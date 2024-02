Prasówka 25.02.2024 z całego tygodnia w Skawinie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Skawiny, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.02 a 24.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto uczestnicy nowego "Sanatorium miłości" z Krynicy-Zdroju. Zobaczcie, kto będzie szukał miłości w 6. edycji. Emisja w TVP już 10 marca ”?

Przegląd tygodnia: Skawina, 25.02.2024. 18.02 - 24.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Oto uczestnicy nowego "Sanatorium miłości" z Krynicy-Zdroju. Zobaczcie, kto będzie szukał miłości w 6. edycji. Emisja w TVP już 10 marca Już w marcu widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów najnowszego 6. sezonu "Sanatorium miłości" emitowanego na antenie TVP1 w urokliwej Krynicy-Zdrój. Na kilka tygodni przed premierą producenci pokazali bohaterów. Kto wystąpi w randkowym show? Więcej szczegółów poznamy niebawem, ale na razie już wiemy jak wyglądają uczestnicy. 📢 Jak go zobaczyłam, chciałam mieć taki sam. Biały garnitur Agnieszki Woźniak-Starak to idealna propozycja na wiosnę dla kobiet 40 plus Agnieszka Woźniak-Starak ma specyficzny styl ubierania. Łączy różne modowe trendy, które na pierwszy rzut oka, mogą do siebie nie pasować. Jednak ona to robi ze smakiem i klasą. Na jej profilu na Instagramie zauważyłam jedną kreację, która idealnie sprawdzi się wiosną.

📢 PKP wystawiło na sprzedaż domy, mieszkania, działki i wielki hotel w Małopolsce. Ceny? Zaskoczą cię Majątek Polskich Kolei Państwowych to nie tylko tory i budynki dworcowe. Mają bardzo wiele nieruchomości. Część z nich wyprzedają. W Małopolsce mają do sprzedania działki, mieszkania, domy a nawet hotel. I to nie byle jaki, a taki z widokiem na Giewont. PKP nieruchomości wystawiają na licytację. Takie, na które nie będzie wielu chętnych pójdą po cenie za którą są wystawione, a te wcale nie są wysokie. Sprawdź, ile trzeba mieć, by kupić kawałek ziemi, wielki hotel czy "cztery kąty".

Tygodniowa prasówka 25.02.2024: 18.02-24.02.2024 Skawina: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Skawinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Stacje narciarskie w Małopolsce walczą z wiosną. Lista czynnych i nieczynnych stoków: Białka, Zakopane, Kasprowy, Krynica, Tylicz Wyjątkowa ciepła zima 2024 sprawia ogromny kłopot właścicielom stacji narciarskich i samym miłośnikom jazdy na nartach oraz snowboardzie. Ostatni rzut ferii zimowych jest pod tym względem najgorszy - wiosenna aura sprawia, że utrzymanie stoków w odpowiednim stanie wymaga nie lada wysiłku. Kilka stacji już się poddało, wiele próbuje na oparach i resztkach śniegu dojechać choć do końca ferii. Nie udało się to m.in. w Kasinie, Rytrze, Koninkach, Limanowej i Szczawnicy. Jak wygląda sytuacja w Małopolsce? Które stacje są czynne, a które już - przynajmniej tymczasowo - się zamknęły?

📢 Aleksandra Król-Walas prywatnie. Poznaj gwiazdę światowego snowboardu [ZDJĘCIA] Aleksandra Król w ubiegłym roku została brązową medalistką snowboardowych mistrzostw świata i świetnie spisywała się w zawodach Pucharu Świata. Pochodząca z Nowego Targu trzykrotna olimpijka od lat zalicza się do światowej czołówki. Teraz po urodzeniu córeczki ma przerwę w jeździe na desce, ale zapewnia, że wróci na stoki już w kwietniu. Obejrzyj, czym się zajmuje na co dzień. Na Instagramie dzieli się prywatnymi zdjęciami, nie tylko z alpejskiego stoku. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Obwarzanki i małdrzyki, czyli TOP 10 małopolskich przysmaków [PRZEPISY CZYTELNIKÓW] Małopolskie przysmaki. Obwarzanki, maczanka po krakowsku, zupa kminkowa, moskole, małdrzyki, czy ziemniaki po cabańsku... W Małopolsce jadamy wiele rewelacyjnych dań! Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy naszych Czytelników na smakowite małopolskie potrawy.

📢 Nowy parking park and ride w Woli Filipowskiej. Teren jest, zaczynają przygotowywać dokumentację i starania o dotację Nowy parking typu park and ride ma powstać w Woli Filipowskiej w gminie Krzeszowice. Burmistrz Wacław Gregorczyk podpisał umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego tego parkingu. O teren gmina zadbała już wcześniej i ma 40 arów przeznaczone pod parking w okolicy linii kolejowej i przystanku PKP w Woli Filipowskiej. Docelowo będzie tutaj około 50 miejsc parkingowych. 📢 Wybory wójta gminy. Realizuje uchwały rady gminy i zarządza bieżącymi sprawami publicznymi Wybory wójta gminy to kluczowy moment, który decyduje o kierunkach rozwoju lokalnych społeczności. Wójt, jako organ wykonawczy gminy, pełni odpowiedzialność za realizację uchwał rady gminy i zarządzanie bieżącymi sprawami publicznymi. Proces wyborczy wójta jest bezpośredni i odbywa się w ramach głosowania tajnego, co zapewnia demokratyczny i transparentny wybór lidera. W niniejszym artykule skupimy się na przedstawieniu informacji, które pomogą zrozumieć, kto może kandydować na wójta, jak zgłaszać swoją kandydaturę oraz jakie zadania czekają na wójta po wyborze.

📢 Wybory do rady gminy. Fundament samorządności lokalnej Wybory do rady gminy to fundament samorządności lokalnej, pozwalający mieszkańcom na realny wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. W Polsce, wybory te charakteryzują się powszechnością, co oznacza, że prawo do głosowania mają wszyscy pełnoletni obywatele zamieszkujący dany obszar. Równość wyborów gwarantuje, że każdy głos ma tę samą wartość, co podkreśla demokratyczny charakter procesu wyborczego. Bezpośredniość oznacza, że wyborcy osobiście wybierają swoich przedstawicieli, a tajność głosowania zapewnia wolność wyboru bez obaw o naciski czy konsekwencje. Te zasady są kluczowe dla zachowania poprawności procesu wyborczego i zaufania publicznego do instytucji samorządowych. 📢 Wybory burmistrza miasta: proces wyborczy, kwalifikacje i rola w lokalnej społeczności W polskim samorządzie terytorialnym wybory burmistrza miasta to istotne wydarzenie wyznaczające kierunek polityki lokalnej i jakość życia społeczności. Jako jednoosobowy organ wykonawczy burmistrz odgrywa kluczową rolę w bieżącym zarządzaniu miastem. Niniejszy artykuł przybliża kwestie takie jak procedura zgłaszania kandydatur, proces wyborczy czy zadania, jakie czekają na wybranego burmistrza. Przedstawia, jak udział mieszkańców kształtuje lokalną demokrację i dlaczego wybory burmistrza są jednym z centralnych punktów wyborów samorządowych. Oto informacje na temat tego demokratycznego procesu, który bezpośrednio wpływa na rozwój społeczności na szczeblu lokalnym.

📢 Wybory rady powiatu. Głos mieszkańców na forum powiatu Radni powiatu odgrywają istotną rolę w samorządzie terytorialnym, będąc głosem mieszkańców i ich reprezentantami w organach powiatowych. Wybory radnych powiatu to ważne wydarzenie, które decyduje o kształcie lokalnej polityki i wpływa na rozwój regionu. Radni powiatu mają za zadanie nie tylko uchwalać ważne decyzje dotyczące zarządzania powiatem, ale również dbać o interesy mieszkańców, reagować na ich potrzeby i inicjować zmiany. Proces wyborczy radnych powiatu jest więc kluczowy dla demokracji lokalnej i ma bezpośredni wpływ na jakość życia społeczności.

📢 Walentynkowe Single Party w Energy 2000 w Przytkowicach. Impreza dla tych, co szukali miłości. Zobacz zdjęcia Miłość! Pod takim hasłem bawili się klubowicze w Energy 2000 w Przytkowicach koło Krakowa w minioną sobotę. Walentynkowe Single Party były okazją nie tylko do znalezienia "drugiej połówki" ale przede wszystkim do dobrej zabawy i tańca.

📢 Strajk rolników w Krakowie i Małopolsce. Utrudnienia na drogach we wtorek 20.02.2024 Protest rolników 20.02.2024: przez Kraków i Małopolskę znów przetoczyła się kawalkada ciągników i maszyn rolniczych. Rolniczy strajk przeciw napływowi zboża z Ukrainy i unijnemu "Zielonemu Ładowi" nie traci na sile, wtorkowy protest miał większy zasięg niż ten z 9 lutego. 📢 Mapa online protestów rolników w dniu 20 lutego 2024 roku. Sprawdź gdzie będą blokady 100 blokad i nawet 30 tysięcy ciągników na ulicach całej Polski.. Ogólnopolski protest rolników we wtorek 20 lutego 2024 r. spowoduje duże utrudnienia w ruchu w całym kraju. 📢 Znów protesty rolników przetoczą się przez drogi Krakowa i Małopolski. Znana jest trasa przejazdu i miejsca zbiórek ciągników Rolnicy znów przejadą dziś, 20 lutego, przez Małopolskę i wjadą do Krakowa. Może to spowodować duże utrudnienia w ruchu, choć ostatni protest nie zamienił stolicy regionu w totalnie zakorkowane miasto. Pomaga czas ferii kiedy w mieście jest trochę mniej samochodów. Warto jednak wziąć pod uwagę trasy przejazdu sznurów ciągników i starać się je ominąć. Protesty zaplanowane są w całej Polsce.

📢 Najlepsze babki na Wielkanoc 2024. Przepisy na ciasta z rodzynkami i czekoladą. Wybieraj spośród 7 niezawodnych przepisów Spotkania przy wielkanocnym stole lubimy osłodzić sobie ciastem. Tradycyjnie śniadanie wielkanocne kończymy puszystą babką drożdżową z rodzynkami. Jednak możliwości jest wiele. Wybraliśmy 7 przepisów na babki na Wielkanoc 2024, które zaproszeni goście i domownicy będą jedli do ostatniego okruszka. Wypróbuj nasze sprawdzone przepisy na smakowite wypieki, które będą ozdobą wiosennego stołu.

📢 Wiedźmin 3 z trzema nowymi romansami i coś dla fanów pięknej Yennefer – Geralt będzie mniej samotny, nawet w drodze Wiedźmin 3 wciąż jest jedną z najgłośniejszych i najpopularniejszych polskich gier. Jeśli jesteście fanami romansów w produkcji CD Projekt to mamy dla was niespodziankę, a nawet dwie. Oto trzy nowe opcje relacji miłosnych i Yennefer w nieco zmienionym wydaniu. Sprawdźcie koniecznie.

📢 Mapa protestu rolników 20 lutego. Dziś kolejna seria strajków w Polsce w walce o przyszłość gospodarstw. Tu będą blokady Na wtorek 20 lutego 2024 r. rolnicy zapowiedzieli kolejną dużą akcję protestacyjną. - Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem - uważa rolnicza Solidarność. Indywidualni rolnicy, związki branżowe czy samorząd rolniczy podnoszą również niekorzystne dla producentów rolnych założenia unijnego Zielonego Ładu. 📢 Protestujący rolnicy blokują ruch tirów w Dorohusku. Wicewojewoda lubelski zapowiedział pomoc dla rolników Rolnicy nie zamierzają odpuszczać i zamieszczają w internecie kolejne nagrania oraz zdjęcia, w których pokazują niezgodności wobec deklarowanych a rzeczywiście przewożonych towarów. W niedzielę z protestującymi przed przejściem granicznym z Ukrainą w Dorohusku spotkał się wicewojewoda lubelski Andrzej Maj. Zapowiedział pomoc finansową dla rolników i walkę, żeby Zielony Ład w obecnej formie nie wszedł w życie.

📢 Białka Tatrzańska to od kilku lat hit ferii zimowych. Podhalańska wieś zamieniła się w centrum turystyczne. Za co pokochali ją goście? Białka Tatrzańska już od kilku lat przeżywa prawdziwe oblężenie turystów. Mogłoby się wydawać, że to nic dziwnego bo Podhale to jedno z tych miejsc, które podczas ferii zimowych cieszy się ogromną popularnością. Co jednak sprawiło, że to właśnie Białkę turyści wybierają na swoje miejsce zimowego wypoczynku? Z pewnością popularność przyniosły jej nowoczesne kompleksy narciarskie, czy popularne baseny termalne. To co także przyciąga turystów to niezwykły górski klimat i widoki, które zdecydowanie zapadają w pamięci.

