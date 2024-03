Przegląd prasy ze Skawiny. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 29.03.2024

Zakończyły się Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler w Bobowej. Paleta Smaków, dotychczas utrzymana w loftowym klimacie odeszła w zapomnienie. Dzisiaj to przesycona fioletami, ale i koronką klockową Karczma Śliwkowa Bobowa. Przed jej właścicielami Janem i Mariolą Wąsowskimi jeszcze sporo pracy. Otwarcie dla klientów przewidziane zostało na wielkanocny poniedziałek.

Pył saharyjski o tej porze roku to już tradycja. Odwiedził nas również i teraz i według najnowszych prognoz IMGW utrzyma się w Polsce aż do świąt wielkanocnych. W Małopolsce już jest i brudzi okna i samochody. Co dalej?