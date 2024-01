Styczeń w Skawinie: Przegląd prasy z grudnia 2023 w Skawinie, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Skawiny najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „"Pilne! Rasowy szczeniak do oddania za darmo" - takie ogłoszenia to oszustwo! Masowo pojawiają się na Facebooku”?

Przegląd grudnia 2023 w Skawinie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 "Pilne! Rasowy szczeniak do oddania za darmo" - takie ogłoszenia to oszustwo! Masowo pojawiają się na Facebooku Ma na imię Kessy/Juana, uroczy francuski buldog/maltańczyk. Ma trzy i pół miesiąca i jest w doskonałej kondycji. Patrzy na ciebie ślicznymi oczkami ze zdjęcia. Nic tylko przygarnąć, i to za darmo, gdy za szczeniaka takiej rasy trzeba zapłacić kilka tysięcy złotych. Takie ogłoszenia co jakiś czas pojawiają się na Facebooku. Wielu dało się już "naciąć" i gorzko żałują. To perfidne oszustwo. Można stracić wiele pieniędzy. 📢 Wypadek w Skawinie. Dwie osoby zostały poszkodowane. Są utrudnienia w ruchu W czwartek, 28 grudnia, rano doszło do wypadku samochodu osobowego w Skawinie na ul. Kopernika. Dwie osoby zostały poszkodowane. Wezwano wszystkie służby ratownicze. Są utrudnienia na drodze, ruch odbywa się wahadłowo.

📢 Pożar w powiecie myślenickim. Potężne kłęby dymu i ogień rozświetlający okolicę W Głogoczowie w gminie Myślenice wybuchł pożar w środę, 27 grudnia 2023 r. Ogień objął zabudowania gospodarcze oraz garaż. Na miejsce akcji skierowane zostały liczne zastępy straży pożarnych zarówno PSP jak i OSP. Jak informuje portal Małopolska Alarmowo - kłęby dymu widać było z daleka. Ogień opanował zabudowę gospodarczą.

Prasówka styczeń Skawina: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników ze Skawiny. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Okradli żywą szopkę pod Krakowem. Złodzieje wtargnęli, zasiali niepokój, nie mieli co zabrać, połakomili się na... drabinę Przykry incydent miał miejsce pod Krakowem w Jerzmanowicach. Złodzieje zakradli się przed Wigilią do żywej szopki pełnej zwierząt. Tam nie ma bogactw, jak to w prawdziwej szopce. Jest uboga drewniana stajenka z sianem, która daje schronienie zwierzętom. Nie wiadomo jakich łupów szukali rabusie. Zasiali strach wśród zwierząt i ludzi, którzy dbają o urocze, egzotyczne i domowe zwierzaki. Złodzieje nie mieli co ukraść, więc ukradli z szopki... drabinę. A skończyło się refleksją, bo Boże Narodzenie to czas cudów, więc... złodzieje wrócili, żeby oddać co zabrali, wyrazić skruchę i przeprosić.

📢 Rozświecili na święta podkrakowskie miasta i wioski. Zobacz iluminacje na rynkach i reprezentacyjnych placach Rynki miast i gmin podkrakowskich, place w centrum miejscowości ozdobione zostały choinkami, wielkimi bombkami, saniami z reniferami, bałwankami i ogromnych rozmiarów aniołami. A do tego na drogach wjazdowych do podkrakowskich miast i wiosek pojawiły się ozdoby przy witaczach i lampach ulicznych. 📢 Wigilijny dzień pełen wypadków, stłuczek i trudności na drogach pod Krakowem. Pracowity dzień dzień służb Zablokowany wjazd na autostradę A4, utrudnienia na drogach krajowych i wojewódzkich, zderzenia samochodów, autobusy wypadające z trasy i powalone drzewa na drogach lokalnych. Tak wyglądał poranek i dzień wigilijny na drogach pod Krakowem. Najwięcej zdarzeń na północy powiatu krakowskiego. Zdarzenia drogowe miały miejsce w gminach Zabierzów, Liszki, Czernichów, Krzeszowice, Wielka Wieś i Zielonki.

📢 Brak planów na święta? W Krakowie nie będziesz się nudzić. Oto lista atrakcji Spędź święta w Krakowie. Dla tych, którzy planują przyjechać w tym wyjątkowym czasie do stolicy Małopolski zdecydowanie nie zabraknie atrakcji. Choinki, błyszczące lamki, spotkania z rodziną, zapachy świątecznych potraw i grzanego wina, świąteczne piosenki to wszystko zdecydowanie kojarzy nam się ze świętami Bożego Narodzenia. Jak połączyć to wszystko i nie nudzić się? Oto świąteczna lista atrakcji, dostępnych w Krakowie. 📢 Nietypowy kalendarz. Koła Gospodyń Wiejskich prezentują najpiękniejsze miejsca powiatu krakowskiego Koła Gospodyń Wiejskich prezentują uroki powiatu krakowskiego - to projekt, którego celem jest pokazanie urokliwych miejsc w powiecie i kobiet z podkrakowskich wiosek w strojach ludowych. To one - gospodynie wiejskie podczas sesji zdjęciowych do kalendarza na 2024 rok zaprezentowały najpiękniejsze miejsca powiatu, w których można odpoczywać, spacerować, zachwycać się przyrodą. Projekt na tworzenie wyjątkowego kalendarza wymyśliły panie z KGW Luborzyca.

📢 Lodówka społeczna działa w Michałowicach, to sposób, żeby dzielić się jedzeniem. Czas na pomaganie uboższym Dostarczanie produktów do lodówki społecznej w Michałowicach jest możliwe od kilku miesięcy. Punkt wymiany jedzenia zlokalizowany jest w Michałowicach na parkingu park and ride - przy kościele. Tu mieszkańcy przynoszą zupy, sałatki, wędliny, sery, czasem nawet ciasto. A organizatorzy lodówki pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach mówią: jedzenie nie musi trafiać do kosza i zachęcają, żeby umieszczać w lodówce społecznej to, czego jest w domu nadmiar. 📢 Nie żyje słynny śląski kabareciarz i artysta Krzysztof Respondek. Miał 54 lata 22 grudnia 2023 zmarł słynny śląski kabareciarz, aktor i artysta - Krzysztof Respondek. O jego śmierci poinformował przyjaciel z kabaretu Rak, Krzysztof Hanke. 📢 W wielu domach pije się go na Wigilię zamiast kompotu z suszonych owoców. Aromatyczny kisiel żurawinowy to regionalny przysmak W wielu domach do dziś istnieje tradycja picia wigilijnego kisielu żurawinowego zamiast kompotu z suszonych owoców. Jest gęsty, przepełniony aromatem goździków i cynamonu. Jego przygotowanie jest banalnie proste. Możemy go podawać jako ciepły napój albo jako deser na zimno.

📢 Pogrzeb profesora Janusza Filipiaka w Bazylice Mariackiej. Kraków pożegnał prezesa Comarchu i właściciela Cracovii W Bazylice Mariackiej odbyła się msza żałobna w intencji profesora Janusza Filipiaka. Właściciel i twórca firmy Comarch oraz prezes Cracovii zmarł w niedzielę, 17 grudnia. Profesor 30 września trafił do szpitala i od tego czasu nie odzyskał przytomności. Janusz Filipiak decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

📢 Szlak z bunkrami i grotami na Pomorzu. Poleca National Geographic National Geographic poleca ten pomorski szlak. Przy ścieżce są m.in. groty, bunkry. Szlak "Tajemnice Lasów Mirachowskich" łączy ze sobą piękno polskiego krajobrazu i historię. Spacer w sercu Kaszub jest atrakcyjny o każdej porze roku. Szlak urządziło Nadleśnictwo Kartuzy. 📢 Wieczór Wiedeński w Krakowie ze studencką prezentacją muzyki, poezji oraz pokazem mody i umundurowaniem żołnierzy z I wojny Muzyka, poezja, moda międzywojenna i prezentacja umundurowania żołnierzy z czasów I wojny światowej - to część atrakcji Wieczoru Wiedeńskiego w Krakowie. Odbył się on w piątek, 15 grudnia 2023 roku w Magistracie Podgórskim. Pretekstem do organizowania tego wydarzenia było wydanie książki "Pozdrowienie z Jaśkowic", przypominającej XIX-wieczne uzdrowisko, które było w Jaśkowicach pod Krakowem.

📢 Złodziej pracował w hurtowni pod Krakowem. Okradał swojego pracodawcę od kilku miesięcy Ponad 25 tysięcy złotych strat poniosła hurtownia w jednej z podkrakowskich gmin. To za sprawa jednego z pracowników, który regularnie okradał hurtownię, w której był zatrudniony. Proceder trwał od sierpnia 2023 r. 34-latkowi zarzucono kradzież łącznie 59 sztuk asortymentu samochodowego i wyposażenia warsztatowego. Podejrzanemu grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 📢 Pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalii z Andrychowa. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyła rodzina oraz znajomi, mieszkańcy. Zdjęcia W Andrychowie odbył się we wtorek (5 grudnia) pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalki. W ostatnim pożegnaniu nastolatki brała udział rodzina, znajomi, wśród nich wielu jej rówieśników, m.in. ze szkoły w Kętach, a także rzesze mieszkańców Andrychowa. - To wydarzenia poruszyło nasze serca i sumienia - mówił podczas kazania ksiądz proboszcz andrychowskiej parafii św. Macieja Apostoła.

📢 Rozbudują drogę powiatową w Skawinie i Radziszowie. To inwestycja na ponad 12 milionów zł. Umowa z wykonawcą podpisana Droga powiatowa od Skawiny do Radziszowa zostanie przebudowana i rozbudowana. Chodzi o odcinek długości 1,4 km, którego jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów, powstanie przy niej ścieżka rowerowa i chodnik oraz nowe odwonienie, umocnienia skarp, mury oporowe, przepusty, a do tego przebudowane będą sieci wodociągowa, kanalizacyjna. Umowa na wykonanie tych zdań została podpisana w czwartek, 14 grudnia 2023 r. z w Starostwie Powiatowym w Krakowie. 📢 Seria wypadków pod Krakowem. Zderzenia aut w trzech powiatach na zakopiance i drodze wojewódzkiej W czwartek, 14 grudnia po południu doszło do kilku wypadków pod Krakowem. Zderzenia samochodów były w powiatach krakowskim, myślenickim i proszowickim. To wypadki na drogach krajowej, wojewódzkiej i lokalnej z udziałem samochodów osobowych i ciężarowego. Doszło też do potrącenia pieszego.

📢 Dym w pociągu Intercity relacji Przemyśl - Berlin. Ewakuacja pasażerów na dworcu w Rzeszowie Do dramatycznego zdarzenia doszło w pociągu Intercity "Wawel" z Przemyśla do Berlina (przez Tarnów, Kraków i Wrocław). Po wjeździe na dworzec w Rzeszowie w składzie pojawił się duszący dym, wydobywający się z ostatniego wagonu. Pasażerowie zaczęli kaszleć, zapanowała nerwowa atmosfera. Zarządzono ewakuację, ludzie wyszli na peron. Na miejscu jest straż pożarna, ostatni wagon jest odpinany od składu. Pociąg ma już prawie godzinę opóźnienia. 📢 Trzeci pas na autostradzie A4 w Krakowie ma powstać po 2030 roku. Mieszkańcy boją się wyburzeń, domagają się ekranów Trzeci pas ruchu powstanie na autostradzie A4 w Krakowie. Są trzy warianty rozbudowy. Trwa przygotowanie dokumentacji. O przebiegu drogi, nowych rozwiązaniach, wyburzeniach domów, hałasie i utrudnieniach w ruchu projektanci z firmy IVIA z Katowic oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych iw Autostrad rozmawiali we wtorek, 12 grudnia wieczorem z mieszkańcami Krakowa, głównie dzielnic: X Swoszowice oraz VIII Dębniki. Mieszkańcy terenów przyległych do autostrady dopytywali wyburzenia domów, wykupy terenów, a przede wszystkim o ekrany akustyczne.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.

Wideo Płażyński i Semeniuk o ataku na media publiczne