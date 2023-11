Przegląd tygodnia z 12.11.2023 w Skawinie. Najważniejsze wydarzenia od 5.11 do 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 5.11 do 11.11.2023

Przegląd tygodnia: Skawina, 12.11.2023. 5.11 - 11.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Przepiękne dworki i pałacyki wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Przegląd ofert, zdjęć i cen 11.11.2023 A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda ich przytulny dom przy lesie niedaleko Warszawy Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni i jego rodziny.

📢 Niepodległość zaczęła się w Małopolsce Kiedy 28 lipca 1914 Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, co dało początek wojnie zwanej później pierwszą światową, Józef Piłsudski bawił w Zakopanem. Jeszcze tego samego dnia pospiesznie wsiadł do pociągu do Krakowa i zjawił się na Oleandrach. Tu czekały w gotowości oddziały Związku Strzeleckiego, które według planu, za kilka dni wejść miały na teren zaboru rosyjskiego, żeby wywołać tam powstanie. Na czele wyruszającej Kompanii Kadrowej, a potem I Pułku Legionów stali uczestnicy szkoły oficerskiej, która odbyła się rok wcześniej w maleńkiej wiosce Stróża pod Limanową. Tu w końcu toczyły się pierwsze bitwy rodzącego się polskiego wojska. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo niepodległość wykuwała się w Małopolsce.

Tygodniowa prasówka 12.11.2023: 5.11-11.11.2023 Skawina: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Single bawili się w Energy 2000. Była szalona impreza i Skolim na scenie Impreza dla singli w Energy 2000 w Przytkowicach zawsze jest pełna gości. I tym razem tak było. Nie tylko dlatego, że każdy liczy, że znajdzie tam "drugą połówkę". Tu chodzi o dobrą zabawę. Na scenie wystąpił Skolim, znany z wielu przebojów w tanecznych rytmach. Zobaczcie zdjęcia z dyskoteki.

📢 Krakowskie i małopolskie muzea można zwiedzić za darmo! Kiedy nic nie zapłacisz za wejście na Wawel, do Sukiennic i innych Kultura nie jest tania, a zwłaszcza, gdy na zwiedzanie wybieramy się całą rodziną. Część krakowskich i małopolskich muzeów można zobaczyć za darmo lub półdarmo. Kiedy nie zapłacimy za zwiedzenie Wawelu, Muzeum Narodowego, placówek w Oświęcimiu, Wieliczce, Chrzanowie i Zakopanym? Jak "załatwić" darmowy bilet? Sprawdź. 📢 Znaczne ilości narkotyków w domu pod Krakowem. Policjanci wpadli na trop 31-latka z marihuaną i mefedronem W domu pod Krakowem w gminie Kocmyrzów - Luborzyca jeden z mieszkańców posiadał znaczne ilości narkotyków. Policjanci wpadli na jego trop i ujawnili ponad 87 gramów marihuany i 36 gramów mefedronu. Te produkty trafiły do policyjnego depozytu, a ich właściciel 31-latek został zatrzymany. Podejrzany usłyszał w prokuraturze zarzut.

📢 "Kuchenne Rewolucje" TVN w Nowym Targu. Restauracja "Na Winklu" przy pl. Słowackiego pod lupą Magdy Gessler Do stolicy Podhala po dekadzie znów zawitała Magda Gessler. Znana restauratora w poniedziałek rozpoczęła kolejną metamorfozę restauracji - tym razem przy Placu Słowackiego. Program ma być realizowany przez cztery dni. 📢 Ponad 19 tys. zgłoszeń do udziału w kolejnej edycji akcji „Szkoła do hymnu”. Uroczyste odśpiewanie w całej Polsce o symbolicznej godzinie Ponad 19 tys. zgłoszeń do udziału w kolejnej edycji akcji MEiN „Szkoła do hymnu”. W piątek, w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości, uczniowie i nauczyciele odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Akcja „Szkoła do hymnu” ma na celu włączenie społeczności szkolne w świętowanie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje nieruchomości w Małopolsce. W ofercie Nowy Sącz, Miłkowa, Niepołomice i Brzesko Jeszcze w tym roku krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego wystawi na sprzedaż kamienicę w centrum Nowego Sącza, grunty w Miłkowej w okolicy Jeziora Rożnowskiego w Beskidzie Sądeckim oraz działki w podkrakowskich Niepołomicach. Ceny wywoławcze wahają się od 190 tys. do 880 tys. zł. AMW oferuje też lokal do wynajęcia w Brzesku. Zyski ze sprzedaży zbędnych wojsku nieruchomości Agencja przeznaczy na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP.

📢 Smolasty w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Szalona impreza do białego rana. Mamy zdjęcia z imprezy! Smolasty, czyli piosenkarz, autor tekstów i producent muzyczny tworzący muzykę z pogranicza popu, rapu i R&B był gwiazdą sobotniej imprezy w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Nie zabrakło także popularnych DJ-ów, którzy serowali energiczne sety. Podczas imprezy do wygrania były bilety do Parku Rozrywki Energylandia. Zobaczcie, co tam się działo. 📢 Kierowca przez trzy dni spowodował trzy kolizje pod Krakowem. Przekroczył limit punktów karnych i stracił prawo jazdy Dzień po dniu, kolizję za kolizją powodował w powiecie krakowskim 50-letni kierowca. W zaledwie trzy dni, po trzech zdarzeniach drogowych przekroczył limit punktów karnych i w efekcie - stracił prawo jazdy. Ostatnią kolizję spowodował w Czernichowie. Tam, wezwany na miejsce zdarzenia patrol policji odebrał prawo jazdy pechowemu kierującemu.

📢 Dorota Szelągowska kupiła dom na Costa del Sol. Tak się urządza w Hiszpanii córka Katarzyny Grocholi. Zobacz te wyjątkowe wnętrza – zdjęcia Dorota Szelągowska spontanicznie kupiła dom w malowniczej Hiszpanii. To już kolejna nieruchomość córki Katarzyny Grocholi, ale tym razem projektantka zdecydowała się na słoneczne Costa del Sol. Zobacz, jak wygląda hiszpańska willa prowadzącej „Totalne remonty Szelągowskiej”.

📢 Śmiertelny wypadek na placu budowy w Wieliczce. Jedna osoba zatrzymana. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Wieliczce Śmiertelny wypadek na placu budowy w Wieliczce ma swój dalszy ciąg. Prokuratura Rejonowa w Wieliczce prowadzi śledztwo. We wtorek, 7 listopada, dzień po wypadku, prokurator Małgorzata Piotrowicz poinformowała, że jedna osoba jest już zatrzymana. Dzisiaj zostanie przesłuchana w Komendzie Powiatowej Policji w Wieliczce. Jednocześnie jest przesłuchiwanych wielu świadków, pracowników, wykonawców budowy nowej siedziby sądu i prokuratury w tym podkrakowskim mieście.

📢 Nowe kadry w małopolskiej policji. W ślubowaniu wzięło udział 49 nowych funkcjonariuszy i 26 funkcjonariuszek 6 listopada br. w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyło się ślubowanie 75 policjantów i policjantek, przyjętych 27 października. Wśród ślubujących było 26 kobiet. To piąty w tym roku nabór. Podczas uroczystości nadano również odznaczenia dla osób wspierających Małopolską Policję w codziennych działaniach na rzecz bezpieczeństwa. 📢 Śmiertelny wypadek na budowie sądu w Wieliczce. Dźwig przewrócił się na kontener pracowniczy, jedna osoba nie żyje. Zobacz wideo Do tragedii doszło na budowie w Wieliczce przy ul. Dembowskiego. Jedna osoba nie żyje, to 51-letni pracownik firmy budowlanej, natomiast trzy osoby zostały zakleszczone w kontenerze pracowniczym i zostały ranne. Do tego dramatycznego wypadku doszło w poniedziałek, 6 listopada około południa. Przewrócił się duży dźwig - żuraw pracujący na budowie nowego obiektu sądu. Na dźwigu w momencie jego upadku były trzy osoby. Dwie w kabinie, którym nic się nie stało i jednana na konstrukcji, która zginęła.

📢 Wcieraj go regularnie we włosy, a będą nawilżone i odżywione. Efekt, jak po wyjściu od fryzjera. Przekonaj się, jak działa olej kokosowy Olej kokosowy to produkt nieoceniony w kuchni, ale nie tylko. Świetnie się sprawdzi również w domowej pielęgnacji włosów i skóry głowy. Zobacz, jak stosować olej kokosowy na włosy, jakie daje efekty oraz jaki produkt wybrać, aby cieszyć się zadbanymi kosmykami.

📢 Czerwona zorza polarna nad Krakowem i Małopolską. Spektakularne zjawisko na niebie. Zdjęcie z samolotu przebiło wszystko Zdjęcia czerwonej zorzy polarnej nad Krakowem i Małopolską zalały w niedzielę wieczorem internet. Nasi Czytelnicy chwalą się fotograficznymi zdobyczami, mamy też obrazy zarejestrowane przez kamery w Obserwatorium Astronomiczym UKEN na Suchorze w Gorcach. Prawdziwą perłę pokazał w mediach społecznościowych Sebastian Kurda, pilot PLL LOT. Jego zdjęcie Krakowa z samolotu po prostu zapiera dech w piersiach.

