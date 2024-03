Przegląd prasy Skawina 28.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Skawinie

Prośby, protesty, marsze sprzeciwu, pikiety, pisma mieszkańców Skawiny, skargi, ale także rozmowy, negocjacje ze strony władz miasta, burmistrza nie przynoszą efektów. Z Valeo ciągle cuchnie. Ludzie mówią, że uciążliwy fetor unoszący się w pobliżu firmy Valeo jest nie do wytrzymania. Teraz burmistrz Norbert Rzepisko stanowczo zaprotestował - gdy firma otrzymała z powiatu pozwolenie na rozbudowę zakładu - szef gminy złożył odwołania od decyzji o pozwoleniu na rozbudowę. Poinformował o tym w środę, 27 marca 2024 roku na konferencji prasowej.

W środę, 27 marca po południu na drodze krajowej nr 7 w Widomej w gminie Iwanowice doszło do wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Z informacji służb wynika, że nie ma osób poszkodowanych. natomiast były duże utrudnienia w ruchu. Obecnie droga jest uprzątnięta. Ruch odbywa się normalnie.

Do Wieliczki wraca IKEA. Kiedyś był tu punkt odbioru towarów. Jednak został zamknięty 3 lata temu. Teraz IKEA znów tu ulokowała swój mobilny punkt. Mieszkańcy Wieliczki i okolic ponownie mogą odbierać produkty szwedzkiej marki blisko domu. Usługa dostępna jest w formie mobilnej, a pierwsze zamówienia zrealizowane będą jeszcze przed świętami.

Nowy budynek Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie oddany do użytku przed miesiącem odwiedził w środę 27 marca 2024 roku prezydent RP Andrzej Duda. Chwalił nowoczesny obiekt, sprzęt i wyposażenie. Prezydent zapoznał się z funkcjonowaniem Ośrodka Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej, jednego z najnowocześniejszych w Małopolsce.

Soliści, duety i zespoły uczniów ze szkół podstawowych z powiatu krakowskiego uczestniczyły w I Powiatowy Konkurs Wokalny „Piosenka Jest Dobra Na Wszystko”. Te słowa utworu Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego maja być natchnieniem na do wyboru piosenek konkursowych. A tematem pierwszej edycji rywalizacji muzycznej była piosenka turystyczna.

„Samorząd Przyjazny KGW” - to ogólnopolski plebiscyt Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich. Odbył się po raz pierwszy. Wśród podkrakowskich samorządów dwa są liderami plebiscytu. Wysokie zaszczytne miejsca zdobyły gmina Iwanowice, która uplasowała się na 3. miejscu w skali kraju oraz powiat krakowski, który zdobył 8. miejsce wśród wszystkich samorządów i 1. miejsce wśród powiatów.

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. W 2024 roku święto przypada na 31 marca, a dzień wcześniej, w Wielką Sobotę, wierni – choć nie tylko – powędrują do kościołów na święconkę. Poświęcenie pokarmów to nie tylko religijna powinność, ale i piękna tradycja. Zazwyczaj wiemy, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku, ale sprawdź, czego lepiej unikać.

Gmina Zielonki jest najlepsza w Polsce spośród 1464 gmin wiejskich. Zielonki wygrały ranking otrzymując tytuł Lidera 20-lecia Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej". Władze gminy odebrały honory w Warszawie podczas gali "Samorządy Rzeczpospolitej 20 lat Polski w Unii Europejskiej”. Na przestrzeni lat ta podkrakowska gmina nieustająco zdobywa laury w wielu rankingach.