane w historii Lotto w Krakowie i Małopolsce. Szczęśliwców, którzy mieli "szóstki" coraz więcej. Miejsca i wysokość wygranych Główna wygrana w Krakowie w losowaniu Lotto w czwartek, 7 grudnia, znów rozbudziła wyobraźnię tych, którzy także liczą na swój szczęśliwy traf. Takich w Małopolsce jest już wielu i to z bardzo okazałymi wygranymi. Największa pula rozbita została w Skrzyszowie pod Tarnowem i do dzisiaj jest to rekord w skali kraju. Przejdź do galerii i zobacz listę, gdzie w Krakowie i Małopolsce udało się trafić "szóstki" i jak duże pieniądze zgarnąć. 📢 Piękna 18-latka z Zatora przygotowuje się w Chinach do finałowej gali konkursu Miss Tourism World 2023. Zdjęcia Reprezentantka Polski w konkursie Miss Tourism World 2023 Zuzanna Balonek z Zatora przygotowuje się pracowicie do finałowej gali. Każdy dzień pobytu w Chinach wypełniony jest ćwiczeniami i sesjami zdjęciowymi.

📢 Wieczór Wiedeński w Krakowie ze studencką prezentacją muzyki, poezji oraz pokazem mody i umundurowaniem żołnierzy z I wojny Muzyka, poezja, moda międzywojenna i prezentacja umundurowania żołnierzy z czasów I wojny światowej - to część atrakcji Wieczoru Wiedeńskiego w Krakowie. Odbył się on w piątek, 15 grudnia 2023 roku w Magistracie Podgórskim. Pretekstem do organizowania tego wydarzenia było wydanie książki "Pozdrowienie z Jaśkowic", przypominającej XIX-wieczne uzdrowisko, które było w Jaśkowicach pod Krakowem.

Tygodniowa prasówka 17.12.2023: 10.12-16.12.2023 Skawina: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Klaudia Halejcio wydała krocie na świąteczne dekoracje. Zobacz, jak modnie ozdobiła dom na Boże Narodzenie Klaudia Halejcio już udekorowała dom na Boże Narodzenie. Celebrytka wydała na świąteczne dekoracje luksusowej willi fortunę. Zaglądamy do ogromnego domu Klaudii Halejcio i sprawdzamy, jak wystroiła dom na Boże Narodzenie.

📢 Złodziej pracował w hurtowni pod Krakowem. Okradał swojego pracodawcę od kilku miesięcy Ponad 25 tysięcy złotych strat poniosła hurtownia w jednej z podkrakowskich gmin. To za sprawa jednego z pracowników, który regularnie okradał hurtownię, w której był zatrudniony. Proceder trwał od sierpnia 2023 r. 34-latkowi zarzucono kradzież łącznie 59 sztuk asortymentu samochodowego i wyposażenia warsztatowego. Podejrzanemu grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 📢 Wieniec świąteczny z szyszek DIY to magiczna dekoracja. Wyjątkowa ozdoba za grosze. Jak zrobić bożonarodzeniowy wianek DIY? Wieniec świąteczny na drzwi w wersji „zrób to sam” to pomysł na piękną dekorację za grosze. Warto już teraz wygospodarować wolną chwilę i wykreować najmodniejszą ozdobę na Boże Narodzenie, która modnie udekoruje drzwi wejściowe, okno, czy też wigilijny stół. Podpowiadamy, jak krok po kroku wykonać w domu elegancki bożonarodzeniowy wianek. To naprawdę proste zadanie.

📢 Minister Edukacji Barbara Nowacka zdecydowała: Barbara Nowak odwołana ze stanowiska Małopolskiej Kurator Oświaty! W ostatnich dniach minister edukacji Barbara Nowacka, liderka ugrupowania Inicjatywa Polska zapowiadała, że czas na zmiany na stanowiskach kuratorów oświaty. W piątek, 15 grudnia nowa minister edukacji przyjechała do Krakowa by podać nazwisko osoby, która zostanie kuratorem oświaty w Małopolsce. Stanowisko, które dotychczas piastowała Barbara Nowak, teraz na najbliższy czas zajmie Gabriela Olszowska - do czasu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na nowego kuratora oświaty. Barbara Nowak jest pierwszą odwołaną kurator. 📢 Rozbudują drogę powiatową w Skawinie i Radziszowie. To inwestycja na ponad 12 milionów zł. Umowa z wykonawcą podpisana Droga powiatowa od Skawiny do Radziszowa zostanie przebudowana i rozbudowana. Chodzi o odcinek długości 1,4 km, którego jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów, powstanie przy niej ścieżka rowerowa i chodnik oraz nowe odwonienie, umocnienia skarp, mury oporowe, przepusty, a do tego przebudowane będą sieci wodociągowa, kanalizacyjna. Umowa na wykonanie tych zdań została podpisana w czwartek, 14 grudnia 2023 r. z w Starostwie Powiatowym w Krakowie.

📢 Seria wypadków pod Krakowem. Zderzenia aut w trzech powiatach na zakopiance i drodze wojewódzkiej W czwartek, 14 grudnia po południu doszło do kilku wypadków pod Krakowem. Zderzenia samochodów były w powiatach krakowskim, myślenickim i proszowickim. To wypadki na drogach krajowej, wojewódzkiej i lokalnej z udziałem samochodów osobowych i ciężarowego. Doszło też do potrącenia pieszego. 📢 To już oficjalne. Dotychczasowy burmistrz Kęt Krzysztof Klęczar nowym wojewodą małopolskim W czwartek 14 grudnia Krzysztof Klęczar, dotychczasowy burmistrz Kęt, został powołany przez premiera Donalda Tuska na stanowisko wojewody małopolskiego. Taką - oficjalną informację - podało Polskie Stronnictwo Ludowe. Klęczar to szef struktur tej partii w Małopolsce. 📢 Dym w pociągu Intercity relacji Przemyśl - Berlin. Ewakuacja pasażerów na dworcu w Rzeszowie Do dramatycznego zdarzenia doszło w pociągu Intercity "Wawel" z Przemyśla do Berlina (przez Tarnów, Kraków i Wrocław). Po wjeździe na dworzec w Rzeszowie w składzie pojawił się duszący dym, wydobywający się z ostatniego wagonu. Pasażerowie zaczęli kaszleć, zapanowała nerwowa atmosfera. Zarządzono ewakuację, ludzie wyszli na peron. Na miejscu jest straż pożarna, ostatni wagon jest odpinany od składu. Pociąg ma już prawie godzinę opóźnienia.

📢 Trzeci pas na autostradzie A4 w Krakowie ma powstać po 2030 roku. Mieszkańcy boją się wyburzeń, domagają się ekranów Trzeci pas ruchu powstanie na autostradzie A4 w Krakowie. Są trzy warianty rozbudowy. Trwa przygotowanie dokumentacji. O przebiegu drogi, nowych rozwiązaniach, wyburzeniach domów, hałasie i utrudnieniach w ruchu projektanci z firmy IVIA z Katowic oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych iw Autostrad rozmawiali we wtorek, 12 grudnia wieczorem z mieszkańcami Krakowa, głównie dzielnic: X Swoszowice oraz VIII Dębniki. Mieszkańcy terenów przyległych do autostrady dopytywali wyburzenia domów, wykupy terenów, a przede wszystkim o ekrany akustyczne.

📢 V liga. Radziszowianka miała dobrą jesień. Wiosną ma walczyć o powrót do IV ligi Runda jesienna w sezonie 2023-2024 w grupie zachodniej małopolskiej V ligi piłkarskiej była udana dla Radziszowianki. Zespół z Radziszowa jest 3. w tabeli, wiosną powinien poważnie liczyć się w walce o awans.

📢 Wygrażał bronią i nożem napadając na stacje benzynowe pod Krakowem. Bandyta żądał od kasjerów pieniędzy i jeszcze kradł paliwo 34-latek używał niebezpiecznych narzędzi, wygrażał bronią i nożem napadając na stacje benzynowe. Sprawca rozboju dwukrotnie zastraszał pracowników stacji, zmuszając ich do wydania pieniędzy. Zuchwalec kradł przy tym również paliwo do kanistra. Kryminalni z powiatu krakowskiego ustalili i zatrzymali tego mężczyznę. Sprawca napaści usłyszał zarzuty. Decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. Policjanci ujawnili też znaczne ilości narkotyków, należące do współlokatora 34-latka. 📢 Utrudnienia na autostradzie A4. Zderzenie samochodów przy zjeździe w kierunku Skawiny W poniedziałek, 11 grudnia doszło do zderzenia dwóch samochodów na autostradzie A4 na zjeździe w kierunku Skawiny. Kierowcy napotkali tam na spore utrudnienia w ruchu. Jak informują służby nie było osób poszkodowanych. Na miejsce wezwano służby m.in. policję.

📢 Powroty z weekendu. Zakopianka zakorkowana w Nowym Targu i pod Krakowem. Korki też w Krakowie Rozpoczęły się powroty z weekendu, szczególnie z gór po udanym szusowaniu na stokach. Zakopianka korkuje się pod Nowym Targiem, aż po Klikuszową. Zator mamy też pod Krakowem. Od wjazdu do Liberowa aż po Gaj, tu w obu kierunkach. Samochodów jest po prostu dużo, a warunki zmuszają kierowców do ściągnięcia nogi z gazu. Sytuacja może się pogorszyć późnym popołudniem gdy aut wyjedzie jeszcze więcej. Autostrada A4 na razie przejezdna, ale w samym Krakowie się korkuje...

📢 Jarmarki świąteczne pod Krakowem. W Michałowicach lokalni wystawcy oferują rękodzieło, ozdoby, smakołyki Jarmark Świąteczny w Michałowicach odbył się w niedzielę 10 grudnia. W powiecie krakowskim to jeden z pierwszych targów w tym roku. Na michałowicki jarmark swoje stoiska i produkty przygotowało 40 wystawców. Wśród nich: lokalni producenci żywności, pszczelarze, restauracje i punkty gastronomiczne, oferujące smakołyki oraz rękodzielnicy, artyści ludowi i twórcy pamiątek.

