Tygodniowy przegląd prasy 3.03.2024: Skawina, 25.02-2.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Skawiny

Przegląd tygodnia: Skawina, 3.03.2024. 25.02 - 2.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dużo kibiców na sobotnich meczach Pucharu Polski siatkarzy 2024 w Krakowie. Świetna atmosfera w Tauron Arenie. Zobacz zdjęcia Finał Puchar Polski siatkarzy 2024, który odbywa się w Krakowie, cieszy się dużym zainteresowaniem. Podczas sobotnich spotkań półfinałowych w Tauron Arenie (2 marca) każda z czterech drużyn (były mecze: Jastrzębski Węgiel - Bogdanka LUK Lublin, Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie) mogła liczyć na gorący doping swoich kibiców. Zobaczcie, co działo się na trybunach Tauron Areny Kraków, znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Urocze przedwiośnie pod Krakowem. W parku i na błoniach w Skawinie pobudka po zimowym śnie. Pojawiają się już kwiaty. Zobacz jak pięknie. Kolory przedwiośnia, a nawet wiosny widać w Skawinie. Miasto pokazuje uroku natury na błoniach w starorzeczu Skawinki, nad pięknym stawem iw parku miejskim. Jeszcze przymglone poranki, mokre od rosy rośliny budzą się powoli. Zimę pożegnano w Skawinie promocyjnie, niezwykle ujętą w kadrach ostatnią zimową pełnią księżyca na tle ratuszowej wieży. A przedwiośnie prezentują zaczynając od mchów, wspaniałych kolorów roślin odbijających się w wodzie i pierwszych kwiatów na błoniach, wspaniałych krokusów w parku. Mamy zdjęcia, zobacz jak tu pięknie.

📢 Finał Pucharu Polski siatkarzy. Jastrzębski Węgiel faworytem turnieju w Krakowie. Nietypowa deklaracja Tomasza Fornala Przed nami kolejna duża impreza siatkarska w Krakowie. W weekend (2-3 marca 2024) w Tauron Arenie odbędą się mecze turnieju finałowego Tauron Pucharu Polski 2024. Kto zdobędzie cenne trofeum? Wielki finał w niedzielę o godz. 14:45. Frekwencja ma być rekordowa.

Tygodniowa prasówka 3.03.2024: 25.02-2.03.2024 Skawina: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tropem Wilczym na cześć Żołnierzy Niezłomnych. Impreza patriotyczno-sportowa pod Krakowem Bieg Tropem Wilczym w Bibicach w gminie Zielonki będzie organizowany po raz 9. pod Krakowem. Tutejsi organizatorzy włączają się w ten sposób w ogólnopolskie obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. W skali kraju jest to już XII edycja biegu. Ideą wydarzenia jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-1963 w obrębie powojennych granic RP. To jest również sposób na popularyzowanie wiedzy na ten temat i poznawanie losów Żołnierzy Niezłomnych. Bieg odbędzie się 3 marca 2024 roku. Rejestracja zawodników od godz. 9.15, start o godz. 11.

📢 Pociągiem z Krakowa na plaże Chorwacji. Jest propozycja nowego połączenia kolejowego Komisja Główna Rady Miasta Krakowa przygotowała projekt rezolucji do Ministra Infrastruktury i do PKP Intercity w sprawie uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego z Krakowa do Chorwacji. 📢 Oto uczestnicy "Sanatorium miłości" w Krynicy. Jeden z nich wygląda jak Sting! TVP zaprezentowało sylwetki seniorów. Oto co o nich wiemy Już 10 marca rusza 6. edycja "Sanatorium miłości", które tym razem nagrywano w uroczej Krynicy-Zdroju. Telewizja Polska zaprezentowała sylwetki uczestników randkowego show. Dwóch bohaterów popularnego programu pochodzi z Krakowa. Stanisław, który przyjechał z Irlandii został okrzyknięty polskim Stingiem. Oto wszyscy bohaterowie i wszystko co nich wiemy. Niektóre historie są wzruszające. 📢 Wiosenny horoskop miłosny 2024. Horoskop na wiosnę dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop miłosny na wiosnę 2024. Po intensywnych zimowych miesiącach, nadchodzące tygodnie prezentują się zgoła optymistycznie. Szczęściem w miłości będzie cieszyć się większość znaków zodiaku, choć niestety nie wszystkie. Będzie namiętnie, romantycznie i burzliwie! Zobacz, co czeka twoje życie uczuciowe w najbliższych miesiącach. Sprawdź nasz wiosenny horoskop 2024.

📢 Youtuber Budda z kolejną akcją. Do wygrania aż dwa miliony złotych! Krakowski youtuber po raz kolejny zaskakuje swoich fanów. Budda, znany ze swojej szczodrości i kreatywnych pomysłów, nie osiada na laurach, ponownie angażując się w ciekawe akcje skierowane do swoich widzów. Zaledwie kilka dni temu zorganizował dla nich przedpremierowy pokaz filmu, a teraz - ogłasza kolejną akcję. Nagroda szokuje - fani influencera mogą bowiem wygrać aż 2 miliony złotych! 📢 Horoskop dzienny na 29 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 29 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Gdzie na krokusy w Małopolsce? W tych miejscach można podziwiać krokusowe pola. Propozycja na aktywne powitanie wiosny Chociaż w kalendarzu jeszcze zima to za oknem iście wiosenny klimat. Coraz wyższe temperatury i dłuższe dni wprowadzają wiosenną aurę, a ta sprzyja kwitnieniu pierwszych wiosennych kwiatów. W Małopolsce już pojawiają się pierwsze krokusy. Lada dzień najpopularniejsze łąki w Małopolsce pokryją się fioletowymi dywanami, a Polacy tłumnie ruszą, aby je oglądać i fotografować. Zanim kwiaty zakwitną już na dobre, warto sprawdzić, gdzie można oglądać te najbardziej efektowne wysypy fioletowych kwiatów. Oto nasze podpowiedzi. Sprawdźcie! 📢 Naucz się jak udzielić pierwszej pomocy. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe inauguruje wojewódzką akcję w gminach podmiejskich Ratownicy z krakowskiego pogotowia rozpoczynają akcję nauki pierwszej pomocy dla mieszkańców podkrakowskich gmin i powiatów. Podkreślają, że to bardzo ważne, żeby wiedzieć co zrobić w momencie zagrożenia, jak ratować człowieka. Krótkie szkolenia są dla wszystkich, którzy chcą pomagać innym i zdecydują się na szkolenie pod okiem pracowników pogotowia. Przez kolejne cztery soboty pogotowie zaprasza ludzi do szkolenia się. Inaugurację akcji zaplanowano na sobotę 2 marca 2024 r. przy strażnicy OSP w Nowej Wsi Szlacheckiej w gminie Czernichów.

📢 Wybory sołtysów wyprzedzą wybory samorządowe. Podkrakowskie gminy organizują głosowanie na gospodarzy wsi, a kandydatów mało Najbliższa niedziela, 3 marca 2024 r. będzie wyborcza dla niektórych mieszkańców podkrakowskich wiosek. Rozpoczęły się wybory sołtysów. Do urn wybierają się mieszkańcy gminy Michałowice i niektórych wiosek w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Co ciekawe, nie ma wielu chętnych kandydatów na sołtysów. Często zdarza się, że zgłaszany jest jeden kandydat. W gminie Liszki było nawet tak, że w jednej wiosce nie zgłosił się żaden kandydat w terminie wyborów.

📢 Najlepsze sałatki z jajkami na Wielkanoc. Idealne do chleba lub ziemniaków. Wybieraj spośród 5 sprawdzonych przystawek Wielkanoc nieodłącznie wiąże się z domowymi sałatkami z użyciem jajek. Jednak trzeba podjąć decyzję, jakie przekąski najbardziej przypadną do gustu domownikom i gościom. Zebraliśmy 5 niezawodnych sałatek z jajkami, które uświetnią śniadanie wielkanocne.

📢 Magazyn narkotyków kiboli odkryty pod Krakowem. Dwie tony warte 180 mln zł! Ponad 2 tony przejętych narkotyków wartych w hurcie ponad 60 mln zł, a w detalu 180 mln zł, 7 osób zatrzymanych, zlikwidowane laboratorium i 2 magazyny narkotykowe, przejęte urządzenia i półprodukty - to efekt pracy policjantów z Zarządu w Krakowie CBŚP i prokuratorów. Znaleziono też broń palną. Warto zaznaczyć, że laboratorium zostało zlikwidowane przed rozpoczęciem produkcji, a z zabezpieczonych półproduktów można by wyprodukować setki kilogramów mefedronu. Sprawa jest rozwojowa. 📢 FabLab pod Krakowem, a w nim innowacyjne pracownie. Gmina Krzeszowice zabiega o dofinansowanie Małe laboratorium z możliwości realizacji własnych pomysłów w interaktywnych pracowniach - krawieckiej, designu, tworzenia modeli i poznawania odnawialnych źródeł energii - może powstać w Krzeszowicach. Mieszkańcy chwalą pomysł. Samorząd gminny zabiega o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W planach jest utworzenie FabLabu (rodzaju zakładu - laboratorium) z 4 innowacyjnymi pracowniami, w których można będzie korzystać z nowych technologii.

📢 Zapadlisko powstało w powiecie krakowskim. Dziura w ziemi w kolejnej gminie. Sprawa trafiła do służb kryzysowych powiatu i województwa Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Sąspowie w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Zapadła się ziemia na prywatnym terenie niezabudowanym. Dziura ma już 5 metrów średnicy i 3 metry głębokości. W poniedziałek, 26 lutego z rana władze gminy pojechały na miejsce, wezwano strażaków z OSP do zabezpieczenia zagrożonego obszaru.

📢 W rowie pod Krakowem znaleziono mężczyznę bez oznak życia. Wezwano służby. Na miejscu działa policja i prokurator Ciało człowieka znaleziono w poniedziałek, 26 lutego 2024 r. w Nowej Wsi Szlacheckiej w gminie Czernichów. Początkowo było zgłoszenie do służb, że w rowie przy ul. Widokowej leży osoba. Wezwano pomoc straż, pogotowie i policję. Po dotarciu na miejsce ratowników okazało się, że to mężczyzna bez oznak życia.

📢 Przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej... Na Rynku w Myślenicach przysięgę złożyli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej Żołnierze po szkoleniu wojskowym w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej stawili się na Rynku w Myślenicach. Tu w niedzielę, 25 lutego 2024 r. złożyli ślubowanie. Wśród nich są studenci, uczniowie szkół średnich, a nawet nauczyciele i wykładowcy uczelni wyższych oraz pielęgniarki i lekarze. W ramach projektu "Ferie z WOT" edukowali się i ćwiczyli. W ten sposób ostatnie ferie spędzało ok. 200 osób, a 16 procent z nich to kobiety. Nie wszyscy przeszli to trudne szkolenie. Ślubowanie złożyło 109 osób. 📢 Andrzej Duda jeździł na nartach na Kasprowym Wierchu w ostatni dzień ferii zimowych. Prezydent RP wystartował w maratonie narciarskim Prezydent Andrzej Duda szusował na nartach na Kasprowym Wierchu w Tatrach. W niedzielę wziął udział w Slalom Maratonie Narciarskim organizowanym przez Fundację Handicap Zakopane. W zawodach wystartowało ok. 60 zawodników.

